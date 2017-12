Hand of Fate 2 از جمله عناوین نقش‌آفرینی موفقی بود که در سال 2017 میلادی منتشر شد. این بازی با ترکیب کردن عناصری متفاوت با یک‌دیگر توانست نظرات منتقدان و بازیکنان را به خود جلب کرده و به یکی از عناوین محبوب طرفداران عناوین نقش‌آفرینی کلاسیک تبدیل بشود. هم‌اکنون خبر خوبی برای طرفداران این بازی منتشر شده است، شخصیت محبوب و اسرار آلود سری Hand of Fate یعنی The Dealer توسط یک به‌ روز رسانی رایگان به عنوان یک همراه در بازی قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PC Gamer شما می‌توانید از شخصیت The Dealer پس از به اتمام رساندن آخرین چالش بازی به عنوان یک همراه استفاده کنید. اختصاص این شخصیت در مبارزه از راه دور است و به این روش می‌تواند کمک بزرگی برای شما در طی ماجرا‌جویی‌های‌تان در این بازی باشد. همچنین این به‌ روز رسانی رایگان شامل تعدادی پوشش جدید برای شخصیت اصلی شما به شیوه لباس‌های The Dealer نیز می‌شود که می‌توان از شروع بازی به آن‌ها دست پیدا کرد. برای باز کردن شخصیت The Dealer، باید به منوی additional content رفته و گزینه claim را انتخاب کنید.

علاوه بر این، سازندگان اعلام کرده‌اند که نقشه‌های بسیاری برای گسترش دادن این عنوان در سال 2018 در سر دارند. قرار است در سال 2018 یک به‌ روز رسانی بزرگ برای بازی منتشر بشود که تعداد زیادی چالش و آیتم جدید را به بازی اضافه خواهد کرد. اما در کنار این به‌روز رسانی اصلی، تعدادی به‌ روز رسانی کوچک‌تر نیز وجود دارند که قرار است چیز‌هایی از جمله یک گروه جدید از دشمنان و همراهانی جدید را به بازی اضافه کنند.

ما در نقد و بررسی خود از Hand of Fate 2 به آن نمره 8.5 را عطا کردیم، در بخشی از این نقد و بررسی به قلم پرهام آقاخانی آمده:

"با وجود ایراداتی همچون مبارزات محدود یا تکراری شدن، Hand of Fate 2 یک عنوان عالی و ارتقایی بزرگ نسبت به اولین بازی سری است. جلوه‌های گرافیکی بازی درست همانند موسیقی و صداگذاری آن، فوق العاده هستند و گیم پلی آن که ترکیبی عالی از استایل‌ها و مکانیک‌های مختلف است، برای کسانی که صبر و عزم جدی داشته باشند، بسیار سرگرم کننده و رضایت بخش است."

