این روزها از هر گیمری بخواهید که مثلا ۱۰ بازی برتر نسل هفت را نام ببرد احتمالا Red Dead Redemption را هم در لیست خود جای می‌دهد. تعجبی هم ندارد که این بازی تا حدی محبوب بوده که حتی توانسته جای بازی‌های دیگر سازنده مثل Bully را هم بگیرد. سال ۲۰۱۰ که عنوان Red Dead […]

این روزها از هر گیمری بخواهید که مثلا ۱۰ بازی برتر نسل هفت را نام ببرد احتمالا Red Dead Redemption را هم در لیست خود جای می‌دهد. تعجبی هم ندارد که این بازی تا حدی محبوب بوده که حتی توانسته جای بازی‌های دیگر سازنده مثل Bully را هم بگیرد. سال ۲۰۱۰ که عنوان Red Dead Redemption منتشر شد سالی بود که بازیکنان زیادی در سرتاسر دنیا یک بازی دیگر را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کردند. با وجود اینکه موفقیت این عنوان تا حد زیادی محتمل به نظر می‌رسید اما شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که یک بازی تا این اندازه بتواند محبوب شود که در لیست بهترین بازی‌های Rockstar جای بگیرد. از سال ۲۰۱۰ عنوان جدیدی در کنار بازی‌های بزرگی مثل Max Payne و GTA قرار گرفت و Red Dead Redemption نام داشت. یک بازی وسترن جهان باز که در ابتدا شاید نسخه کلون شده GTA به نظر می‌رسید ولی با گذر زمان می‌توانستید به این موضوع پی ببرید که RDR برای خود یک بازی مستقل و بزرگ است. در روزهای ابتدایی انتشار بازی افرادی که بازی‌های رایانه‌ای را عمیق دنبال نمی‌کردند و به بیان ساده‌تر و رُک‌تر، خیلی سطحی به قضیه نگاه می‌کردند معتقد بودند که Red Dead Redemption در واقع همان GTA است که به جای ماشین در آن از اسب استفاده شده! RDR مثال خوبی از جمله معروف ” دنبال منتقد‌های جدید می‌گردم، قبلی‌ها طرفدارم شدن” بود و در عمل دقیقا چنین حالتی داشت. نسل ۷ بازی بزرگ و موفق کم نداشت و قطعا Red Dead Redemption هم یکی از آن‌ها بود.

با گذشت زمان طرفداران علاقه خود را به ساخت نسخه جدید این بازی ابراز کردند. فیدبک‌هایی که در انجمن‌ها و سایت‌ها ارسال می‌شد همه نشان از شوق طرفداران برای ساخت یک نسخه جدید از RDR بود. خوشبختانه یا متاسفانه ساخت این بازی بر عهده Rockstar بود و این کمپانی به این سادگی‌ها تن به ساخت یک نسخه جدید از بازی‌های موفق خود نمی‌دهد. Red Dead Redemption از نگاه وبسایت معتبر Gameinformer پس از The Last of Us دومین بازی برتر PS3 شده بود و این یعنی بالاتر از بازی‌هایی مثل BioShock، MGS4: Guns of the Patriots، God of War III و حتی GTA V! وبسایت‌های معتبر دیگری مثل IGN و Gamespot نیز به شخصیت جان مارستون بهترین کاراکتر جدید سال را دادند. متای کلی بازی هم عدد باورنکردنی ۹۵ بود! متای متوسط بازی ۹۵ از ۷۳ نقد یعنی بازی بی‌نقص است! Red Dead Redemption جوایز زیادی را برد و نامزد جایزه‌های دیگری هم شد. به علاوه این بازی از نگاه Play Station Official Magazine – UK به عنوان سومین بازی برتر تاریخ PS3 هم انتخاب شد.

در این بخش قصد داریم مروری کوتاه و مختصر به Red Dead Redemption داشته باشیم که صرفا جهت یادآوری است. داستان بازی به سال ۱۹۱۱ برمی‌گردد جایی که یک قانون‌شکن سابق به نام John Marston قصد دارد همکاران سابق خود را به دست قانون داده تا هم بتواند خانواده‌اش را برگرداند و هم عدالت را برقرار کند. مارستون باید به دنبال مردی به نام Bill Williamson بگردد، کسی که حالا گروه خلافکاری خود را دارد. مارستون موفق می‌شود ویلیامسون را در قلعه‌اش پیدا کند ولی پس از مکالمه‌ای کوتاه توسط افراد ویلیامسون مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. مارستون در مزرعه MacFarlane به هوش می‌آید و از این‌جا به بعد این شما هستید که باید کنترل او را بر عهده بگیرید. اوایل بازی شاید کمی کسل کننده باشد و اصلا خبری از اکشن و مبارزات و خونریزی نیست ولی به مرور و بعد از آشنا شدن با افرادی مثل کلانتر Johnson و حقه‌بازی به نام Nigel West Dickens ماجراجویی واقعی شما آغاز می‌شود. عنوان Red Dead Redemption هم از لحاظ داستانی و هم از دیگر جهات یک بازی کامل است. جلوه‌های بصری بازی شما را جذب می‌کنند و همه انیمیشن‌های بازی نزدیک به واقعیت‌اند. گیم پلی و گرافیک بازی شما را به غرب وحشی می‌برند و شما اجازه دارید که آن دوران را پشت پلتفرم خود تجربه کنید. رام کردن اسب، تماشای تئاتر، کمک کردن به مردم، دستگیری یک مجرم تحت تعقیب و تحویل آن به کلانتر، گشت‌زنی شبانه و ده‌ها مورد دیگر را می‌توانید در Red Dead Redemption تجربه کنید. شاید بازی‌های خوب وسترن دیگری مثل Call of Juarez و Gun در دسترس باشند ولی این بازی‌ها حتی قابل قیاس با Red Dead Redemption هم نیستند.

تا قبل از این‌که راکستار صراحتا اطلاعاتی را از Red Dead Redemption 2 در اختیار ما قرار دهد شایعات زیادی وجود داشت. با این‌که مدت زیادی از انتشار Red Dead Redemption می‌گذرد و قاعدتا همه باید این بازی را تا الان تجربه کرده باشند ولی باز هم این احتمال را می‌دهیم که برخی از کاربران و خوانندگان این مطلب هنوز RDR را تا پایان بازی نکرده باشند. به همین خاطر از همین ابتدا به شما هشدار می‌دهیم که این پاراگراف حاوی اسپویل است پس اگر هنوز موفق به تجربه RDR نشده یا هنوز بازی را به پایان نرسانده‌اید و از اندینگ بازی اطلاع ندارید بهتر است این بند را نخوانید و به سراغ ادامه مطلب بروید. طبق برخی گمانه‌زنی‌ها، قرار بود شخصیت اصلی Red Dead Redemption 2 پسر شخصیت اصلی RDR اصلی باشد. John Marston در پایان Red Dead Redemption می‌میرد و Jack Marston ماجراجویی‌های پدر را ادامه می‌دهد. ضمن این‌که در Red Dead Redemption هم خود جان مارستون چندین بار به داشتن یک پسر اشاره می‌کند. احتمال دیگر این بود که RDR 2 در واقع روایتگر دوران قبل از RDR باشد و روزهای قانون شکنی جان مارستون و گروهش را به نمایش بگذارد. با گذشت زمان این دو احتمال هر دو رد شدند و مشخص شد که نه شخصیت اصلی جک مارستون است و نه RDR در واقع یک فلش بک است. البته این که اتفاقات RDR 2 بعد از RDR رخ می‌دهند یا قبل از آن هنوز معلوم نیست ولی چیزی که از آن مطمئن هستیم، این است که خبری از گذشته جان مارستون در RDR 2 نیست یا حداقل وی نقش اصلی داستان نخواهد بود. چندی پیش اعلام شد که RDR به مرز ۱۴ میلیون فروش رسیده و طبق حدس تحلیلگران، نسخه جدید این سری می‌تواند بیش از ۱۵ میلیون نسخه بفروشد و این درحالی است که مایکل پچر، یک تحلیلگر معروف معتقد است که این بازی به متایی بیش از متای ۹۳ دست خواهد یافت. بازی‌های راکستار اغلب بازی‌های موفقی هستند ولی اینجا منظور از موفقیت بیشتر نظر کاربران و بازخورد‌های منتقدان است. به عنوان مثال Bully یک بازی با تبلیغات کمتر بود که در نهایت هم نظر مثبت کاربران خیلی بیشتر از سود فروش آن به چشم آمد. البته نگرانی بزرگی که مطرح می‌شود مربوط به انتشار بازی برای رایانه‌های شخصی است. اگرچه عده‌ای معتقدند که این بازی بعدا و با تاخیر برای PC نیز منتشر می‌شود ولی فراموش نکنید که کاربران این پلتفرم، هرگز نتوانستند Red Dead Redemption را تجربه کنند. مسلما قشر عظیمی از بازیکنان بازی‌های ویدئویی از PC استفاده می‌کنند و عدم انتشار Red Dead Redemption 2 برای PC، یک ناامیدی بزرگ برای این دسته از بازیکنان خواهد بود.

