نسخه نینتندو سوییچ The Deer God در دسترس قرار گرفت

بازی The Deer God، ساخته جدید استودیوی بلوفیش (Blowfish Studios) و Crescent Moon Games، در حال حاضر برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار دارد.

بن لی (Ben Lee)، مدیرعامل استودیوی بلوفیش دیدگاه خود درباره جدیدترین کنسول نینتندو را اینگونه توصیف کرد:

کنسول نینتندو سوییچ خیلی سریع به یک مقصد مستقل تبدیل شد و ما احساس کردیم که سطح بازی The Deer God و سکوبازی‌های آن، نینتندو سوییچ را به بستری مناسب برای ما تبدیل می‌کند. ما بسیار خوشحالیم که اکنون بازیکنان می‌توانند درس‌های معنوی بسیاری از بازی The Deer God گرفته و سفر شخصی خود را آغاز کنند.

در بازی سکوبازی و ماجراجویی The Deer God، بازیکنان در قالب یک شکارچی حیوانات بازی خواهند کرد که از یک شکار وحشتناک نجات پیدا کرده و به شکلی دیگر درآمده است. شما باید در جهان این بازی کاوش کرده و از حوادث و مشکلات آن جان سالم به در ببرید و راز بازگشت به قالب انسانی این شکارچی را دریابید.

چگونگی رفتار شما در این جهان، بستگی به تصمیم شما خواهد داشت و بر روی روند بازی تاثیرگذار خواهد بود. با ارتکاب اعمالی نجیب مانند از بین نبردن طبیعت وحشی، توانایی‌های جدیدی خواهید یافت. گرچه می‌توانند هر چیزی که در اطرافتان است را نابود سازید و قدرت‌های مخربی را بدست آورید. با این حال، این نوع رفتار شما را از هدف اصلی این بازی که پیدا کردن راز بازگشت به قالب انسانی است، دور می‌کند.

بازی The Deer God در اصل در فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی برای رایانه‌های شخصی منتشر شد. مدت کوتاهی پس از آن، این بازی بر روی کنسول ایکس‌باکس وان عرضه شد و در قالب بازی ماهانه سرویس Games with Gold در دسترس قرار گرفت. با این حال، دو سال بعد، و در ماه آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی شاهد انتشار بازی The Deer God برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا سونی بودیم.

این بازی با قیمت ۷٫۹۹ دلار بر روی کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار دارد. بازی The Deer God در حال حاضر و به صورت کلی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ویتا و رایانه‌های شخصی و همچنین تلفن‌های هوشمند مبتنی بر سیستم‌ عامل‌های آندروید و iOS در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa