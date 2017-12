اشاره سازندگان The Division به ساخت دنباله آن

بتازگی دیوید پولفلد مدیرعامل استودیوی Massive Entertainment طی مصاحبه‌ای در مورد برنامه‌ها و چشم‌اندازهای عنوان The Division صحبت کرده‌اند. در این میان نیز به مواردی اشاره داشتند که احتمالا خبر از ساخت دنباله‌ای برای بازی می‌دهد. The Division یکی از موفق‌ترین IPهای جدید شرکت یوبی‌سافت بود که در سال گذشته عرضه شد، و بمانند سایر عناوین […]

The Division یکی از موفق‌ترین IPهای جدید شرکت یوبی‌سافت بود که در سال گذشته عرضه شد، و بمانند سایر عناوین پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه نمود. اما با شروع سال ۲۰۱۷ هیچکس انتظارش را نداشت که شرکت یوبی‌سافت بروزرسانی‌های رایگانی را ارائه کند که بطور قابل توجهی بازدهی بازی را ارتقا می‌بخشد. پس از انتشار بروزرسانی ۱٫۸ عنوان The Division راندمان بازی بسیار بالاتر رفته، اما این بدان معنی نیست که کار سازندگان با آن تمام شده است. مدیرعامل استودیوی سازنده، آقای دیوید پولفلد (David Polfeldt) بتازگی طی گفتگویی با وب‌سایت IGN اظهار داشتند که: من به دنبال ادامه دنیای The Division هستم.

بنظرم The Division یک دنیای فوق‌العاده است. برندی فوق‌العاده که داستان‌های بالقوه بسیاری را در خود دارد. کارهای بسیاری هستند که ما در The Division 1 انجام نداده‌ایم، و بسیار جذاب خواهد شد اگر که این موارد در آینده به آن افزوده شوند. فکر می‌کنم The Division پتانسیل بالایی جهت ادامه دادن دارد، و این قضیه تنها مختص به آنلاین نگه داشتن بازی نیست. اما فعلا نمی‌توانم بیش از این در موردش صحبت نمایم.

چیزی که در این بین جالب بنظر می‌رسد این است که آقای پولفلد از کلمه “The Division 1” استفاده کرده است. بنابراین احتمال می‌رود که یوبی‌سافت در حال فکر برروی ساخت دنباله‌ای برای بازی است. لازم بذکر است گفته شده که سازندگان همچنان به دنبال پشتیبانی از بازی هستند. آقای پولفلد اضافه کردند که:

تعهد اصلی ما این است که عنوان The Division را روز به روز ارتقا بخشیم. این موردی نیست که بتوان در روز عرضه بازی انجامش داد. حتی اگر این دنیا (بازی) پایانی داشته باشد، هیچکس نمی‌داند که چه زمانی خواهد بود. فکر می‌کنم که امروز و بخصوص با ارائه بروزرسان ۱٫۸ به آن بازی‌ای که خود ما و همچنین بازیکنان در زمان عرضه انتظارش را داشته‌ایم، نزدیک‌تر شده‌ایم.

نظر شما در مورد صحبت‌های ایشان چیست؟ آیا بروزرسانی‌های دیگری در راه هستند، یا اینکه باید منتظر معرفی نسخه بعدی بازی باشیم؟

منبع متن: gamefa