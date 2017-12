به‌روزرسان ایکس‌باکس وان ایکس The Witcher 3: Wild Hunt که چند روز پیش خبر آماده شدن آن منتشر شد، هم‌اکنون در دسترس قرار دارد و ویژگی‌های خوبی را با خود به همراه آورده است. این به‌روزرسان شامل قابلیت HDR و دو حالت گرافیکی جدید برای ایکس‌باکس وان ایکس می‌شود. اولین حالت، ۴K بوده که به شما […]

این به‌روزرسان شامل قابلیت HDR و دو حالت گرافیکی جدید برای ایکس‌باکس وان ایکس می‌شود. اولین حالت، ۴K بوده که به شما اجازه می‌دهد بازی را با رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه برروی یک نمایشگر ۴K تجربه کنید، یا اگر دارای چنین نمایشگری نیستید، از این رزولوشن به‌صورت Supersampled بهره ببرید. دومین حالت نیز Performance Mode نام دارد که رزولوشن متغیر بین ۱۰۸۰p و ۴K، اما با نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه را ارائه می‌دهد. با این حال در هر دو حالت گرافیکی از قابلیت HDR بهره‌مند خواهید بود.

علاوه بر این‌ها، به‌روزرسان ایکس‌باکس وان ایکس The Witcher 3 با بهبودهای گرافیکی متعددی نظیر سایه‌ها، فیلترینگ بافت و بافت‌های بهتر و باکیفیت‌تر همراه است. در ضمن اعلام شده که ویژگی HDR به کنسول میان نسلی دیگر بازار یعنی پلی‌استیشن ۴ پرو نیز “به‌زودی” راه پیدا می‌کند و باید منتظر جزئیات جدید ماند.

The Witcher 3: Wild Hunt هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد. همچنین نسخه‌ی Game of the Year آن موجود بوده که شامل تمامی به‌روزرسانی‌ها و دو گسترش دهنده‌ی بزرگش یعنی Blood and Wine و Hearts of Stone می‌شود.

منبع متن: gamefa