ثبت نام در نسخه بتا بازی The Crew 2 شروع شد

اگر شما از طرفداران عنوان مسابقه‌ای و جهان باز شرکت Ubisoft هستید، ثبت نام برای نسخه بتا بازی The Crew 2 در تمامی پلتفرم‌ها که شامل PC و دو کنسول Xbox One و Playstation 4 می‌شود از هم‌اکنون شروع شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، ثبت نام در نسخه بتا بازی The Crew 2 از آنچه که تصور می‌کنید آسان‌تر بوده و تنها لازمه‌ی انجام کار شما داشتن یک حساب کاربری Ubisoft است.

اولین بار از بازی The Crew 2 طی کنفرانس Ubisoft در نمایشگاه E3 2017 رونمایی گردید. شما می‌توانید نخستین تریلر The Crew 2 را در اینجا مشاهده کنید. ابتدا قرار بود بازی مذکور در 25 اسفند 96 برروی پلتفرم‌های نام برده شده منتشر شود اما اخیرا با انتشار بیانیه‌ای تاریخ عرضه دومین قسمت The Crew با تاخیر مواجه گردید و به نیمه اول مالی سال 2018 (تا قبل از 30 سپتامبر 2018) موکول شد.

خاطر نشان می‌شود که در این نسخه شما می‌توانید در بخشی از ایالات متحده به راندن موتورسیکلت، اتوموبیل، هواپیما و قایق بپردازید. The Crew 2 همانند سایر بازی‌های ساخته شده توسط Ubisoft دارای رابط کاربری بسیار عالی است و شما مثل عناوین The Division و Steep می‌توانید با سایر بازیکنان واقعی حاضر در دنیایی بزرگ ارتباط برقرار کرده و از آن‌ها برای مشارکت در چالش‌های مختلف استفاده نمایید.

