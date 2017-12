کمپانی خاص، بازی خاص، مخاطب خاص | برترین عناوین کمپانی Atlus

کم کم داریم به قسمت های آخر سری مقالات “برترین بازی های کمپانی های بزرک” دنیا نزدیک می شویم و شاید یکی دو قسمت دیگر از این مجموعه بیشتر باقی نمانده باشد. امروز نوبت به کمپانی رسیده است که بسیار خاص و دوست داشتنی است و البته برای خیلی از بازیبازان، مخصوصا آن هایی که […]

کم کم داریم به قسمت های آخر سری مقالات “برترین بازی های کمپانی های بزرک” دنیا نزدیک می شویم و شاید یکی دو قسمت دیگر از این مجموعه بیشتر باقی نمانده باشد. امروز نوبت به کمپانی رسیده است که بسیار خاص و دوست داشتنی است و البته برای خیلی از بازیبازان، مخصوصا آن هایی که تماما به عناوین گکاملا غربی علاقمند هستند ناشناخته باشد و زیاد عناوین آن را تجربه نکرده باشند اما همین که می دانیم یکی از بازی های این شرکت با نام Persona 5 همین امسال کاندید برترین بازی سال بود و یکی از شاهکارهای ۲۰۱۷ به شمار می رفت، کافیست تا به بزرگی این کمپانی پی ببریم. بله.. صحبت از شرکتی خوشنام به نام Atlus است که مانند اکثریت شرکت های ژاپنی، دوست داشتنی (زبونم لال کونامی سال های جدید منظورم نیست ها!!!) و بی سر و صدا است و عناوین بسیار خاطره انگیز و زیبایی را در طول سال ها برای بازیبازان عرضه کرده و بسیاری از ما چه در سال های دور و چه در سال های اخیر با این بازی های بی نظیر خاطرات زیادی داریم. Atlus از شرکت هایی است که کلی بازی خاص دارد که هرگز مانند آن ها را در هیچ کمپانی دیگری ندیده ایم و در واقع می توانیم بگوییم تبجر این شرکت در ساخت و عرضه بازی های خاص بسیار زیباست که همواره فاکتور طراحی هنری فوق العاده و دنیایی بسیار زیبا، از امضاهای عناوین این شرکت به حساب می ایند. لازم به ذکر است که اکنون دیگر این شرکت، جزو زیرمجموعه های کمپانی عظیم و محبوب سگا به شمار می رود و می توانستیم در مقاله برترین های سگا از بازی های این شرکت هم نام ببریم اما هم خود سگا آن قدر بازی داشت که از تمامی مقالات دیگر طولانی تر و پر تعدادتر بودند و هم Atlus خودش آن قدر بازی بزرگ قبل از پیوستن به سگا داشته است که لایق یک مقاله جداگانه باشد.

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۰ عدد از برترین بازی های ساخته یا منتشر شده توسط کمپانی Atlus در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. مهمترین و اساسی ترین نکته در مورد این مطلب آن است که توجه داشته باشید که در این مطلب هم بازی هایی قرار گرفته اند که علاوه بر انتشار، وظیفه ساخت آن ها را نیز شرکت Atlus و زیرشاخه های آن بر عهده داشتند و هم بازی هایی که این کمپانی بزرگ فقط ناشر آن ها بوده است در لیست قرار دارند. همچنین توجه داشته باشید که از هر فرنچایز سعی شده است تا بهترین نسخه آن از لحاظ موفقیت و متا و فروش و اقبال جهانی در این مطلب قرار بگیرد و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود. همچنین دوستان توجه کنند که این مطلب در مورد “با ارزش ترین و مهم ترین و بهترین فرنچایزهای Atlus” نیست که بخواهید بگویید چرا فلان بازی اول نیست و …. بلکه این مطلب در مورد “۱۰ تک عنوان قدرتمند و برتر این شرکت فارغ از وضعیت فرنچایزشان” است که به این موضوع توجه داشته باشید.

این سه نکته که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “بازی های برتر شرکت Atlus” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی معمولی Atlus را بیاورد و در جایگاه اول لیست برترین بازی تاریخ این شرکت قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد.

البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین شرکت Atlus با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر این کمپانی است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوین شرکت Atlus” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۰ – Catherine

سازنده: Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: Puzzle Platformer Adventure

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

اصولا وقتی که می بینید در تیتر مطلب عبارت “کمپانی خاص” را انتخاب کرده ام، یکی از دلایل اصلی آن وجود و خلق بازی هایی مانند Catherine توسط کمپانی Atlus است و موقع انتخاب نام مقاله، این بازی را کاملا در ذهن داشتم. این کمپانی واقعا خاص است و بازی هایی دارد و می سازد که هرگز مانند آن ها را ندیده ایم و هرگز هم آن ها را فراموش نمی کنیم. محال است که Catherine را بازی کنید و آن را از یاد ببرید. در واقع یک نوع “ژاپنی بازی” خاص بازی های این کشور در ترکیب با برخی المان های غربی در برخی عناوین Atlus مشاهده می شود که سبب خلق یک محصول کاملا یونیک و منحصر به فرد می گردد. داستان و روایت خاص و عجیب و غریب، افراط و افراط و افراط در روایت و داستان، طراحی هنری کاملا یونیک، ترکیب شدید گیم پلی با داستان، المان های کاملا خاص و منحصر به فرد و مواردی از این دست، در تمامی این بازی های خاص Atlus به چشم می خورد و همین موضوع هم این کمپانی دوست داشتنی را تبدیل به یکی از ویژه ترین و یونیک ترین کمپانی های بازیسازی و نشر بازی در دنیا و حتی در خود کشور ژاپن کرده است، زیرا شاید حتی برخی از بازی های این شرکت برای خود ژاپنی ها نیز عجیب و خاص باشد!! عنوان Catherine که در ژانر Puzzle Platformer Adventure قرار داشت، توسط Monolith Productions ساخته و در سال ۲۰۱۱ توسط کمپانی Atlus برای پلتفرم های PlayStation 3 و Xbox 360 منتشر گردید. جالب است بدانید که این بازی اولین عنوان ساخته Atlus برای کنسول های HD بود.

داستان بازی ماجرای شخصیتی به نام Vincent Brooks را دنبال می کند که کابوس هایی فراطبیعی می بیند که در آن ها بین عشق چندین ساله و قدیمی خود به نام Katherine و یک دختر زیبای تازه وارد که اتفاقا او هم نامش Catherine است گیر کرده است و درگیر ماجراهای عجیبی می شود. در مورد جزییات داستان و شخصیت ها و حالات آن ها و روایت و … نمی توانیم بیشتر حرف بزنیم و توضیح دهیم (به خدا قسم کاور را هم با کلی بدبختی گیر آوردم!!) زیرا نوعی از نمایش افراطی عشق و خیانت و موضوعات بزرگسالانه، آن را در مواقعی به یک بازی پورن شبیه می کند. گیم پلی بازی به دو بخش تقسیم می شود. قسمت روز که در آن وینسنت با شخصیت های مختلف تعامل دارد و قسمت شبانه که کابوس ها و رویاهای او هستند و در اینجا باید به صورت یک tower puzzle سه بعدی راه خود را باز کنید و بالا بروید. انتهای بازی نیز تحت تاثیر انتخاب های اخلاقی قرار دارد که در آن وینسنت و در حقیقت شما باید این که چگونه داستان تمام شود را تعیین نمایید. از نکات جالب این بازی باید به این موضوع اشاره کرد که Catherine هم دقیقا توسط همان استودیو سازنده سری پرسونا و همان تیم ساخته شد، یعنی با کارگردانی و تهیه کنندگی Katsura Hashino، با کارگردانی هنری Shigenori Soejima و با موسیقی ساخته شده توسط Shoji Meguro. ساخت این بازی تقریبا ۳ سال به طول انجامیده بود و در واقع از بعد انتشار Shin Megami Tensei: Persona 4 در سال ۲۰۰۸ روند ساخت Catherine شروع شد تا سال ۲۰۱۱ که بازی منتشر شد. Catherine پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای خیلی خوب ۸۲/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Atlus شود. در نهایت باید گفت بدون شک بازی Catherine جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – Radiant Historia

سازنده: Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: RPG

پلتفرم مقصد: Nintendo 3DS, Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

از آن بازی هایی که حتی اسمش را هم نشنیده بودم. البته حق داشتم زیر در انحصار کنسول های نینتندو بوده است و بنده هم با کمال تاسف از داشتن این کنسول های جادویی و بی نظیر محروم بوده ام که البته دیگر با آمدن کنسول سوئیچ، نینتندو کاری کرده که نتوانم مقاومت کنم و قطعا در عید امسال قصد خرید کنسول جادویی و جدید نینتندو را دارم (اگر انشالله به حق علی مشکلی پیش نیاید!!). بگذریم… صحبت از عنوانیست به نام Radiant Historia که از آن نقش آفرینی های معرکه و خاص کنسول دستی است. بگذارید تا بیشتر در مورد این بازی توضیح دهم. عنوان Radiant Historia که در ژانر RPG قرار داشت، توسط Atlus ساخته و در سال ۲۰۱۰ توسط کمپانی Atlus برای پلتفرم های Nintendo DS و Nintendo 3DS منتشر گردید. البته بازی در ابتدای عرضه خود یعنی در سال ۲۰۱۰ (و ۲۰۱۱ که در امریکا عرضه شد) انحصارا برای Nintendo DS منتشر شده بود و نسخه Nintendo 3DS بازی سال جاری میلادی در ژاپن عرضه گردید و قرار است تا در سال ۲۰۱۸ نیز در آمریکا و سایر نقاط جهان منتشر شود (معمولا بازی های کمپانی ژاپنی اکثر ابتدا در ژاپن منتشر می شوند و تازه یکی دو ستا بعد یا حتی چند سال بعد ممکن است نسخه آمریکایی و جهانی هم عرضه شود). باید اشاره کنم که نسخه Nintendo 3DS، یک بازی بسط یافته نسبت به عنوان اصلی است و نام آن Radiant Historia: Perfect Chronology می باشد.

وقایع داستان بازی در منطقه و قاره ای خیالی به نام Vainqueur اتفاق می افتد که بین دو ملت متخاصم و دشمن Alistel و Granorg تقسیم شده است و البته به نوعی هم تبدیل به یک ویستلند شده که بیماری مهلکی به نام “طاعون شن و ماسه” بر آن می تازد. شما در بازی در نقش شخصیتی به نام Stocke قرار می گیرید که سربازی از Alistel است و او برای حمل کردن White Chronicle انتخاب می شود (White Chronicle کتابی است که می تواند به شما این قابلیت را بدهد که بازه های زمانی جدید بسازید و قبل از حمله، Vainqueur را نجات دهید) تا وقایع بازی آغاز گردد. Stocke و همراهانش سرزمین Vainqueu را گشت و گذار و اکتشاف کرده، با دشمنان در قالب یک سیستم نوبتی مبارزه می کنند و با انجام انواع و اقسام فعالیت ها در روند بازی پیشروی می نمایند. بازی Radiant Historia پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۵/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Atlus شود. در کل باید اذعان داشت که بازی Radiant Historia جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Dragon’s Crown

سازنده: Vanillaware, Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

زمانی که برای نخستین بار اولین ویدئوی معرفی از بازی dragon’s crown ساخته Vanillaware منتشر شد، بلافاصله محو و جذب محیط و گیم‌ پلی فانتزی و تاریک این بازی که بسیار جذاب و جادویی به نظر می‌رسید، شدم (مدیونید اگر فکر کنید جذب Sorceress موجود در بازی شده باشم!) و اسم آن را برای خود یادداشت کردم تا به محض انتشار آن را تجربه کنم. همین طور هم شد و با انتشار بازی بلافاصله نسخه پلی‌استیشن ۳ آن را تجربه کردم و متوجه شدم که هرگز انتظارم برای این عنوان بیهوده نبوده است. عنوان Dragon’s Crown که در ژانر Action RPG قرار داشت، توسط Vanillaware و Atlus ساخته و در سال ۲۰۱۳ توسط کمپانی Atlus برای پلتفرم های PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4 منتشر گردید تا یکی از انحصاری های خوب پلی استیشن را در نسل های هفتم و هشتم و بر روی کنسول ویتا رقم بزند.

به شخصه پس از این که کنسول دستی پلی استیشن ویتا را خریداری کردم باز هم نتوانستم در برابر dragon’s crown مقاومت کرده و وقتی که یک تخفیف مناسب به این بازی تعلق گرفت، آن را بر روی ویتا نیز تجربه کردم. dragon’s crown بر روی کنسول دستی ویتا هیچ کم و کسری نسبت به نسخه پلی استیشن ۳ ندارد و لذتی مشابه با آن را به بازیباز منتقل می‌کند و حتی گاهی نیز لذتی بیشتر. در Dragon’s Crown با یک بازی اکشن نقش‌آفرینی خوش‌ساخت با المان‌های beat ’em up در دنیایی ۲٫۵ بعدی روبرو هستیم به همراه شخصیت‌هایی جذاب از کلاس‌های مختلف و دشمنان و هیولاهایی قدرتمند و باس‌هایی چالش‌برانگیز و البته طراحی گرافیکی بسیار زیبا که کاملا مناسب چنین عنوانی است.

