نظرسنجی برترین بازی‌ سال ۲۰۱۷ از دید کاربران گیمفا آغاز شد

سال ۲۰۱۷ هم با سرعتی عجیب و غریب و حتی به چشم بر هم نزدنی گذشت تا باز هم در انتهای سال بحث و بساط انتخاب بازی سال و جوایز آن و مراسم مختلف و … گرم شود و در همه جای دنیا همه گیمرها در این مورد صحبت کنند. در گیمفا نیز امروز قصد داریم تا رای گیری برترین بازی سال از دید کاربران عزیزمان را انجام دهیم و البته مطلب برترین های سال ۲۰۱۷ از دید کادر گیمفا نیز در روزهای آینده و قبل از پایان سال میلادی برای شما منتشر خواهد شد تا از نظرات اعضای گیمفا در بخش های مختلف برترین های سال نیز آگاه شوید. ما همواره دوست داریم تا از نظرات شما کاربران خوبمان در مورد بازی سال نیز اطلاع پیدا کنیم و بنابراین تصمیم گرفتیم تا مانند سال قبل برای شما نظر سنجی در این خصوص قرار دهیم تا بازی مورد علاقه خود در سال ۲۰۱۷ را مشخض نموده و برترین بازی سال ۲۰۱۷ از دید کاربران گیمفا به عنوان کاربران اصیل ترین رسانه بازی های رایانه ای کشور نیز مشخص گردد.

شما عزیزان می توانید از طریق نظرسنجی که در زیر همین پست رای خود را به بازی مورد علاقه تان بدهید و در این تاپیک که به مدت ۴۸ ساعت در صفحه ی اول باقی می ماند به گفتگو بپردازید. توجه داشته باشید که هر کاربر تنها قادر به ارسال ۱ رای است. صمیمانه تقاضا می شود به نظرات سایر کاربران احترام گذاشته و با ایجاد مباحث بیهوده سعی بر تخریب جو سالم حاکم بر مسابقه نکنید.

رای خود را حتما در قسمت نظرسنجی سایت که زیر همین پست موجود بوده ثبت کنید. نوشتن رای در قسمت نظرات شمارش نخواهد شد.

کاندید شماره ۱: Horizon Zero Dawn

سازنده: Guerrilla Games

ناشر: Sony Interactive Entertainment

تاریخ انتشار: ۲۸ فبربه ۲۰۱۷

پلتفرم: PlayStation 4

امتیاز متا: ۸۹

کاندید شماره ۲: Persona 5

سازنده: Atlus, P Studio

ناشر: Atlus

تاریخ انتشار: ۴ آپریل ۲۰۱۷

پلتفرم: PlayStation 3 و PlayStation 4

امتیاز متا: ۹۳

کاندید شماره ۳: PlayerUnknown’s Battlegrounds

سازنده: Bluehole Studio Inc

ناشر: PUBG Corporation و Microsoft Studios

تاریخ انتشار: ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷

پلتفرم: Microsoft Windows و Xbox One

امتیاز متا: ۸۹

کاندید شماره ۴: Super Mario Odyssey

سازنده: Nintendo

ناشر: Nintendo

تاریخ انتشار: ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷

تاریخ انتشار: Nintendo Switch

امتیاز متا: ۹۷

کاندید شماره ۵: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

سازنده: Nintendo

ناشر: Nintendo

تاریخ انتشار: ۳ مارچ ۲۰۱۷

پلتفرم: Nintendo Switch, Wii U

امتیاز متا: ۹۷

