بازگشت مجله Nintendo Power در قالب یک سری پادکست

بی‌شک فصل کریسمس برای خیلی‌ها نوستالژی‌های خاص خود را دارد و بسیاری از بازیکنان دلتنگ مجله محبوب Nintendo Power هستند. این مجله که تحت حمایت شرکت نینتندو قرار داشت، پس از ۲۴ سال فعالیت در سال ۲۰۱۲ میلادی به کار خود پایان داد. گرچه جانشینان معنوی این نشریه در زمان‌های مختلفی به اشکال گوناگون ظاهر شدند و از عطش علاقه‌مندان آن کاستند. با این حال، روز گذشته شرکت نینتندو به صورت رسمی اعلام کرد که تصمیم دارد تا انتشار این مجله را از سر گیرد و این بار، آن را در قالب سری پادکست‌هایی تحت عنوان Nintendo Power Podcast عرضه کند.

این در حالی است که تیم سازنده پادکست‌های Nintendo Power Podcast را افراد بااستعداد و فعال صنعت بازی‌های ویدئویی شکل می‌دهند. به عنوان بازیابی خاطرات گذشته، کریس اسلیت (Chris Slate)، سردبیر سابق مجله Nintendo Power، به عنوان چهره اصلی این سری پادکست‌ها انتخاب شده است. اسلیت را افرادی نظیر دیمون بیکر (Damon Baker)، نماینده بخش انتشارات نینتندو و کیت الیس (Kit Ellis) از اعضای تیم Nintendo Minute یاری می‌کنند.

در قسمت اول این مجموعه پادکست‌ها، تیم سازنده آن، درباره بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild با ایجی آئوما (Eiji Aouma) و هیدمارو فوکیبایاشی (Hidemaro Fukibayashi) صحبت کرده‌اند. با این که چند ماهی از انتشار عمومی این بازی می‌گذرد، اما همواره شاهد شنیدن نام آن هستیم و این عنوان زیبا از سوی بسیاری از جشنواره‌ها و مجلات، به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۱۷ میلادی معرفی شده است.

تا بدین لحظه مشخص نیست که انتشار این سری پادکست به چه صورت خواهد بود و آیا به صورت هفتگی عرضه خواهد شد یا ماهانه یا صورتی دیگر. با این حال، در حال حاضر نخستین قسمت سری Nintendo Power Podcast از طریق سرویس‌های Soundcloud، iTunes, و گوگل پلی موزیک در دسترس قرار دارد و علاقه‌مندان می‌توانند آن را دریافت کنند.

منبع متن: gamefa