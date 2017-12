هیدئو کوجیما: اخبار Death Stranding در سال ۲۰۱۸ شما را غافلگیر خواهد کرد

اگر به نمایش‌های Death Stranding که بازی جدید هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) بازیساز محبوب و معروف ژاپنی است نگاه کرده‌اید و از آن‌ها سر درنیاورده‌اید و هنوز نمی‌دانید در این بازی چه خبر است، زیاد به خود نباید خرده بگیرید. تاکنون شاهد تریلرهایی سینمایی از بازی بوده‌ایم که در آن‌ها بازیگرانی چون گیرمو دل تورو […]

اگر به نمایش‌های Death Stranding که بازی جدید هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) بازیساز محبوب و معروف ژاپنی است نگاه کرده‌اید و از آن‌ها سر درنیاورده‌اید و هنوز نمی‌دانید در این بازی چه خبر است، زیاد به خود نباید خرده بگیرید.

تاکنون شاهد تریلرهایی سینمایی از بازی بوده‌ایم که در آن‌ها بازیگرانی چون گیرمو دل تورو (Guillermo del Toro)، نورمن ریدس (Norman Reedus) و مدس میکلسن (Mads Mikkelsen) حضور داشته‎اند و در واقع هر کدام شخصیتی در بازی خواهند داشت. البته به طور دقیق هنوز این نقش‌ها معرفی نشده است و باید منتظر رونمایی کامل از آن‌ها ماند.

هنوز این بازی در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و به نظر هیدئو کوجیما هم برای سال ۲۰۱۸ برنامه‌های زیادی در سر دارد تا عطش طرفداران برای تجربه این بازی را بیشتر کند. او به تازگی با Dengeki PlayStation مصاحبه‌ای داشته و در مورد روند توسعه بازی Death Stranding گفته است:

“توسعه Death Stranding آن قدری خوب پیش می‌رود که شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی به ما گفته است قبلاً هیچ گاه ندیده‌ایم که عنوانی با این سرعت مراحل ساختش طی شود. ما برنامه داریم تا در سال ۲۰۱۸ معرفی [جدیدی] از بازی داشته باشیم که همه را غافلگیر کند.”

بازی Death Stranding در کنفرانس سونی در نمایشگاه E3 2016 معرفی شد و در The Game Awards 2016 و The Game Awards 2017 نیز نمایش‌های جدیدی داشت. این بازی در حال توسعه با موتور دسیما (Decima) است که همان موتور استودیوی گوریلا گیمز (Guerrilla Games) محسوب می‌شود و در توسعه Horizon: Zero Dawn هم مورد استفاده قرار گرفته بود. تاکنون مشخص شده که با یک بازی اکشن طرف هستیم که شاید درون‌مایه‌هایی ترسناک هم داشته باشد ولی در کل، برای فهمیدن آن که دقیقاً این بازی چه چیزی در چنته دارد باید منتظر عرضه آن باشیم. این بازی قطعاً برای پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد و گمانه زنی‌هایی در مورد عرضه آن روی رایانه‌های شخصی هم وجود دارد.

منبع متن: gamefa