طرفداران درجه یک Red Dead Redemption می‌توانند در مورد Red Dead Redemption 2 نگران باشند. مطمئنا آنها خیلی خوب می‌دانند که سال آینده قرار است بازی‌ای منتشر شود که می‌تواند رسما می‌تواند آن‌ها را از کار و زندگی بیندازد! و سوالی که البته اینجا مطرح می‌شود و یک چالش بزرگ برای Rockstar هم خواهد بود این است که Red Dead Redemption 2 واقعا قرار است چه چیزهایی را داشته باشد که RDR نداشت؟ هیچ‌کس شک ندارد که Red Dead Redemption 2 از نقشه بزرگ‌تری برخوردار خواهد بود، از لحاظ گرافیکی بهتر از نسخه قبل می‌شود و تا جایی که می‌دانیم یک بخش آنلاین دلچسب انتظار شما را می‌کشد اما آیا این‌ها کافیست؟ این‌ها مواردی نیستند که بتوانند یک طرفدار راکستار و Red Dead Redemption را راضی کنند. در واقع Red Dead Redemption به قدری کامل بود که ساخت یک نسخه جدید از آن تبدیل به یک چالش بزرگ می‌شود. به هر حال Red Dead Redemption 2 قطعا نه تنها یکی از مورد انتظارترین بازی‌های طرفداران بازی‌های ویدئویی، بلکه یک بازی مورد انتظار برای تحلیلگران و بزرگان صنعت گیم نیز است. هیدئو کوجیما مورد انتظارترین بازی خود را Red Dead Redemption 2 می‌داند و مطمئنا خیلی از ما با وی هم‌نظریم. با این‌که هنوز اطلاعات زیادی از بازی منتشر نشده ولی به کمک همان تریلر دو دقیقه‌ای هم می‌توان چیزهایی را از بازی فهمید به علاوه، خود سازندگان هم اطلاعاتی را از این بازی به اشتراک گذاشته‌اند. خلاصه بیایید چیزهایی که از Red Dead Redemption 2 می‌دانیم را با هم مرور کنیم.

اولین نکته‌ای که باید در مورد Red Dead Redemption 2 بدانیم حضور یک قهرمان جدید در بازی است. John Marston با تمام خاطرات خوب و بدی که برایمان ساخت یا بهتر بگویم، با تمام خاطراتی که با هم ساختیم، تمام شد و حالا شخصیت اول بازی Arthur Morgan است. بنابراین شایعاتی که ادعا می‌کردند پسر جان مارستون شخصیت اصلی RDR 2 خواهد بود رد می‌شوند و باید با یک کاراکتر کاملا جدید بازی را آغاز کنید. آرتور یک گاوچران دردسرساز است که توجه‌های زیادی را به خوب جلب کرده و مشکل این‌جاست که اینگونه توجهات به هیچ وجه خوب نیستند. حالا وی توسط گروهی تحت تعقیب است و برای نجات به چند دوست احتیاج دارد. این‌که دقیقا داستان بازی به چه ترتیب پیش می‌رود هنوز مشخص نیست ولی می‌دانیم وی به یک گروه خلافکاری به نام Van der Linde می‌پیوندد. همه این اتفاقات ممکن است در بازی رخ ندهند. مثلا شاید بازی از جایی آغاز شود که آرتور یک عضو گروه Van der Linde است و اتفاقات قبل از آن در خود بازی به نمایش درنیایند. شخصیت‌های دیگری هم در بازی هستند و تا جایی که اطلاعات ما را یاری می‌دهند، هیچکدام شخصیت‌های نسخه قبل نیستند. گروهی که آرتور عضوی از آنست توسط زنی رهبری می‌شود که شباهت زیادی به شخصیت Bonnie MacFarlane دارد. Bonnie همان ناجی جان مارستون در Red Dead Redemption است. شباهت زیاد این دو شخصیت به هم این سوال را برای دنبال‌کنندگان ایجاد می‌کنند که آیا رهبر گروه Van der Linde مادر Bonnie MacFarlane نیست؟ رسما هیچ چیز تایید نشده ولی به شخصه بعید می‌دانم ارتباطی بین این دو شخصیت آن هم از نوع مادر – دختری وجود داشته باشد. البته افرادی هم معتقدند که این شخصیت واقعا مادر Bonnie MacFarlane است. به هر حال چیزی از سوی سازنده اعلام نشده و هیچ چیز قطعی نیست. گروه Van der Linde یک “گنگ” است و کارشان در دزدی، مبارزه و خلاصه دردسرسازی در آمریکا است و آرتور یکی از رهبران این گنگ است. کاری که این گروه قانون شکن انجام می‌دهند هم جالب است. در واقع تمام این خلافکاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها برای کمک به نیازمندان آمریکا است. آن‌ها دزدی می‌کنند و در عوض به مردم گرسنه برای زنده ماندن کمک می‌کنند. نکته جالب دیگر اسم این گروه است. Van der Linde احتمالا یک اسم هلندی است و فعالیتش در آمریکاست. پس تنها احتمالی که باقی می‌ماند این است که رهبر اصلی و واقعی این گروه یک هلندی است. فکر می‌کنم با این توصیفات تا کنون حدس زده باشید که Van der Linde واقعا چیست! بله این گروه، همان گروهی است که جان مارستون یک زمانی عضوی از آن بوده و بعدا جدا شده. وی در Red Dead Redemption در مورد رئیس سابقش که یک هلندی بود حرف می‌زد و اسم گروهی آرتور مورگان هم یک اسم هلندی است. در ضمن Bill Williamson، شخصیتی که جان مارستون در Red Dead Redemption به دنبالش است و در نهایت می‌تواند کشته می‌شود در Red Dead Redemption 2 احتمالا حضور دارد. لازم به ذکر است که ویلیامسون بعد از جدایی از Van der Linde گروه خود را تاسیس می‌کند ولی در مبارزه با دوست و همکار سابقش شکست می‌خورد. در Red Dead Redemption صحبت از یک جاسوس هم بود، امیدوارم این صحبت طرفداران جان مارستون را ناراحت نکند ولی احتمالا منظور از جاسوس همان شخصیت جان مارستون است. اگرچه اطلاعات زیادی از کاراکتر آرتور در دست نیست ولی با همین اطلاعات کم نگاهی به شخصیت وی می‌اندازیم. آرتور به تازگی پدر خود را از دست داده ولی مادرش احتمالا هنوز زنده است. آرتور می‎تواند یکی از زیر سوال‌ترین پروتاگونیست‌های تاریخ Rockstar از لحاظ اخلاقی باشد. او بانک می‌زند، آدم می‌کشد و به هیچ وجه تصویر زیبایی از وی را نمی‌توان متصور شد. البته همه می‌دانیم که یک یاغی همین ویژگی‌ها را هم باید داشته باشد و چیز عجیبی نیست که نتوان آن‌را هضم کرد. با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی، خیلی سریع به این نکته پی می‌برید که طرفداران از شخصیتی مثل آرتور که آزاد از هرگونه اصول اخلاقی است خوششان می‌آید. چیزی که جان مارستون هرگز نتوانست ارائه دهد هم همین بود. جان اگرچه یک شخصیت دوست‌داشتنی برای خیلی‌ از طرفداران بود ولی هرگز نتوانست به اندازه کافی یک “آدم بد” باشد. هرچند وی در حال گذران دوران رستگاری خود بود و این موضوع می‌تواند شخصیت پردازی جان را توجیه کند. معلوم نیست جان مارستون در Red Dead Redemption 2 حضور داشته باشد یا نه ولی فکر می‌کنم طرفداران زیادی مشتاق باشند تا خصوصیات اخلاقی وی را به عنوان یک خلافکار هم ببینند و شاید واقعا بخواهند بدانند که کدام شخصیت بدتر و خلافکار بهتری است. جان یا آرتور؟ به غیر از اخلاقیات آرتور، مواردی که قبل از آن در همین پاراگراف خواندید بیشتر احتمالات بودند و نمی‌توان از قطعی بودن آن‌ها اطمینان حاصل کرد. با این حال شاید بتوان به یک نکته دیگر نیز پی برد; اتفاقات Red Dead Redemption 2 به احتمال ۹۹ درصد، قبل از اتفاقات Red Dead Redemption رخ می‌دهند.

