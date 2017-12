لیست 10 بازی برتر سال 2017 از دید سایت Metro

تنها چند روز دیگر تا پایان سال 2017 باقی مانده و سایت‌های ویژه بازی‌های کامپیوتری با انتشار مقالاتی متنوع از لیست برترین بازی‌های 2017 رونمایی می‌کنند. به‌تازگی سایت بریتانیایی Metro اقدام به معرفی 20 بازی برتر سال 2017 از دید خود نموده است.

سایت Metro با استدلال به نقد و بررسی‌های صورت گرفته شده سه عنوان را لایق نمره کامل 10 از 10 دانسته است ولی با این وجود بازی The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild منتشر شده برروی کنسول Wii U و Switch را عنوانی مناسب برای کسب جایگاه بهترین بازی سال 2017 دانسته است.

ما در زیر به معرفی لیست 10 بازی برتر انتخاب شده سایت مذکور می‌پردازیم.

برترین بازی سال: The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

رتبه دوم: Super Mario Odyssey

رتبه سوم: Divinity: Original Sin II

رتبه چهارم: PlayerUnknown’s Battlegrounds

رتبه پنجم: NieR: Automata

رتبه ششم: Wolfenstein II: The New Colossus

رتبه هفتم: Nex Machina

رتبه هشتم: Splatoon 2

رتبه نهم: Sonic Mania

رتبه دهم: Persona 5

شما کاربران می‌توانید با نامزد‌های برترین بازی‌های سال 2017 از دید پردیس‌گیم همراه باشید که به‌زودی لیست کامل برترین‌ها برروی سایت منتشر خواهد شد

منبع متن: pardisgame