این بازی زیبا پس از انتشار نیز بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای عالی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۲/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Atlus شود. Dragon’s Crown یک تجربه یک اکشن نقش‌آفرینی فانتزی فوق‌العاده و پر از هیولاها و باس‌های چالش برانگیز و مبارزات و ارتقاهای جذاب و کارآمد را برای بازیباز به ارمغان می آورد، عنوانی بسیار شایسته تحسین که چندین ساعت سرگرمی ناب را بری شما به همراه خود دارد. در نهایت باید گفت بدون شک بازی Dragon’s Crown جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷ – Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan

سازنده: Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: Dungeon Crawler RPG

پلتفرم مقصد: Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰

یکی دیگر از همان نقش آفرینی های خاص و عجیب ژاپنی و شرکت Atlus. صحبت از نسخه چهارم سری عناوین Etrian Odyssey است که Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan نام دارد و البته برترین بازی این فرنچایز لااقل از لحاظ بازخوردها و امتیازات محسوب می گردد و در لیست ما به عنوان نماینده این سری که یکی از موفق ترین سری بازی های Atlus است قرار گرفته. عنوان Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan که در ژانر Dungeon Crawler RPG قرار داشت، توسط Atlus ساخته و در سال ۲۰۱۲ توسط کمپانی Atlus به طور انحصاری برای پلتفرم Nintendo 3DS منتشر گردید. این بازی در واقع دنباله ای بر عنوان Etrian Odyssey III: The Drowned City محسوب می شود و نخستین بازی از این سری است که بر روی کنسول دستی دوست داشتنی Nintendo 3DS منتشر گردید. بازی داستان جذاب و افسانه ای و البته ساده ای دارد. برای قرن ها درخت Yggdrasil، در زندگی مردم Tharsis حضوری مستمر و مداوم داشته است و از تمام قسمت های شهر نیز کاملا قابل دیده شدن است. اما ریشه های این درخت در سرزمینی خیلی دور قرار دارند که هیچ کس به آن وارد نشده است تا زمانی که کنت Tharsis گروهی را استخدام می کند تا به اکتشاف آنجا بپردازند و رازهای Yggdrasil را کشف کنند.

به عنوان بازیباز، شما آخرین اکتشاف کننده ای هستید که به Tharsis وارد می شوید تا بخت و اقبال خود را رقم زده و شهرتی برای خود دست و پا نمایید. از نظر گیم پلی بازی بسیار شبیه به ۳ نسخه قبلی است، البته با تغییراتی خیلی کوچک. در این بازی شما می توانستید برای اولین بار در این سری با کشتی هوایی در آسمان دنیای بازی گشت و گذار کنید و به بخش های مختلف نقشه کلی بازی برسید و هر چه در بازی بیشتر پیشروی می کردید می توانستید قابلیت ارتفاع گرفتن کشتی خود را تقویت کنید و به بخش های بالاتری برسید. در آسمان گاها با ازدهاهای مختلف نیز روبرو می شدید که جذابیت خاصی به بازی بخشیده بودند. Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی مثبتی از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۴/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت Atlus شود. بی تردید بازی Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶ – Shin Megami Tensei IV

سازنده: Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: RPG

پلتفرم مقصد: Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

سری عناوین Megami Tensei بزرگترین و محبوب ترین سری عناوین شرکت Atlus هستند و فرنچایز Shin Megami Tensei نیز در واقع زیرشاخه مرکزی و اصلی این سری بزرگ به شمار می روند که جالب است فرنچایز پرسونا هم باز خودش یکی از زیرشاخه های Shin Megami Tensei است (چقدر شاخه در زیرشاخه و زیرشاخه در شاخه و شاخه در… شد!!!) و البته پرسونا از لحاظ موفقیت و قدرت، از عنوان مادر خود نیز جلو زده است. تاکنون بازی های متعدد و موفقی در فرنچایز Shin Megami Tensei (فارغ از سری پرسونا) عرضه شده اند که اگر بخواهیم بین آنها یکی را به عنوان برترین انتخاب نماییم، می توانیم از بازی زیبای Shin Megami Tensei IV نام ببریم که به عنوان نماینده در لیست ما قرار گرفته است. عنوان Shin Megami Tensei IV که در ژانر RPG قرار داشت، توسط Atlus ساخته و در سال ۲۰۱۳ توسط کمپانی Atlus برای پلتفرم Nintendo 3DS منتشر گردید. در واقع به مانند بازی قبلی این لیست، Shin Megami Tensei IV نیز یک عنوان انحصاری برای کنسول ۳ بعدی محبوب نینتندو قلمداد می شود. جدا از نقش آفرینی بودن، این بازی یک عنوان ژاپنی پسا آخرالزمانی است و نسخه پنجم در کل این سری به حساب می آید و هیچ ارتباط داستانی مستقیمی هم با عناوین قبلی خود ندارد. لازم به ذکر است که این بازی در اروپا تنها به صورت دیجیتالی عرضه گردید و یک سال هم دیرتز از نسخه های ژاپنی و آمریکایی، این اتفاق رخ داد. گیم پلی بازی خیلی مشابه به دیگر عناوین قبلی Shin Megami Tensei است و بر پایه مبارزات نوبتی بر اساس پیدا کردن و ضربه زدن به نقاط ضعف دشمن و شکست آن هاست که البته در مقابل دشمنان نیز دقیقا همین کار را می کنند.

