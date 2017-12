پایان نظر سنجی کاربران گیمفا: بازی سال ۲۰۱۷: Horizon: Zero Dawn

سرانجام بعد از ۴۸ ساعت رای گیری از کاربران عزیز و گرامی گیمفا برای تعیین بازی سال ۲۰۱۷، همان طور که انتظار می رفت و به نوعی از ساعت های آغازین رای گیری در درصد آرا مشخص بود، عنوان فوق العاده زیبای گوریلا گیمز یعنی Horizon: Zero Dawn موفق شد تا به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ […]

سرانجام بعد از ۴۸ ساعت رای گیری از کاربران عزیز و گرامی گیمفا برای تعیین بازی سال ۲۰۱۷، همان طور که انتظار می رفت و به نوعی از ساعت های آغازین رای گیری در درصد آرا مشخص بود، عنوان فوق العاده زیبای گوریلا گیمز یعنی Horizon: Zero Dawn موفق شد تا به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ از دید کاربران عزیز گیمفا انتخاب شود. با وجود رقبای قدرتمندی که در این بخش وجود داشتند، Horizon: Zero Dawn با قدرت تمام و اختصاص دادن ۵۷ درصد آرا به خود (که شامل ۱۳۰۴ رای از مجموع ۲۳۰۵ رای بود) در جایگاه نخست قرار گرفت تا به مانند سال گذشته که در این نظر سنجی، بازی آنچارتد ۴ موفق شد ۶۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد، امسال هم یک بازی انحصاری سونی توسط کاربران گیمفا به عنوان بازی سال انتخاب شود.

بعد از Horizon: Zero Dawn، شاهکار نینتندو یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild که در مراسم جهانی با شایستگی بازی سال شد، توانست ۲۲ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و بعد از آن هم عناوین PlayerUnknown’s Battlegrounds و Persona 5 و Super Mario Odyssey، به ترتیب با ۱۲ و ۶ و ۴ درصد جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

از تمامی کاربران عزیز گیمفا فارغ از هر رای و نظری که داشته اند و در این نظر سنجی شرکت کردند کمال تشکر را داریم و خوشحالیم که امسال هم مانند سال گذشته از نظر شما در مورد بازی سال ۲۰۱۷ آگاه شدیم. امیدواریم که نظر هم را بپذیریم و به خاطر این که انتخاب ما به عنوان بازی سال برگزیده نشده است، دیگر انتخاب ها را زیر سوال نبریم و برای تخریب چهره عناوین انتخاب شده و کوچک جلوه دادن آن ها و زیر سوال بردن رای دیگران، فقط به این خاطر که ما خوشمان نمی آید، تلاش نکنیم. خوب یا بد این نظر کاربران گیمفاست و باید همگی به آن احترام بگذاریم. هر کدام از این عناوین که انتخاب می شدند، قطعا قابل پذیرش بود، اما در این بین گوریلا گیمز که با یک ریسک بزرگ دست به ساخت عنوانی به این بزرگی در سبکی کاملا جدید و تازه زد و توانست با اولین بازی اش در این سبک، کاندید برترین بازی سال شود، از دیدگاه کاربران گیمفا به عنوان برترین بازی سال انتخاب شد.

در دو روز آینده نیز برترین های سال ۲۰۱۷ در تمامی بخش های مختلف از دید کادر و اعضای محترم و زحمتکش گیمفا، تقدیم شما عزیزان خواهد شد تا برترین های هر قسمت مشخص شوند و می توانید آرای هر یک از اعضای گیمفا برای بازی سال ۲۰۱۷ و مورد انتظار ترین بازی ۲۰۱۸ را به صورت تک تک مشاهده نمایید. در انتها نیز مجددا از شما کمال تشکر را دارم که همواره از سایت خودتان حمایت کرده و می کنید و هیچگاه ما را تنها نگذاشته اید. بار دیگر اعلام می کینم که طی نظر سنجی از کاربران گیمفا برای تعیین بازی سال ۲۰۱۷، بازی Horizon: Zero Dawn موفق شد تا قاطعانه به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ انتخاب گردد.

بهترین بازی سال ۲۰۱۷ از دید کاربران گیمفا: Horizon: Zero Dawn

مدت زمان نظر سنجی: ۴۸ ساعت

رای کسب شده: ۱۳۰۴ رای معادل ۵۷ درصد آرا

مجموع آرا: ۲۳۰۵

نظرسنجی پایان یافته است

