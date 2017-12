The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV معرفی شد

Nihon Falcom پس از اشاراتی در گزارش مالی جدید و وب‌سایت خود، از چهارمین قسمت The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel با نام The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – The End of Saga رونمایی نموده و اولین تصاویرش را به اشتراک گذاشته است. این عنوان دنباله‌ی Trails of Cold Steel III و […]

Nihon Falcom پس از اشاراتی در گزارش مالی جدید و وب‌سایت خود، از چهارمین قسمت The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel با نام The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – The End of Saga رونمایی نموده و اولین تصاویرش را به اشتراک گذاشته است.

این عنوان دنباله‌ی Trails of Cold Steel III و آخرین نسخه‌ی سری Trails of Cold Steel محسوب می‌شود و قرار است در پاییز ۲۰۱۸ به‌صورت انحصاری برروی پلی‌استیشن عرضه گردد. سازندگان انحصار پلی‌استیشن ۴ را رسماً اعلام کرده‌اند ولی با این حال، این بدین معنی نیست که دیگر احتمال پورت‌های دیگر مخصوصاً رایانه‌های شخصی وجود ندارد. خلاصه‌ی رسمی این بازی بدین شرح است و اگر قصد تجربه‌ی قسمت‌های قبلی را دارید، امکان دارد باعث اسپویل و لو رفتن داستان آن‌ها شود:

به دلیل فراخوان Great Inal Twilight، نفرین وحشت‌آوری امپراتوری را فرا گرفته است. حتی Grey Knight Rean Schwarzer هم خود را گم کرده و غرق در قدرت شیطانی شده است. از آنجا که دنیا رو به نابودی می‌رود، اعضای جدید و قدیمی Class VII چه کاری خواهند کرد؟

علاوه بر این‌ها، آماری از میزان فروش این سری به دست آمده و دریافته‌ایم که کل سری موفق به فروش ۱٫۲ میلیون نسخه در سراسر جهان شده است. همچنین طی چند وقت اخیر، Falcom از نسخه‌های بازسازی شده‌ی تازه‌ی سری یعنی Trails of Cold Steel I و Trails of Cold Steel II رونمایی نموده که به ترتیب در ماه‌های اسفند و اردیبهشت پیش رو عرضه می‌شوند.

در نهایت، اولین تصاویر The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – The End of Saga را مشاهده می‌کنید:

منبع متن: gamefa