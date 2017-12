احتمالاً هزینه تولید Cyberpunk 2077 از The Witcher 3: Wild Hunt بیشتر باشد

با توجه به موفقیت‌های بازی شگفت انگیز The Witcher 3: Wild Hunt فعلاً همه نگاه‌ها به سی دی پراجکت رد (CD Projekt RED) و عنوان بعدی آن‌ها یعنی Cyberpunk 2077 است. این بازی حتی قبل از The Witcher 3: Wild Hunt معرفی شده بود ولی هنوز تاریخ عرضه درستی از آن در دست نیست. ولی به […]

با توجه به موفقیت‌های بازی شگفت انگیز The Witcher 3: Wild Hunt فعلاً همه نگاه‌ها به سی دی پراجکت رد (CD Projekt RED) و عنوان بعدی آن‌ها یعنی Cyberpunk 2077 است. این بازی حتی قبل از The Witcher 3: Wild Hunt معرفی شده بود ولی هنوز تاریخ عرضه درستی از آن در دست نیست.

ولی به هر حال چیزی که واضح است، آن است که سازندگان این اثر خیلی دوست ندارند تا مخفیانه جلو بروند و واقعاً جزئیات کافی از این بازی را در دست علاقه مندان قرار می‌دهند. به تازگی و در مصاحبه با پایگاه لهستانی Puls Biznesu، ادم کیچینسکی (Adam Kiciński) از اعضای استودیوی سی دی پراجکت رد در مورد بازی Cyberpunk 2077 صحبت کرده و به این نکته اشاره داشته که انتظار می‌رود بودجه مورد نیاز برای بازی مذکور از عنوان The Witcher 3: Wild Hunt بیشتر باشد. او اشاره کرده که هزینه تولید The Witcher 3: Wild Hunt در حدود ۸۵ میلیون دلار (معادل ۳۰۰ میلیون زلوتی لهستان) بوده؛ هرچند که در ادامه او تصریح کرده که تنها ۲۵ میلیون دلار از این مقدار (برابر با ۹۰ میلیون زلوتی) به طور مستقیم برای ساخت بازی استفاده شده و بقیه آن بودجه، در راه‌های غیرمستقیم برای تولید و نشر بازی خرج شده است. با این حال، او اشاره کرده که انتظار دارد Cyberpunk 2077 نسبت به The Witcher 3: Wild Hunt پرهزینه‌تر باشد.

ولی با این حال، سی دی پراجکت رد باور دارد که این پول جای دوری نخواهد رفت چرا که به گفته کیچینسکی، سی دی پراجکت رد فکر می‌کند که این بازی نسبت به The Witcher 3: Wild Hunt در زمینه فروش، پتانسیل بالاتری دارد. حال بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که The Witcher 3: Wild Hunt در حدود ۶ میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رساند پس انتظارات سی دی پراجکت رد از Cyberpunk 2077 بالاست، ولی اگر این عنوان هم بتواند کیفیت The Witcher 3: Wild Hunt را داشته باشد دلیل خاصی وجود ندارد که نتواند به انتظارات سازنده خود پاسخ درخور توجهی بدهد.

همان طور که اشاره شد Cyberpunk 2077 تاریخ عرضه مشخصی ندارد ولی این بازی برای رایانه‌های شخصی به طور قطع منتشر خواهد شد. از پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان به عنوان پلتفرم‌های مقصد دیگر این عنوان یاد می‌شود.

منبع متن: gamefa