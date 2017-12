با فهرست نمرات Okami HD همراه باشید

عنوان Okami HD به تازگی عرضه شده و طرفداران قدیمی و بازی‌بازان جدید تر را با خود همراه کرده است. با فهرست نمرات این بازی و همچنین نظر منتقدان در مورد آن با گیمفا همراه شوید. قطعا بازی‌بازان قدیمی تر می‌دانند که عنوان Okami ابتدا در سال ۲۰۰۶ و برروی کنسول پلی‌استیشن ۲ منتشر شد (در روزهای […]

عنوان Okami HD به تازگی عرضه شده و طرفداران قدیمی و بازی‌بازان جدید تر را با خود همراه کرده است. با فهرست نمرات این بازی و همچنین نظر منتقدان در مورد آن با گیمفا همراه شوید.



قطعا بازی‌بازان قدیمی تر می‌دانند که عنوان Okami ابتدا در سال ۲۰۰۶ و برروی کنسول پلی‌استیشن ۲ منتشر شد (در روزهای آخر نسل ششم کنسول‌ها) و بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت. با وجود ارزش این عنوان، گیم‌پلی فوق‌العاده و سرگرم کننده و طراحی هنری بی نظیر، Okami نتوانست به فروش خوبی دست پیدا کند و تقریبا به یک شکست تجاری تبدیل شد. Okami در سال ۲۰۰۸ به وسیله کپکام و Ready At Dawn برای کنسول Wii پورت شد و چهار سال بعد، یعنی در سال ۲۰۱۲ نیز یک نسخه بازسازی شده و HD برای کنسول پلی‌استیشن ۳ منتشر شد. حال، Okami HD برای کنسول‌های نسل فعلی، یعنی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شده و باز هم از نظر منقدان یک عنوان فوق‌العاده و با ارزش تلقی می‌شود.

شما می‌توانید در زیر، نمرات و برخی از نظرات منتقدان درباره بازی Okami HD را مشاهده و مطالعه نمایید:

Digitally Downloaded – ۱۰۰

DarkStation – ۱۰۰

حتی یک چیز از Okami تاریخ مصرف گذشته نیست. با این حال بازی مدیون طراحی هنری جاه طلبانه طراحان و خالقان است. دیگر هیچ کس این گونه بازی نمی‌سازد و در مورد آن، ریسک‌های جدی و مهم نمی‌کند. این غمار سازندگان Okami مزد خود را نگرفت. پس از فروش ضعیف بازی، کپکام تصمیم گرفت تا Clover Studio را محدود کند و شرایطی را برای آن تعیین نماید. اعضای کلیدی این استودیو خیلی سریع جدا شدند و استودیوی پلاتینوم گیمز را تاسیس کردند. همان طور که دیگران می‌گویند، ادامه داستان، تاریخ است. حال، در سال ۲۰۱۷ مشاهده می‌کنیم که بازی‌های ژاپنی آن احترامی که لایق آن هستند را بازپس می‌گیرند و من امیدوارم که Okami HD نیز مخاطب خود را پیدا کند. پس از گذشت این همه سال از زمان عرضه نسخه اصلی و اولیه بازی، من از دادن یک نمره بی نقص به Okami HD هیچ تردیدی ندارم. ای کاش این بازی را در همان زمان تجربه می‌کردم و یک فرصت به آن می‌دادم. دوباره این اشتباه را تکرار نمی‌کنم.

Game Over Online – ۹۵

Video Chums – ۹۵

PlayStation LifeStyle – ۹۰

Okami HD روی پلی‌استیشن ۳ عالی بود و حال، روی پلی‌استیشن ۴ بهتر نیز به نظر می‌رسد. این ممکن است سرانجام نسخه نهایی این بازی باشد.

We Got This Covered – ۹۰

Okami باری دیگر ثابت کرد که یک تجربه نامحدود است و با تلاش و کوششی که دارد، بازی‌بازان را به درون دنیای خود منتقل کرده و با جلوه های بصری خاص خود، هنوز یک رقیب برای عناوین امروزی محسوب می‌شود.

