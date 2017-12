جدیدترین بروزرسانی بازی Need For Speed Payback منتشر شد

چندی پیش جدیدترین بروزرسانی بازی Need For Speed Payback منتشر که یک حالت جدید را به بازی اضافه خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید. عنوان Need For Speed Payback، در تاریخ ۱۹ آبان به طور رسمی منتشر شد و همگان انتظار داشتند تا این بازی به عنوان جدیدترین نسخه از سری بازی […]

چندی پیش جدیدترین بروزرسانی بازی Need For Speed Payback منتشر که یک حالت جدید را به بازی اضافه خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید.

عنوان Need For Speed Payback، در تاریخ ۱۹ آبان به طور رسمی منتشر شد و همگان انتظار داشتند تا این بازی به عنوان جدیدترین نسخه از سری بازی محبوب Need For Speed ، بتواند نمرات بسیار خوبی کسب کند و نظر طرفداران این سری بازی را به خود جلب کند، زیرا در این چند سال اخیر نسخه‌های جدید این بازی نتوانستند آن طور که باید شاید جایگاه خود را میان دیگر عناوین کسب کنند و اغلب نوعی شکست را برای شرکت بزرگ الکترونیک آرتس (Electronic Arts) به ارمغان آوردند.

حال گوست‌گیمز (Ghost Games) استودیو سازنده این بازی، قصد دارد با انتشار محتویات و بروزرسانی‌های رایگان و کاربردی، بخشی از مشکلات عمده این بازی را رفع کند و بتواند اندکی نظر بازیکنان بازی Need For Speed Payback را به سمت خود برگرداند. جدیدترین بروزرسانی این بازی، در حال حاضر در دسترس است و یک حالت جدید را به بازی اضافه خواهد کرد.

این حالت جدید Speedcross نام داشته و بازیکنان باید با فقط چند نوع کلاس مخصوصی از ماشین‌ها، به این حالت ورود کنند. در این حالت کاربران باید از توانایی‌های حرفه‌ای خود مانند پرش از موانع یا دریفت کشیدن استفاده کنند و در برخی از مواقع به آیتم‌های میان مسیر با ماشین خود ضربه‌ای وارد کنند. به طور کلی چهار نقشه بزرگ این بازی در این حالت قابل بازی بوده و حالت Speedcross، شانزده رویداد مختلف را شامل می۷شود. به عنوان مثال هر یک از این چهار نقشه حاضر در این حالت، از چهار رویداد دیگر بهره مند هستند. برای تجربه این حالت جدید، ماشین‌های جدیدی هم از قبیل Mini John Cooper Works Countryman و Infiniti Q60 S به بازی اضافه خواهند شد.

تا قبل از انتشار این بروزرسانی، شما برای دست‌یابی به تعدادی از ماشین‌های حرفه‌ای موجود در بازی، باید سطح خود را بالاتر می‌بردید و به نوعی پیشرفت در بازی، شرط اصلی آزاد کردن این ماشین‌ها بود. حال دیگر این ماشین‌ها از روشی دیگر هم قابل دسترسی هستند. شما با پرسه زدن در برخی از محیط‌های دورافتاده بازی، ماشین‌هایی را مشاهده خواهید کرد که به نوعی رها شده اند و صاحبی ندارند. حال باید با کنترل این ماشین‌ها، از دست پلیس‌های حاضر در نقشه فرار کنید تا اجازه استفاده دائمی از این ماشین‌ها، برای شما فراهم شود. برخی از این ماشین‌ها عبارت اند از: Volvo 242DL, Volvo Amazon P130, Plymouth Barracuda, the Nissan Skyline 2000 GTR, و BMW M3 Evolution II E30

بازی Need For Speed Payback در حال حاضر برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa