فروش بالای بازی Blossom Tales: The Sleeping King بر روی نینتندو سوییچ

بازی Blossom Tales: The Sleeping King در چند روز گذشته بر روی کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار گرفت و موفقیت‌های قابل توجهی را کسب کرده است.

کنسول نینتندو سوییچ از زمانی که وارد بازار شد به یکی از خانه‌های جدید بازی‌های مستقل تبدیل شد؛ این مورد از آن جهت جای تعجب ندارد که ویژگی‌های متعدد و جالب این کنسول هیبریدی امکان پیاده‌سازی ایده‌های مختلفی را به توسعه دهندگان بازی‌های ویدئویی می‌دهد که در نهایت منجر به خلق تجربه‌های لذت‌بخشی برای بازیکنان می‌شود. در نتیجه، موفقیت نینتندو سوییچ، بازار بازی‌های ویدئویی را بیش از پیش گسترش می‌دهد.

در دو روز گذشته بازی اکشن و ماجراجویی Blossom Tales: The Sleeping King برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار گرفت؛ این بازی توسط استودیوی بازیسازی Castle Pixel توسعه یافته و به طرز قابل توجهی از بازی موفق The Legend of Zelda: A Link to the Past الهام گرفته است. در همین راستا، به تازگی شرکت FDG Entertainment که نشر این بازی را بر عهده دارد اعلام کرده است که نسخه نینتندو سوییچ بازی Blossom Tales: The Sleeping King تنها در زمان عرضه، دو برابر فروش کلی این بازی بر روی سرویس استیم فروخته است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که جدیدترین کنسول نینتندو سوییچ از ماه مارس سال جاری میلادی وارد بازار شده و این در حالی است که سرویس استیم مدت‌هاست که بخش اعظمی از بازار بازی‌های رایانه‌های شخصی را در دست دارد.

در بازی Blossom Tales: The Sleeping King، بازیکنان کنترل شخصیتی به نام لیلی (Lily) که به «شوالیه رز» شهرت دارد را بر عهده می‌گیرند و باید در نبردهای بسیاری به منظور حفاظت از فرمانروایی Blossom بجنگند و در دنیایی بزرگ سفر کنند. این بازی بیش از ۱۵ ساعت گیم‌پلی دارد و داستانی غنی و جذاب را روایت می‌کند.

بازی Blossom Tales: The Sleeping King در حال حاضر در فروشگاه اینترنتی نینتندو موسوم به eShop برای کنسول نینتندو سوییچ به ارزش ۱۴٫۹۹ دلار آمریکا در دسترس قرار دارد. اگر مایل به تجربه این بازی بر روی رایانه‌های شخصی هستید هم می‌توانید آن را با قیمت ۱۴٫۹۹ دلار از طریق سرویس استیم خریداری کنید.

منبع متن: gamefa