اتفاقات بازی Red Dead Redemption به سال ۱۹۱۱ برمی‌گشت. هنوز رسما چیزی در دست نداریم که بتواند این ادعا را به مرحله اثبات برساند ولی عده‌ای معتقدند که داستان بازی Red Dead Redemption مربوط به سال ۱۹۰۶ می‌شود، یعنی پنج سال بعد از نسخه قبلی. در RDR، جان بارها اشاره می‌کند که رئیس و دوستان سابقش را وی را رها کردند تا بمیرد. ادامه ماجرا هم که مشخص است و ربطی به موضوع فعلیمان ندارد. اما چیزی که این‌جا سوال برانگیز می‌شود مربوط به همان رئیس سابق جان و رئیس فعلی آرتور یعنی Dutch Van der Linde می‌شود. با توجه به مسیر داستانی بازی و این‌که ما عضوی از گروه او هستیم و نه فقط یک عضو سابق، پس انتظار می‌رود این شخصیت بیشتر در Red Dead Redemption 2 حضور داشته باشد. به معنای ساده‌تر، Dutch Van der Linde یک شخصیت اصلی در Red Dead Redemption 2 خواهد بود اگر سوپرایز خاصی وجود نداشته باشد. از طرفی، آرتور برخلاف خیلی از افراد دیگری که می‌شناسیم شخصی وفادار به رئیسش است و در کنار تمام خصلت‌های خشنش، این نکته مثبت وی است. آرتور در صحبت‌هایش می‌گوید که با گروهش به جاهای مختلف سفر کرده و در سه ایالت تحت تعقیب است. در تریلر به دزدی از یک قطار اشاره می‌شود و این می‌تواند بدان معنا باشد که مثل GTA V می‌توان از جاهای مختلف دزدی کرد. ولی ماجرا اینجا جالبتر می‌شود که اگر واقعا چیزی که در مورد احتمالش صحبت کردیم به حقیقت بپیوندد یعنی می‌توانیم کنترل بیش از یک شخصیت را در دست بگیریم؟ ضمن اینکه قبلا شایعاتی مبنی بر این موضوع هم به گوشمان خورده بود. با این توصیفات این احتمال که شما بتوانید شخصیت Bill Williamson را کنترل کنید نیز وجود دارد. و طبق برخی گمانه‌زنی‌ها شاید حتی John Marston! واضح است که بخش آنلاین Red Dead Redemption 2 بسیار گسترده خواهد بود و شاید این دزدی‌ها هم بخشی از آن باشند. در GTA V در بخش سینگل پلیر خبری از دزدی از بانک نبود ولی در بخش چندنفره می‌توانستید این کار را انجام دهید. احتمال دارد که Red Dead Redemption 2 نیز چنین باشد. یعنی مثلا در بخش آنلاین بازی بتوانید کنترل شخصیتی به غیر از آرتور را در دست بگیرید. این موضوع راجع به بخش تک نفره بازی صدق نمی‌کند و احتمالش نزدیک به صفر است. جاه‌طلبی راکستار بارها جواب داده و در GTA V عوض کردن کاراکتر یکی از زیبایی‌ها و نوآوری‌های آن بود. به هر حال بعید نیست Red Dead Redemption 2 بخواهد از GTA V الهام بگیرد این قابلیت را در خود بگنجاند. البته همان‌طور که گفتیم در بخش تک نفره بازی چنین چیزی احتمالا ممکن نیست ولی راکستار قطعا هر کاری می‌کند تا RDR 2 یک بخش آنلاین بی‌نظیر داشته باشد. با اعتماد به قول سایت رسمی بازی، شاهد یک بخش آنلاین جدید خواهیم بود. طبق حدس‌هایی که زده می‌شود در قسمت آنلاین Red Dead Redemption 2 مجبور نیستید با بقیه بازیکنان درگیر شوید و می‌توانید متمدنانه و آزادنه و شهر و محیط بچرخید و به کاوش بپردازید. اگر با اصطلاح free – roam آشنایی دارید این موضوع را بهتر درک می‎کنید. البته این قابلیت در Red Dead Redemption اصلی هم وجود داشت و نمی‌تواند یک پیشرفت برای نسخه جدید این فرنچایز محسوب شود. جیزی که شاید در RDR 2 بتوانیم ببینیم، مبارزات بین گروه‌هاست به طوری که گروه شما با یک گروه دیگر مبارزه کند و مناطق تحت نظر آن‌ها را در اختیار خود درآورد. یا این‌که به مخفی‌گاه‌های دیگر گنگ‌ها حمله کنید. البته این‌ها تنها حدس و گمان‌های ساده هستند و چه بسا با سوپرایز‌های جذاب‌تری رو به رو شویم.

