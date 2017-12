شایعه: آیا بزودی شاهد پشتیبانی Xbox از ماوس و کبیورد خواهیم بود؟

همانطور که می‌دانید یکی از برنامه‌های Microsoft اضافه کردن پشتیبانی از ماوس و کیبورد به کنسول Xbox One بود که مدتی است خبری از آن نشده است.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gametransfers، طبق پستی در نسخه‌ی لهستانی سایت Xbox Wire ممکن است پشتیبانی از ماوس و کیبورد بزودی به Xbox One اضافه شود:

"برخی از بازیکنان علاقه دارند دنیای مجازی‌شان را با یک گیم‌پد فتح کنند در حالی که برخی دقت حرکات ماوس را ترجیح می‌دهند و نمی‌توانند حتی بازی کردن بدون کیبورد را تصور کنند. حال، دارندگان Xbox One ( که شامل Xbox One S و Xbox One X نیز می‌شود ) نیز می‌توانند از این لوازم استفاده کنند.

PC Master Race؟ با پشتیبانی کردن از کیبورد ما خواهیم توانست به‌سادگی در رابطه با Xbox Master Race نیز صحبت کنیم."

ممکن است کسی در Microsoft اشتباها این پست را زودتر از موعد منتشر کرده باشد البته باز هم باید در ذهن داشت که این تنها یک شایعه است.

در آخر دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ به نظر شما مایکروسافت پشتیبانی کامل از موس و کیبورد برای تجربه بازی را به کنسولش اضافه می‌کند؟