شما و دشمنان می توانید در شرایط مختلف مبارزه، نوبت های اضافه به دست اورید و یا نوبت مبارزه خود را نیز از دست بدهید که این المان های عالی نقش آفرینی که به بهترین شکل در بازی پیاده شده اند، عمق بالایی به مبارزات نوبتی و جذاب آن بخشیده اند. Shin Megami Tensei IV پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای بسیار مناسب و خوبی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای خیلی عالی ۸۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان نقش افرینی لذتبخش است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Atlus و بهترین بازی در سری عناوین اصلی Shin Megami Tensei شود. داستان بازی بر شخصیتی به نام Flynn تمرکز دارد که یک سامورایی است که از قلمروی قرون وسطایی Mikado در برابر شیاطینی که به آن حمله کرده اند، محافظت می نماید. زمانی که یک سامورایی سیاه پوش مرموز شروع به تبدیل کردن مردم به شیاطین می کند، فلین و ۳ همراهش برای دستگیر کردن و شکست دادن این سامورایی مرموز راهی می شوند و به این ترتیب وقایع بازی رقم می خورد. در نهایت باید گفت بدون شک بازی Shin Megami Tensei IV جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Persona 4 Arena

سازنده: Arc System Works , Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: Fighting

پلتفرم مقصد: Arcade, PlayStation 3, Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

سری Persona آن قدر نام بزرگی است و آن قدر هم شخصیت های جذاب و قدرتمند دارد که کمپانی Atlus به درستی تصمیم گرفت تا یک عنوان در سبک مبارزه ای بر اساس بازی چهارم فرنچایز پرسونا ساخته و منتشر نماید و همین کار را نیز کرد و در نسل هفتم بازی فوق العاده Persona 4 Arena را عرضه نمود. در واقع این که می بینید در لیست ما دو بازی با نام پرسونا وجود دارند به این دلیل است که بازی Persona 4 Arena کاملا از نظر گیم پلی از سری نقش آفرینی و اصلی پرسونا متفاوت است و کلا سبک متفاوتی هم دارد و یک بازی فایتینگ محسوب می شود. عنوان Persona 4 Arena که همان طور که گفته شد در ژانر Fighting قرار داشت، توسط Arc System Works و Atlus ساخته و در سال ۲۰۱۲ توسط کمپانی Atlus برای پلتفرم های Arcade, PlayStation 3 و Xbox 360 منتشر گردید. جالب است بدانید که از لحاظ داستانی این بازی یک دنباله کاملا مستقیم برای بازی بی نظیر Shin Megami Tensei: Persona 4 است که سال ۲۰۰۸ منتشر شده بود و موفقیت بسیار بالایی را نیز کسب نموده بود. البته در این عنوان شخصیت های اضافه ای نیز از بازی های قبل از نسخه چهارم مانند Shin Megami Tensei: Persona 3 وجود داشتند. لازم به ذکر است که Persona 4 Arena در ابتدا تنها برای دستگاه های ارکید و آن هم در کشور ژاپن عرضه گردید و بعدا بود که سازندگان تصمیم گرفتند نسخه های جهانی بازی را برای کنسول های نسل هفتمی سونی و مایکروسافت نیز منتشر نمایند.

دنباله مستقیم این بازی که Persona 4 Arena Ultimax نام داشت نیز یک سال بعد از Persona 4 Arena در سال ۲۰۱۳ دقیقا به مانند روند انتشار بازی قبلی، ابتدا برای دستگاه های ارکید و سپس برای PlayStation 3 و Xbox 360 عرضه کردید و این دنباله نیز موفقیت های خوبی را کسب کرد و متای ۸۴ را به دست اورد که بسیار نزدیک به عنوان قبلی خود بود. Persona 4 Arena اولین بازی کل سری بود که در نسخه غربی آن، نام و لیبل Shin Megami Tensei از ابتدای آن حذف و برداشته شده بود و تنها با نام Persona 4 Arena عرضه شد که سازندگان بازی اعلام داشتند این کار به دلیل نشان دادن این موضوع که بازی یک عنوان اسپین آف و غیر اصلی از این سری است، انجام شده است. Persona 4 Arena پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران مخصوصا به دلیل گیم پلی بسیار جذاب و گرافیک چشم نواز دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۸۶/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان مبارزه ای معرکه است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Atlus شود. جالب است بدانید که Persona 4 Arena یکی از سریع ترین روندهای فروش در بین بازی های مبارزه ای در ژاپن را داراست و تنها در هفته اول عرضه آن در ژاپن، ۹۰ درصد کل موجودی بازی در این کشور به پایان رسیده بود!! شکی نیست که عنوان Persona 4 Arena جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Trine 2

سازنده: Frozenbyte

ناشر: Frozenbyte, Nintendo Co., Ltd., Atlus, Atlus USA

ژانر: Platform/Puzzle, Action RPG

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,OS X ,Linux ,PlayStation 3 ,PlayStation 4 ,Xbox 360 ,Wii U ,Nvidia Shield

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

بازی اول Trine در سال ۲۰۰۹ منتشر گردید و چشم های دنیا را به خود خیره کرد و نام استودیو Frozenbyte را بر سر زبان ها انداخت و موفق شد تا امتیاز متای بسیار عالی ۸۳ را کسب نماید. سپس سازندگان با مقداری کار بیشتر و رفع ایرادات نسخه اول و بازخوردهایی که از طرفداران بازی دریافت کرده بودند، نسخه دوم را با جلوه های بصری، موسیقی و گیم پلی قوی تر از قبل معرفی و منتشر کردند. عنوان Trine 2 که در ژانر Platform/Puzzle و Action RPG قرار داشت، مانند بازی اول توسط Frozenbyte ساخته و در سال ۲۰۱۱ توسط این شرکت و کمپانی Atlus برای پلتفرم های Microsoft Windows, OS X, PlayStation 3, و Xbox 360 منتشر گردید و یک سال بعد برای لینوکس نیز عرضه شد. همچنین در سال ۲۰۱۲ کمپانی نینتدو نشر این بازی برای کنسول وی یو را عهده دار شد و بعد از آن نیز در سال ۲۰۱۳ نسخه کامل و بهبود یافته بازی به عنوان یک لانچ تایتل برای کنسول پلی استیشن ۴ نیز منتشر گردید. Trine 2 ابدا با سرو صدای زیادی منتشر نشده بود و تنها قرار بود که یک بازی جذاب و خوش ساخت و زیبا باشد که بتواند طرفداران عنوان اول راضی نگاه داشته و بازیبازان جدیدی را نیز به خود جذب کرده و لذتی چند ساعته از یک بازی فوق العاده چشم نواز و زیبا و مخصوصا با تکیه بر کواپ، برای آن ها به ارمغان بیاورد که کاملا نیز در این امر موفق بود. از آن جایی که نسخه اول بازی فوق العاده عمل کرده بود و این فرنچایز حالا یک سری شناخته شده و پر امید به حساب می آمد، توجه زیادی به عنوان Trine 2 شد که البته خیلی زود هم مشخص گردید که این بازی کاملا شایسته این توجهات و موفقیتی که کسب کرده است، می باشد. Trine 2 یک داستان کاملا ساده و معمولی و کلیشه ای دارد که یک عده خوب مطلق هستند که همان پروتاگونیست های بازی هستند و یک عده هم بدی و سیاهی مطلق که می خواهند دنیا را به نابودی بکشند و قهرمانان ما نباید بگذارند و آخرش هم همه چیز ختم به خیر می شود و قهرمانان ما در غروب محو می شوند! در حقیقت سیاهی و شیطان مطلق را داریم در برابر سپیدی و نیکی محض، و آدم خوب ها باید در انتها پیروز شوند و دنیا را نجات دهند و البته خیلی هم متواضع هستند!

نقطه عطف و برگ برنده بازی Trine 2 بدون شک فضاسازی، طراحی هنری، رنگ بندی و مجموعا جلوه های بصری شاهکار آن بود که روح و قلب هر بیننده و بازیباز و منتقدی را تسخیر می کرد. گرافیک بازی بسیار آرامش بخش، چشم نواز و لطیف است و هنوز که هنوز است بعد از چند سال وقتی به آن نگاه می کنیم همان حس تازگی اول را دارد زیرا تمرکزش بر روی گرافیک فنی و فریم و … نیست، بلکه گرافیک هنری اش است که بی نظیر است و هنر هم هیچ گاه خسته کننده و تکراری نمی شود و در گذر زمان رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. Trine 2 در زمینه گیم پلی هم هیچ چیزی از گرافیک بی نظیر خود کم ندارد و آن قدر عالی و خوش ساخت است که چه به صورت تک نفره و چه چند نفره از گیم پلی معرکه آن لذت خواهید برد. شما برای پیشروی در مراحل اصلی و فرعی Trine 2 همانند نسخه‌ اول ۳ شخصیت مختلف را در اختیار دارید که بایستی به طور مداوم در شرایط مختلف بازی و برحسب موقعیت، آن ها را انتخاب کنید. در بازی اگر بخواهید آن را به صورت تک نفره پیش ببرید کنترل یک شوالیه، یک جادوگر و یک دزد را بر عهده دارید که باید با سوئئچ کردن بین آن ها از مراحل و موانع مختلف بازی عبور و برخی پازل های محیطی را حل نمایید. با توجه به تمامی این نکات مثبت Trine 2 پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود.

این بازی امتیازاتی را مانند امتیاز ۹ از IGN، امتیاز ۸۵ از گیم اسپات، ۸۵ از Destructoid و ۸۸ را از Game Informer دریافت نموده و نهایتا امتیاز متای عالی ۸۵/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است را به خود اختصاص داد که برای عنوانی در این سبک آن هم از یک استودیوی نه چندان شناخته شده یک موفقیت بی نظیر به شمار می رفت، تا اینگونه تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Atlus شود. Trine 2 نقطه تلاقی هنر ناب با صنعت باز‌ی‌سازی است و جلوه‌گاه طراحی و خلق یک تابلوی هنری بی‌نظیر در قالب یک بازی رایانه‌ای محسوب می‌شود. این بازی از زیباترین، چشم نوازترین و هنرمندانه‌ترین عناوینی است که صنعت بازی های رایانه ای تاکنون به خود دیده است و وقتی بخواهیم برای شخصی از وجود هنر طراحی و زیبایی بصری در بازی های رایانه ای مثالی بزنیم Trine 2 مثالی کاملا مناسب و زیباست که چشم هر بیننده ای را به زیبایی خود خیره می کند و به آن مانند یک تابلوی نقاشی متحرک نگاه می شود. بازی چنان سادگی و صمیمیتی دارد که انگار مدت هاست چنین حس ساده و بی غل و غش بودن را در عنوانی حس نکرده ایم و با همین سادگی و بی آلایشی خود، چنان زیباست که وقتی دارید در محیط های آن حرکت می کنید و به موسیقی پس زمینه آن گوش می دهید انگار جادو شده اید و دارید در یک رویای زیبای زیبای زیبا قدم می زنید. نهایتا باید اذعان داشت بازی Trine 2 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – Demon’s Souls

سازنده: FromSoftware و SIE Japan Studio

ناشر: Atlus ,Sony ,Bandai Namco

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Playstation 3

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

احتمالا دارید با خود می گویید “یعنی چی؟ Demon’s Souls که توی مقاله برترین های سونی هم بود. چطوری اینجا هم هست؟” درست می گویید. اما این موضوع بدون دلیل نیست. یکی از ناشران بازی Demon’s Souls سونی است که نشر این بازی را در ژاپن ر عهده داشته است و صاحب فرنچایز نیز هست و بنابراین Demon’s Souls در لیست سونی قرار گرفته بود. اما از طرفی انتشار جهانی و مخصوصا انتشار بازی در آمریکا را شرکت Atlus بر عهده داشته است و در واقع همه نسخه هایی که ما بازی کرده ایم را این شرکت انتشار داده است. از آنجایی هم که در این مطلب بازی هایی که این شرکت فقط انتشارشان را بر عهده داشته است نیز قرار داده شده اند، بنابر این بازی Demon’s Souls نیز واجد شرایط است. برویم سراغ بازی و توضیحاتی در مورد آن. ۵ فبریه سال ۲۰۰۹ میلادی بود که عنوانی بی ادعا و بدون سر و صدای زیاد با نام Demon’s Souls منتشر گردید که یک عنوان انحصاری برای کنسول بی نظیر پلی استیشن ۳ محسوب می شد. این بازی توسط استودیوهای FromSoftware و SIE Japan Studio و به کارگردانی بازیساز جوانی به نام Hidetaka Miyazaki ساخته شده بود و یک عنوان در سبک اکشن نقش آفرینی محسوب می شد که توسط Atlus ,Sony و Bandai Namco منتشر گردید.. بازی که کسی نمی دانست قرار است تاریخ ساز شود و زمینه ساز آغاز یک فرنچایز بزرگ، پرفروش و فوق العاده موفق گردد. بازی بسیاری از موارد حیاتی و کلیدی عناوین نقش آفرینی را در خود داشت اما وقتی آن را بازی می کردید انگار این بازی شبیه به هیچ عنوان دیگری نبود. دلیل اصلی این تفاوت، یک عامل کلیدی و چند عامل فرعی بودند که سبب شده بودند شاهد یک بازی کاملا خاص و منحصر به فرد باشیم. Demon’s Souls یک تفاوت بسیار مهم با دیگر عناوین این سبک داشت و آن جدا از سبک مبارزات و طراحی بسیار خاص دشمنان و باس ها و…. مربوط به درجه سختی بازی بود که آن را بی نهایت دشوار کرده بود و همین درجه سختی عامل اصلی و کلیدی بازی در تفاوت با دیگر عناوین هم سبک بود. در واقع به همین دلیل نیز نام Demon’s Souls بر سر زبان ها افتاد و به عنوان بازی که یکی از سخت ترین عناوین تاریخ است، مطرح شد. آقای میازاکی با ساخت این عنوان ریسک بسیار بزرگی کرده بود که احتمال شکست آن بسیار بالا به نظر می رسید آن هم در دوره شوترهای ابکی و کاور گرفتن تمام وقت و پر شدن خط سلامتی به سرعت نور.