کمی بالاتر اشاره کردیم که آرتور و گروهش در سه ایالت تحت تعقیب هستند. این برای شما معنای خاصی ندارد؟ برای من که به معنای گستردگی نقشه است! وقتی آرتور در دیالوگش درباره تحت تعقیب بودنش می‌گوید شاید اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد شخصیت آرتور و قانون‌شکنی‌هایش است ولی اگر کمی عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم می‌توانیم به این موضوع که در بازی حداقل سه ایالت حضور دارند هم پی ببریم. البته اعداد و ارقام این‌جا اهمیتی ندارند و بحث اصلی مربوط به گستردگی دنیای بازی است. زمانی می‌توانیم این موضوع را اثبات کنیم که عکس نقشه بازی را ببینیم و خوشبختانه، عکسی از کل نقشه بازی هم در وبسایت NeoGaf لیک شده است. در عکس لو رفته می‌توان وسعت دنیای بازی را به وضوح دید. در نقشه مناطق وسیعی مثل The Great Plains را می‌بینیم. در کنار چنین محدوده‌ای، جزایر متعدد و کمپ‌های کاروانی هم قابل مشاهده‌اند. علاوه بر وسعت محیط، به نظر باید منتظر محیطی متنوع‌تر از نسخه قبل هم باشیم. با مشاهده نقشه لو رفته بازی بیش از پیش مشتاق بازی کردن این بازی می‌شوید خصوصا وقتی بدانید که تمام این نقاط و محدوده‌ها را می‌توانید از نزدیک ببینید و به آن‌ها سفر کنید. از نکات جالب دیگر نقشه بازی می‌توان به حیات وحش‌های متنوع آن اشاره کرد. طبق اطلاعاتی که داریم حیات وحش بازی بسیار گسترده‌تر از نسخه‌ قبل خواهد بود و حتی تمساح‌ها را هم شامل می‌شود. دریاچه و رودخانه در Red Dead Redemption 2 بیش از پیش دیده می‌شوند و بخش وسیعی از محیط بازی‌ را آب‌ها پوشانده‌اند. چیزی از جان مارستون در ذهن داریم ناتوان بودن او در شنا کردن بود. البته شخصا ترجیح می‌دهم فکر کنم که مارستون یک شناگر ماهر بوده و فقط در Red Dead Redemption لزومی به، به آب زدن نبوده. به هر حال انتظار می‌رود یک قانون‌شکن ماهر بتواند به خوبی شنا کند و گاه شاید مجبور شود خود را از طریق آب نجات دهد. از بحث اصلی خود دور نشویم، چیزی که می‌خواهیم در مورد آرتور بگوییم توانایی او در شنا کردن است. چیزی که دوست داشتیم بیشتر در Red Dead Redemption ببینیم ماموریت‌های روی آب بود. اگرچه چند ماموریت جذاب و چالش برانگیز هم روی آب داشتیم، ولی با این وجود این مراحل از کمیت کافی برخوردار نبودند. ظاهرا در Red Dead Redemption 2 مراحل روی آب بیشتر شده و قایقرانی نقشی اساسی در طول بازی ایفا خواهد کرد. شاید آرتور و قایق‌هایش بتوانند ضعف مارستون و Red Dead Redemption را در این زمینه جبران کنند. طبیعتا سفر با اسب در Red Dead Redemption اگرچه دوست داشتنی بود ولی می‌توانست در طولانی مدت، خسته‌کننده شود. هر چند برای سهولت کار، کالسکه‌هایی هم در شهرها وجود داشت که می‌توانستند شما را تا جایی که می‌خواستید در ازای مبلغی ناچیز برسانند، ولی هنوز جای خالی سفرهای آبی حس می‌شد. Red Dead Redemption 2 سفرهای دریایی را هم به کاربران ارائه خواهد داد تا بتوانید طعم جا به جایی با وسیله‌ای به جز اسب را نیز بچشید. بدون شک هیچ بازیکنی دوست ندارد در RDR 2 با یک خرس دربیفتد! خبر بد این است که خرس نیز به احتمال زیاد مهمان ناخوانده شما در Red Dead Redemption 2 خواهد بود. و خبر بدتر این‌که به جز خرس، تمساح نیز می‌تواند خطری برای جانتان باشد. مشکل این‌جاست که این موجودات خطرناک شاید مکان خاصی نداشته باشند و به یکباره مقابلتان ظاهر شوند. مثلا در نزدیکی یک رودخانه وقتی حتی روحتان هم خبر ندارد یک‌دفعه چند تمساح به سمت شما حمله‌ور می‌شوند! خب در این صورت باید قبول کرد که کار سختی در پیش دارید. محل اصلی زندگی تمساح‌ها در شمال نقشه بازی است ولی در مورد خرس‌ها نمی‌توان با اطمینان صحبت کرد.

