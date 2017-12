تماشا کنید: هر آنچه که از بازی Hitman: Game of the Year Edition باید بدانید

استودیو IO Interactive در نوامبر سال 2017 اقدام به انتشار بازی Hitman: Game of the Year Edition برای پلتفرم PC و دو کنسول Xbox One و PS4 نمود. به‌تازگی سازندگان بازی طی ویدیویی به معرفی تمامی جزئیات موجود در این نسخه و تغییرات حاصله پرداخته‌اند که دیدن آن خالی از لطف نیست.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، آقایان "جیکوب مایکلسن" (Jacob Mikkelsen)، کارگردان و "اسکیل مول" (Eskil Mohl)، (دستیار کارگردان) به بیان آنچه که در Hitman: Game of the Year Edition وجود دارد، می‌پردازند.

آنطور که گفته شده این عنوان دارای یک به‌روزرسانی گرافیکی بوده که به بهبود روشنایی کلی و رنگ‌های محیط می‌پردازد. در ادامه به پشتیبانی از کیفیت 4K پرداخته شد و از توانایی بازیکنان جهت بالا بردن نرخ فریم صحبت شده است؛ بدین ترتیب بازیکنان می‌توانند اقدام به انجام بازی تا 60 فریم بر ثانیه کنند.

علاوه بر این نسخه پیشه‌روی دارای یک بخش داستانی جدید به نام Patient Zero بوده که بازیکنان را به نقاط مختلفی از فصل اول بازی کشانده و باید مانع از گسترش ویروس کشنده شوید. لازم به‌ذکر بوده که نسخه مذکور دارای سه قرارداد جدید، سه لباس و سه سلاح جدید بوده که جزئیات آن در تریلر زیر قابل مشاهده است.