زمانی که بازی را آغاز می کنید احساس می کنید یک نفر بازی را بر روی درجه سختی insane و دیوانه کننده گذاشته است و فراموش کرده تنظیمات درجه سختی و مقداری آسان تر کردن بازی را در ان قرار دهد. دلیل اصلی دشواری و چالش برانگیز بودن بسیار زیاد Demon’s Souls، نه سیل دشمنان گوناگون و وحشی آن است، نه سیستم ارتقای پیچیده و تاکتیکی آن و نه باس فایت های مرگبار آن. اصلی ترین عامل دشواری بسیار زیاد بازی، سیستم ذخیره خودکار یا autosave بازی است. سیستم مبارزات بازی در بالاترین حد ممکن از بالانس و جذابیت قرار دارد و به قدری عالی، تاکتیکی و مبتنی بر دقت و مهارت شما تنظیم شده است که تاکنون در سری عناوین دیگری، چنین سیستم بالانس شده و اعتیاد اوری را در مبارزات ندیده اید. همچنین انجام فعالیت های مختلف در بازی به بهترین شکل بر روی کنترلر دوال شاک ۳ تنظیم شده اند و کاملا با کنترل بازی راحت هستید. کلاس شخصیت شما، نحوه ارتقا دادن وی و المان هایی که برای ارتقا انتخاب می کنید، سلاح هایی که آپگرید و یا خریداری می کنید، همه و همه کاملا بر روی استابل و نحوه مبارزات شما تاثیر گذارند و باعث افزودن عمق بسیار بیشتری به مبارزات بازی می شوند. همچنین لذت بازی کردن شما را نیز بسیار افزایش می دهند و از آن مهم تر این که به طرز قابل توجهی ارزش تکرار بازی را بالا می برند. Demon’s Souls بعد از انتشار با استقبال عالی کاربران و منتقدان روبرو و موفق شد تا امتیازات بسیار عالی مانند ۹۴ از وبسایت IGN و امتیاز ۹۰ از GameSpot را دریافت نماید که یک موفقیت تاریخی برای میازاکی و تیم سازنده بازی محسوب می شد و سونی نیز از اضافه شدن یک عنوان بسیار قدرتمند به لیست عناوین انحصاری کنسول نسل هفتمی خود بسیار راضی و خرسند به نظر می رسید. در نهایت نیز Demon’s Souls موفق شد تا از مجموع هشتاد و یک نقد، امتیاز متای ۸۹ را کسب نماید که بسیار تحسین برانگیز است.

داستان و وقایع بازی Demon’s Souls در سرزمینی به نام Boletaria رخ می دهد؛ سرزمین جادوگران، پادشاهان، شوالیه ها و دزدان. شیاطین حاکمان سرزمین هستند و تنها تعداد محدودی مبارزان ماهر و کاربلد هستند که زنده مانده اند و بر سر روح مردگان مبارزه می کنند. FromSoftware و SIE Japan Studio با کمک یکدیگر یک کابوس اکشن، هک اند اسلش نقش آفرینی خلق کرده اند. بازی که در عین به همراه داشتن المان های اشنای نقش آفرینی، حس و حال کاملا جدیدی دارد و تجربه ای تاریک، خشن و استرس زا را برای شما به همراه دارد و تا بالاترین حد تحمل کسانی که شجاع هستند و توان مقابله با چالش را دارند، می سنجد. همه چیز در این بازی در مورد جمع کردن روح است که به سختی و با شکست دشمنان آن ها را جمع می کنید اما می توانند در یک لحظه و با یک اشتباه تمام بر باد بروند. هر بار که کشته شوید روح هایی که حمل می کرده اید در همان محل می افتند و یک بار فرصت دارید تا بدون مردن به آن جا برگردید و روح های از دست رفته خود را بردارید، اما اگر در راه رسیدن به ان ها کشته شوید باید برای همیشه با روح هایی که داشته اید خداحافظی کنید. حس از دست رفتن کلی روح که با زحمت و مشقت فراوان از دشمنان مرگبار بازی جمع کرده اید در یک لحظه، حسی بسیار ناامید کننده است و خشم شما را بر می انگیزد به حدی که می خواهید کنترلر را پرتاب کنید و فریاد بزنید مخصوصا وقتی که تعداد روح ها بالا باشد و مدام حسرت خواهید خورد که چرا زودتر آن ها را خرج نکردم و با خود می گویید این تعداد روح برابر با مثلا ۴ لول بود و این گونه مدام اعصابتان خرد می شود. باید فقط این حس را در درون بازی تجربه کرده تا این مواردی که گفتم را کاملا با تمام وجود لمس کنید. به همین دلیل هم هر بار که در بازی برایتان چنین اتفاق می افتد درسی می گیرید و قطعا در دفعات بعدی دقت خود را بسیار بسیار بیشتر خواهید کرد و همین آموختن ها، اصل ذات بازی است. بدون هیج تردید باید بگوییم بازی Demon’s Souls یکی از ۳ بازی برتری است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” در جایگاه سوم قرار می گیرد (هر چند که اگر این مطلب را کاملا با نظر شخصی می نوشتم جای این بازی با فاضله خیلی خیلی زیاد از بقیه اول بود).