زمانی که بازی معرفی شد برای کاربران زیادی جای سوال بود که آیا تیر و کمان هم در Red Dead Redemption 2 حاضر هستند یا نه. احتمالا جواب مثبت به پاسخ این کاربران خبر خوبی برای طرفداران سری Red Dead خواهد بود. البته طرفداران قدیمی‌تر شاید یادشان باشد که تیر و کمان عضوی از Red Dead Revolver بود ولی در Red Dead Redemption خبری از این سلاح نبود. ولی در تریلر منتشر شده از بازی می‌بینیم که آرتور تیر و کمان خود را به سمت یک آهو نشانه رفته. واضح‌ترین چیزی که از این موضوع دستگیرمان می‌شود اضافه شدن این سلاح به بازی است. اما شاید اضافه شدن کمان به بازی معنای دیگری هم داشته باشد. در Red Dead Redemption می‌توانستید شکار کنید و از شکار خود برای بدست آوردن پول استفاده کنید. منتهی قابلیت شکار کردن خیلی گسترده نبود و به عنوان یک رکن قوی در Red Dead Redemption به حساب نمی‌آمد. با اضافه شدن سلاحی مثل کمان شاید بتوان گفت که شکار اهمیت بیشتری در Red Dead Redemption 2 پیدا خواهد کرد. به علاوه، شلیک کردن به یک خرگوش کار به نظر مسخره‌ای می‌آید و کمان قطعا انتخاب عاقلانه و بهتریست. کمان همچنین می‌تواند سلاحی ایده‌آل برای کشتن دشمن به صورت بی‌صدا باشد. با هفت تیر و شات‌گان نمی‌توان چراغ خاموش به راه ادامه داد ولی تیر و کمان می‌توانند شرایط را آسان‌تر کنند. کمان امروزه در بازی‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اصلا ربطی به زمان هم ندارد. اضافه شدن این سلاح به Red Dead Redemption 2 می‌تواند یک حرکت رو به جلو برای این عنوان باشد. یک احتمال دیگر که باز هم مربوط به بخش مبارزات می‌شود این است که شاید در دوئل‌ها بتوان از دو هفت‌تیر استفاده کرد. تنور این موضوع در توییتر داغ است و بد نیست نگاهی به آن‌جا بیندازید تا خودتان متوجه شوید که اضافه شدن این قابلیت که شاید تاثیر زیادی هم در بازی نگذارد و اصلا به چشم نیاید، چه اهمیتی برای کاربران دارد. با توجه به اضافه شدن این دو قابلیت، خصوصا استفاده از تیر و کمان هر بازیکن می‌تواند برداشت خود را داشته باشد. برداشت شما چیست؟

مهم‌ترین چیزی باقی مانده و شاید منتظر بودید همان ابتدا در موردش صحبت کنیم و هنوز نکردیم، تاریخ انتشار بازی است. Red Dead Redemption 2 ابتدا قرار بود پاییز ۲۰۱۷ منتشر شود که بعدا تا سال ۲۰۱۸ تاخیر خورد. چنین تاخیرهایی برای طرفداران عذاب آور است خصوصا این‌که از تاریخ انتشار Red Dead Redemption 2 سال می‌گذرد. اما چاره‌ای جز صبر کردن نیست و باید امیدوار بود که محصول نهایی همان چیزی باشد که انتظارش را داریم. سازندگان گفته بودند که برای ساخت بازی به زمان بیشتری نیاز دارند و همین باعث شد که انتشار بازی چند ماهی عقب بیفتد. استانداردهایی که بازی‌های راکستار دارند معمولا فراتر از استانداردهای خیلی از کمپانی‌های دیگرند و این را می‌توان دلیلی منطقی برای تاخیر Red Dead Redemption 2 دانست. با شناختی که از Rockstar داریم به احتمال زیاد این آخرین تاخیر بازی