Atomix – ۹۰

Digital Chumps – ۹۰

Vandal – ۹۰

Playstation Universe – ۹۰

این یک فرصت دوباره برای یکی از ماجرایی‌های مهجور است که برروی یکی از کنسول‌های پلی‌استیشن منتشر شده تا مخاطبان جدید و لایق تری پیدا کند. به غیر از یک سری مشکلات جزئی، زمان با Okami بسیار مهربان بوده است. اگر تا به حال دنیای شگفت انگیز Okami را تجربه نکرده‌اید، پس از این یک فرصت خوب به شمار می‌رود.

GamePro Germany – ۹۰

Okami یک بازی بی نقص نیست اما خیلی به آن نزدیک می‌شود؛ زیرا دقیقا می‌داند که چه چیزی درون دنیای آن کار می‌کند و جواب می‌دهد. این بازی به من اجازه می‌دهد تا یک داستانی پر از افسانه‌های با معنی را تجربه کنم؛ بدون آن که چیزی را به من تحمیل کند.

Eurogamer Italy – ۹۰

God is a Geek – ۹۰

Okami HD مانند همیشه شگفت انگیز بوده و حال، رزولوشن ۴K نیز دارد. به خودتان لطفی کنید و درون یکی از زیباترین و تکان دهنده‌ترین بازی‌های تاریخ غرق شوید.

Push Square – ۹۰

Hobby Consolas -۸۹

Okami یک ماجراجویی عالی است که در فرهنگ ژاپنی جریان دارد و استایل گرافیکی ukiyo-e و گیم‌پلی منحصر به فردی دارد. رزولوشن ۴K برای پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس فوق‌العاده است اما هنوز گزینه ۶۰ فریم بر ثانیه‌ای در کار نیست.

COGconnected – ۸۸

چند ضلعی‌های قدیمی و بافت‌های سطح هر سال خاک خورده تر می‌شوند اما Okami تا دهه ها درخشان باقی می‌ماند.

Multiplayer.it – ۸۸

این نسخه بازسازی شده جدید Okami به غیر از رزولوشن ۴K، چیز جدیدی به بازی اضافه نمی‌کند اما در حقیقت این اصلا اهمیتی ندارد. بازی اصلی همچنان به مانند یک الماس درخشان باقی مانده که جلوه های بصری شگفت انگیزی دارد و همچنین پر از مکانیک‌های مختلف و ایده است. این بار به بازی یک فرصت بدهید.

Gamer.nl – ۸۵

Merlin’in Kazanı (Turkey) – ۸۵

Everyeye.it – ۸۵

با این که نسخه بازسازی شده‌ی جدید برای مخاطب عام خیلی مناسب نیست اما Okami یک شاهکار و اثر زیبا باقی‌ می‌ماند.

The Games Machine – ۸۵

Okami HD یک نسخه بازسازی دیر رسیده از یک شاهکار واقعی است: این بازی کمی پیر شده اما مانند روز اول، یعنی ده سال پیش، چشم نواز و دلربا است. دید هنری عالی طراحان با پشتیبانی از رزولوشن‌های جدید ارتقا یافته و تجربه بازی را همچنان نو نگه می‌دارد. Okami یکی از اصیل ترین بازی‌های اکشن ماجرایی در تاریخ است و یک تجربه اجباری برای لذت بردن به حساب می‌آید.

Meristation – ۸۵

IGN Spain – ۸۳

Okami HD هنوز یک تجربه اجباری است؛ درست به مانند سال، اما این نسخه بازسازی شده جدید تاثیر خود را نسبت به نسخه بازسازی شده پلی‌استیشن ۳ در سال ۲۰۱۲ از دست داده است.

Twinfinite – ۸۰

Attack of the Fanboy – ۸۰

Okami HD بهترین نسخه‌ی یکی از معدود بازی های ویدیویی است می‌توانیم آن را کار هنری بنامیم.

Metro GameCentral – ۹۰

هنوز یکی از زیباترین بازی های ویدیویی ساخته شده تا به حال است؛ البته منظورم این نیست که بهترین بازی Zelda هیچگاه نبوده است.

SpazioGames – ۸۰

عنوان Okami HD تا کنون ۲۷ نقد در وب‌سایت متاکریتیک جمع‌آوری کرده است که هر ۲۷ عدد از آن ها مثبت یا سبز بوده‌اند. نمره متای این بازی تا بدین لحظه ۸۸ است. در صورت انتشار نمره جدیدی برای Okami HD، این پست به‌روزرسانی می‌شود.