۲ – Odin Sphere

سازنده: Vanillaware

ناشر: Atlus

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 2 ,PlayStation 3 ,PlayStation 4 ,PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۰۷

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

خیلی زود برویم سر اصل مطلب! عنوان Odin Sphere عنوانی است در ژانر اکشن نقش آفرینی قرار دارد و یکی از برترین بازی های کلاسیک کنسول قدرتمند پلی استیشن ۲ و یکی از برترین بازی های تاریخ سبک خود محسوب می شود، وقتی می گوییم یکی از برترین های پلی استیشن ۲ دیگر خودش گویای خیلی حرفهاست زیرا این کنسول کلکسیونی بود از شاهکارها. Odin Sphere توسط Vanillaware ساخته و در سال ۲۰۰۷ توسط کمپانی Atlus برای پلتفرم PlayStation 2 منتشر گردید. خوشبختانه سازندگان و ناشر بازی که ارزش این شاهکار را می دانستند کاری کردند که این بازی را در نسل های هفتم و هشتم نیز بتوانیم تجربه کنیم، آن هم با کیفیتی بسیار بسیار بالاتر و کلی اضافات مختلف. بله؛ از این عنوان، یک بازسازی HD نیز با نام Odin Sphere Leifthrasir برای کنسول های پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ و ویتا نیز در دسترس بازیبازان قرار دارد. در این بازسازی، ففط تغییرات بصری لحاظ نشده است بلکه انواع و اقسام تغییرات مختلف علاوه بر بازسازی گرافیکی بازی، بر روی آن انجام شده است و کلی المان های جدید و جذاب به بازی اضافه شده‌اند. نکته جالب و بسیار مثبت این نسخه آن است که شما در این بازی همچنین به نسخه کلاسیک و اصلی بازی در سال ۲۰۰۷ در قالب “Classic Mode” دسترسی دارید و می توانید آن را تجربه کرده و تفاوت های ان را با عنوان بازسازی شده مقایسه کنید. Odin Sphere: Leifthrasir از عناوینی است که معنای کامل یک “بازسازی” را با خود به همراه دارد و اگر سایر سازندگان نیز در نو کردن عناوین قدیمی خود به همین شکل عمل کنند شاهد عناوین کلاسیک ولی به روز شده خیلی خوبی خواهیم بود. Odin Sphere یک اکشن نقش‌ آفرینی دو بعدی است با سیستم مبارزه متمرکز بر کمبوهای مختلف و سبک گرافیکی و داستانی بسیار زیبا و خاص که از افسانه‌ های اسکاندیناوی الهام گرفته شده است. بازی داستان خود را به صورت صحنه‌ های فریم به فریم از دختر جوانی به نام آلیس که در اتاق زیرشیروانی نشسته و مشغول کتاب خواندن است روایت می‌ کند. Odin Sphere چند پلات داستانی مختلف دارد که در آن‌ها داستان ۵ شخصیت مختلف روایت می‌ شود و هر شخصیت کتاب مختص به خود را داراست. حضور هر کدام از این شخصیت‌ها در داستان شخصیت دیگر و تداخل داستان‌ها با هم، یک روند داستان‌گویی پیچیده را شکل می‌ دهد که بر اساس افتخار، فداکاری، عشق و جنگ بنا شده است.

روایت داستان بازی کاملا خاص و منحصر به فرد است و کاملا مشخص است که سازندگان در روند داستان گویی بازی دقت بسیار زیادی داشته اند. هر یک از شخصیت‌ های بازی کاملا حس متفاوتی را هنگام بازی کردن به شما منتقل می‌ کنند و به هیچ وجه تکراری و مانند هم نیستند. Gwendolyn، شخصیتی که بازی را با وی آغاز می کنید استایل مبارزه‌ای بر پایه حملات سنگین و کمبو های طولانی دارد و اکثر قدرت هایش بر اساس پرتاب کردن دشمنان به آسمان و بالارفتن قدرت با بالارفتن زنجیره کمبو های وی است. از سوی دیگر مثلا Mercedes روش مبارزه‌ ای کاملا متفاوت را دارد که کاملا بر پایه حملات از راه دور است و به همراه قابلیت‌ هایش نوار POW نیز تخلیه می شود. در واقع یکی از مهم ترین خصوصیات یک بازی در این سبک، آن است که چند شخصیت مختلفی که در بازی وجود دارند و قرار است تا با آنها بازی کنید، کاملا و از همه نظر از یکدیگر متفاوت و مجزا باشند و حالتی تکراری را برای بازیباز خلق نکنند مخصوصا وقتی که قرار است با آن ها چندین بار در یک محیط مشابه بازی کنید. خوشبختانه بازی از پس تنوع کافی شخصیت ها بر آمده است و هیچ کدام بری شما حس کسل کنندگی و تکرار نخواهند داشت. Odin Sphere ارزش تکرار پذیری بسیار بالایی دارد و شما می توانید تا بخش های مختلف را دوباره با شخصیت های دیگر بازی کنید که این برای باز کردن تمامی قدرت ها و قابلت های هر شخصیت بسیار مفید است. بازی دارای یک مد Xtra New Game است که در واقع همان New Game Plus است و می توانید بازی را با تمام قدرت ها و ارتقاهایی که کسب کرده اید ادامه دهید و همچنین یک درجه سختی بالاتر نیز به بازی اضافه می کند تا انگیزه شما برای یک تجربه جدید بیشتر شود.

Odin Sphere پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و به عنوان مثال وبسایت معتبری مانند IGN به این عنوان امتیاز ۹٫۵ را اختصاص داده است و نهایتا هم امتیاز متای شاهکار ۹۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان بی نظیر است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت Atlus شود. Odin Sphere به معنای واقعی کلمه یک بازی “چشم نواز” و فوق العاده زیباست. استایل طراحی هنری زیبا و گرافیک چشم نواز، مبارزات بسیار متنوع و درگیر کننده، روند داستانی سرگرم کننده و جذاب با روایتی مناسب باعث شده است تا با عنوانی عالی و بسیار مناسب برای سلیقه های مختلف طرف باشیم. لحظه لحظه بازی شما را بیشتر در عمق هنر خود و طراحی زیبایش غرق می کند و باعث می شود تا مدت های زیادی این عنوان در یاد و خاطره شما باقی بماند و هر گاه که به عنوانی هنری با طراحی و سبک گرافیکی خاص و متفاوت از دیگر بازی ها فکر کنید، نام Odin Sphere در ذهنتان تداعی شود. Odin Sphere در رده بازی های قرار دارد که به آن ها بازی خاص می گوییم، بازی هایی که تعدادشان اصلا زیاد نیست و یک ویژگی خاص آنها حال چه در گرافیک یا طراخی و چه در گیم پلی، این عناوین را از سایر بازی ها حدا می کند. بازی هایی مثل Trine 1, Trine 2 و Dragon’s Crown از این عناوین خاص دو بعدی یا دو و نیم بعدی هستند که به محص دیدن حتی تصاویری از آنها متوجه می شوید که با یک بازی متفاوت از سایر عناوین روبرو هستید به ویژه اگر این طراحی گرافیکی و هنری بازی باشد که ان را متمایز می کند. Odin Sphere قطعا از همین عناوین خاص است؛ یک بازی کلاسیک به روز شده و تلفیقی از هنر و بازی که به بهترین شکل در هم تنیده شده اند و ترکیبی لذت بخش را شکل داده اند. بی شک بازی Odin Sphere جزو ۲ عنوان برتری است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” با شایستگی در جایگاه دوم قرار می گیرد.

۱ – Persona 5

سازنده: Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 3 و PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

هیچ کس شکی ندارد که در چایگاه اول لیست برترین های Atlus، باید فرنچایزی قرار بگیرد که به نوعی نماد و معنای این کمپانی دوست داشتنی است و آن هم فرنچایزی نیست جز Perosna. سری عناوین Persona جزو پرطرفدارترین فرنچایزهای نقش‌آفرینی در دنیا به ویژه در ژاپن هستند و نسخه های بسیار زیادی تاکنون از این سری به فروش رفته است و حتی عنوانی مبارزه‌ای نیز با نام این فرنچایز موفق شد تا بازخوردهای بسیار مثبتی را کسب کند که در این لیست هم شاهد آن بودید. این سری که در اصل با نام Shin Megami Tensei: Persona شناخته می شود جزو برترین ساخته های Atlus محسوب می شوند که معمولا نیز توسط همین کمپانی در طول سال ها منتشر گردیده اند. در حقیقت سری عناوین پرسونا یک فرنچایز اسپین اف و یک زیرشاخه از سری اصلی Megami Tensei محسوب می شوند که موفقیت بسیار زیادی کسب کرده اند و تبدیل به بزرگترین سری شرکت Atlus شده اند. این فرنچایز کار خود را از سال ۱۹۹۶ با بازی Revelations: Persona آغاز نمود و جدید ترین نسخه ان نیز بازی Persona 5 است که در سپتامبر ۲۰۱۶ نسخه ژاپنی ان برای پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ منتشر گدید و نسخه غربی آن نیز در سال جاری میلادی برای کنسول های پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ منتشر گردید تا یکی از برترین انحصاری های نسل هفتم و هشتم سونی رقم بخورد و دارندگان کنسول نسل هفتمی سونی نیز بتوانند تا از تجربه یکی از معدود عناوینی شاهکاری که هنوز این کنسول را از یاد نبرده است، لذت ببرند. سری عناوین Persona از زمان انتشار نخستین بازی خود توانستند تا محبوبیت بالایی در ژاپن پیدا کنند، ولی چند سالی است که این سری زیبا توجه کاربران و مخاطبان غربی را نیز به خود جلب کرده و محبوبیتی جهانی و همه گیر کسب نموده است.

بدون شک در این مسئله، انتشار نسخه‌ های غربی عناوینی مثل Persona 3 و Persona 4: Golden کاملا تاثیرگذار بوده است و این عناوین با شخصیت‌ پردازی‌های فوق‌ العاده و داستان‌ گویی تحسین‌ برانگیز خود موفق شده‌اند تا نظر کاربران و منتقدان غربی را نیز با خود همراه کنند. در واقع باید گفت یکی از مشهورترین و محبوب‌ترین عناوین فرنچایز پرسونا و البته یکی از برترین عناوین نقش‌آفرینی در تاریخ بازی‌های رایانه ای بازی Persona 4 است که نسخه ارتقا یافته آن به نام Persona 4 Golden که برای کنسول PS Vita منتشر شد و یکی از برترین عناوین این کنسول دستی نیز محسوب می شود. به خاطر موفقیت این بازی بود که قبل از انتشار، انتظارها از عنوان Persona 5 بسیار بالا رفت و همگان انتظار یک نقش آفرینی ژاپنی درجه یک را داشتند. تعداد عناوین و فرنچایزهای نقش آفرینی ژاپنی که به محبوبیت جهانی نیز دست یافته اند و توانسته اند تا در غرب نیز به مانند ژاپن محبوب شوند، زیاد نیست و عناوینی که به این موفقیت دست یافته اند دارای کیفیت بسیار بالایی بوده اند که خود را در دل بازیبازان غربی که چشم و گوششان از ویچر و مس افکت و … پر است جای داده اند و حاضرند تا برای آن ها هزینه کنند. سری Persona به یقین از همین فرنچایزها است که با گذشت زمان در دنیا محبوب و محبوب تر شده است. انتخاب یک بازی بین این همه عناوین بی نظیر فرنچایز پرسونا و مخصوصا بین نسخه Persona 5 و Persona 4: Golden برای قرار گرفتن به عنوان نماینده سری در این لیست کار بسیار سختی است اما با توجه به قرار گرفتن بازی Persona 5 در بین ۵ کاندیدای برترین بازی سال ۲۰۱۷ و جدید تر بودن آن، تصمی گرفتیم تا این بازی شاهکار را در لیست خود جای دهیم.

Persona 5 جدید ترین بازی از زیر شاخه‎ سری عناوین Shin Megami Tensei محسوب می شود و می توان گفت بدون تردید برترین و زیباترین نسخه در تاریخ این فرنچایز تا به امروز است. دایستان نسخه پنجم بسیار جذاب و زیباست و روایت فوق العاده ای دارد و یکی از نقاط عطف و دلایل موفقیت این شاهکار به حساب می آید و باز هم مانند همیشه یک داستان نوجوان پسند (teenage story) که بر وقایع ماوراء الطبیعه تکیه دارد را برای بازی بازان مطرح می نماید. با ترکیب یک نقش‌آفرینی کلاسیک با عناصر شبیه‌سازی زندگی، Persona 5 چیزهای زیادی برای ارائه به کسانی که می‌خواهند یک تجربه عمیق و طولانی در سبک نقش افرینی داشته باشند در چنته دارد. Persona 5 پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بی نظیر ۹۳/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان فراتر از شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به برترین و موفق ترین بازی شرکت Atlus شود. در واقع این نسخه بالاترین امتیاز متای سری را در اختیار دارد (البته به همراه Persona 4: Golden که متای آن نیز ۹۳ است) و اخیرا هم شاهد بودیم که یکی از ۵ بازی کاندید برترین بازی سال ۲۰۱۷ بود که افتخاری بسیار بسیار بزرگ برای این سری بی نظیر به حساب می آید. در انتها و در مجموع باید گفت بدون شک بازی Persona 5 برترین، موفق ترین و بزرگ ترین عنوانی است که تاکنون توسط کمپانی Atlus ساخته و منتشر شده است و البته یکی از برترین عناوین نقش آفرینی تاریخ نیز محسوب می گردد. Persona 5 در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Atlus” بدون رقیب در جایگاهی قرار می گیرد که واقعا شایسته آن است؛ جایگاه نخست.

منبع متن: gamefa