خواهد بود و بهار سال ۲۰۱۸ این بازی برای کنسول‌های Xbox One و Play Station 4 منتشر می‌شود. با این حال، یک منبع تاریخ دقیق انتشار بازی ۲۲ مِی سال آینده اعلام کرده است. مدیر عامل Take – Two دلیل نسبتا دیر منتشر شدن بازی را این گونه توضیح می‌دهد: برای این‌که بهترین تجربه ممکن برای طرفدارانمان را به ارمغان بیاوریم. در مورد احتمال انتشار بازی برای PC هم اوایل مقاله صحبت کردیم. بازی هنوز برای PC تایید نشده و شاید هیچگاه نشود. Red Dead Redemption هرگز برای PC منتشر نشد و Red Dead Redemption 2 نیز شاید هیچوقت در اختیار کاربران رایانه‌های شخصی قرار نگیرد و شاید هم مثل GTA V، ورژن PC بازی بعد از انتشار نسخه کنسولی آن تایید شود. در هر صورت سازندگان ساخت بازی برای PC را نه تایید و نه رد کرده‌اند و باید منتظر اطلاعات بیشتر ماند. این روزها بحث لوت باکس‌ها داغ است و کاربران زیادی از پرداخت‌های سرسام آور درون برنامه‌ای ناراضی هستند. خبری که هنوز نمی‌توان در مورد خوب یا بد بودنش قضاوت کرد مربوط به پرداخت‌های درون برنامه‌ای Red Dead Redemption است. طبق اطلاعات منتشر شده این عنوان حاوی پرداخت‌های درون برنامه‌ای خواهد بود که البته بعید است این پرداخت‌ها به مانند عناوینی چون Star Wars Battlefront II باشند. مدیر عامل Take – Two معتقد است که سازنده برای کسب درآمد باید راهی به جز فروش بازی وجود داشته باشد. در هر صورت باید منتظر ماند و دید که این پرداخت‌ها به چه ترتیب عمل خواهند کرد.

احتمال این‌که Red Dead Redemption 2 نتواند فراتر از حد انتظارات ظاهر شود خیلی کم است. فکر نمی‌کنم بعد از انتشار این عنوان دهانتان از تعجب باز نماند و ساعت‌ها پشت کنسول خود میخکوب نشوید. Red Dead Redemption 2 نسبت به قبل مسلما تفاوت‌هایی دارد و هنوز در آن حد اطلاعات در دست نیست که بتوانیم بیش از این در این مورد صحبت کنیم. جهان بازی احتمالا بیشتر از نسخه قبل شما را به گشت و گذار و ماجراجویی تشویق می‌کند. با توجه به تریلر منتشر شده از بازی، کنترل اسب ( اسب سواری )، مبارزات و گشت و گذار در بازی بهبود یافته‌اند تا از بازی بیش از پیش لذت ببرید. بازی چند شخصیت اصلی و مهم دارد که برخی هنوز معرفی نشده‌اند و دو سه شخصیت را هم در کنار آرتور نام بردیم. شاید، شاید جان مارستون هم یکی از شخصیت‌های بازی باشد و در این صورت، به احتمال زیاد او متحد شما خواهد بود. با قضاوت از روی تصویر هنری بازی، شاهد ۷ شخصیت اصلی هستیم و این ۷ شخصیت شاید در بخش آنلاین بازی و شاید هم در بخش تک نفره بازی حاضر باشند. به هر حال حضور این همه متحد در کنار که احتمالا هر کدام توانایی‌های خاص خود را دارند قطعا لذت بخش است. برای این‌که بتوانید از Red Dead Redemption 2 لذت ببرید باید کمی دیگر صبر کنید. شاید واژه “کمی” با توجه به اشتیاق طرفداران، این‌جا خیلی مناسب نباشد ولی چاره‌ای جز صبر کردن نیست. صبر کردن برای عنوانی که شاید یکی از بهترین‌های سال ۲۰۱۸ باشد.

منبع متن: gamefa