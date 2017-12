خیلی واضح است که هنوز خیلی تا عرضه بازی The Last of Us: Part II به بازار باقی مانده، چرا که حدوداً پس از یک سال از معرفی این بازی مورد انتظار، هنوز هیچ تریلری از گیم پلی آن ندیده‌ایم و این یعنی سازندگان هنوز به آمادگی لازم برای نشان دادن گیم پلی آن نرسیده‎اند. […]

خیلی واضح است که هنوز خیلی تا عرضه بازی The Last of Us: Part II به بازار باقی مانده، چرا که حدوداً پس از یک سال از معرفی این بازی مورد انتظار، هنوز هیچ تریلری از گیم پلی آن ندیده‌ایم و این یعنی سازندگان هنوز به آمادگی لازم برای نشان دادن گیم پلی آن نرسیده‎اند.

این چیزی است که حتی نیل دراکمن (Neil Druckmann) کارگردان بازی نیز در مصاحبه‌ای با پایگاه Game Maker’s Notebook به آن اعتراف کرده است. او در این مصاحبه در مورد تنش و جذابیت تریلری که در نمایشگاه پاریس گیمز ویک (Paris Games Week) نمایش داده شده صحبت کرده و به این نکته اشاره کرده که آن قسمت، فعلاً بهترین بخش برای نمایش دادن بازی است چرا که بخش‎های دیگر آن بیشتر در حد “تکه‌هایی ناقص” هستند. او در این مورد گفته است:

“[تریلر نمایش داده شده در پاریس گیمز ویک] و برخی از بخش‌های دیگر، در حال حاضر بی‌عیب و نقص‌ترین بخش‌های بازی هستند چرا که ما می‌دانستیم قرار است آن‌ها را نشان دهیم، و حالا یک وظیفه رعب‌آور و سنگین روی دوش ما در ادامه کار قرار دارد. ما از پس آن پنج دقیقه برآمدیم، ولی حالا چطور قرار است به ده‌ها ساعت تجربه بازی دست پیدا کنیم که در همان اندازه جذاب و پرکشش به نظر بیاید؟ مردم نمی‌بینند که بخش‌های دیگر از بازی در حد تکه‌هایی ناقص است.”

این کاملاً به این نکته اشاره می‌کند که هنوز بازی تا زمان عرضه فاصله زیادی دارد که البته کمی ناامیدکننده اما منطقی است، خصوصاً وقتی در نظر بگیریم ناتی داگ سال گذشته Uncharted 4: A Thief’s End را عرضه کرد و امسال هم Uncharted: The Lost Legacy را در اختیار علاقه مندان قرار داد. شاید اندکی زیاده روی باشد که انتظار داشته باشیم یک بازی بسیار مهم مثل The Last of Us: Part II نیز سال ۲۰۱۸ عرضه شود. بهتر است به این نکته اشاره کنیم که قرار داشتن بازی در فازی که بخش‎‌هایی از آن به شکل تکه‌هایی ناقص است، به این معنی نیست که توسعه بازی به مشکلی برخورده، چرا که اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و نیل دراکمن هم منظورش این نیست. او بیشتر خواسته به این نکته اشاره کند که هنوز بازی جای کار زیادی دارد و در بخش‌های زیادی از بازی، باید بهینه‌سازی‌ها و مواردی شبیه به این به وجود بیاید تا در نهایت شاهد یک بازی تر و تمیز و جذاب باشیم که توان پاسخ دادن به انتظارات طرفداران را دارد.

بازی The Last of Us: Part II در تاریخی نامعلوم به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

