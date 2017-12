دانلود | تماشا بصورت FullScreen

در سال 2017 این شانس را داشتیم که دومین تریلر از بازی The Last of Us Part II را تماشا کنیم، تریلری که سوالات زیادی را در ذهن طرفداران بازی پدید آورد.

به گزارش پردیس‌گیم، اخیرا آقای "نیل دراکمن" کارگردان The Last of Us Part II طی صحبت‌هایی در پادکست AIAS Game Maker، به حواشی اخیر بازی و چارچوب‌های نهایی آن پرداخته است. آقای دراکمن در ابتدا پیرامون بحث خشونت در بازی گفت:

"همانطور که انتظار می‌رفت، برخی از مردم بعد از تماشای تریلر بحث‌های جالبی را در مورد خشونتِ The Last of Us Part II شکل دادند، بحث‌هایی در این رابطه که ما چه نوع خشونت‌هایی را در یک تریلر تبلیغاتی می‌توانیم به نمایش بگذاریم؟

حقیقت این است که چیزی که دیدید فقط یک قطعه از بازی بود، یک قطعه از بازی امکان ندارد که تمامِ ماهیت و معنای بازی را به شما بگوید، شما تنها با تجربه کاملِ بازی می‌توانید در مورد آن قضاوت کنید. هر زمان که ما نمایشی از بازی را منتشر می‌کنیم، به شما نمایی از تجربه نهایی بازی را می‌دهیم اما من احساس می‌کنم که برخی از مردم در واکنش به این قطعه‌های کوچک به دنبال برداشت چارچوب‌های بیشتری از آن هستند. در هر صورت در حال حاضر مسئولیت سنگینی روی دوش ما قرار دارد و باید انتظارات مردم را برآورده کنیم"

سپس آقای دراکمن بحث را به سمت پرداختن The Last of Us: Part II به موضوعی تاریک و غم‌انگیز برد:

"پرداختن به یک موضوع تاریک لزوما چیز بدی نیست، ما واقعا از بحث و گفتگو در مورد اینکه چگونه می‌توانیم به یک تجربه کامل برسیم، لذت می‌بریم و من فکر می‌کنم که چنین بحث‌هایی چارچوب‌های نهایی بازی را تنظیم می‌کنند"

صحبت‌های اقای دراکمن منطقی به نظر می‌رسد و برای قضاوت نهایی در مورد خشونت بازی و چارچوب‌های داستانی، باید بازی را به طور کامل تجربه کرد. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame