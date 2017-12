مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌‌ی آخر سال ۲۰۱۷ میلادی بررسی کنیم. همان طور که گفته شد، این آخرین […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌‌ی آخر سال ۲۰۱۷ میلادی بررسی کنیم.



همان طور که گفته شد، این آخرین آمار فروش هفتگی ژاپن در سال ۲۰۱۷ است و از همین رو، فهرست و آمار این هفته بسیار مهم و با اهمیت جلوه می‌کند زیرا بازی‌بازان و افراد معمولی با تعطیلات آخر سال خود رو به رو می‌شوند و می‌خواهند آن را به بهترین شکل ممکن سپری نمایند. قطعا خرید کنسول یا بازی‌های مورد نظر و تجربه کردن این عناوین فوق‌العاده یکی از راه‌های عالی برای خوش گذراندن در تعطیلات آخر سال است؛ آن وقتی قفسه فروشگاه ها را پر از بازی های خوب و سرگرم کننده می‌بینیم. با نگاهی به جدیدترین فهرست فروش هفتگی ژاپن، درمی‌یابیم که عنوان فوق‌العاده محبوب Super Mario Odyssey، با فروش ۲۰۹,۶۳۰ نسخه به پروفروش ترین بازی هفته تعطیلات آخر سال تبدیل شد و البته فروش مجموع خود به صورت فیزیکی در ژاپن را به ۱,۲۹۲,۲۸۱ نسخه رساند. عنوان Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya – Sword / Magnmum نیز که در هفته گذشته فروش هفته اول خود را تجربه می‌کرد و در صدر ایستاده بود، در این هفته با حفظ نسبی فروش خود در رده دوم دیده می‌شود. از عناوین نام آشنای قرار گرفته در جدول که بگذریم، به عناوین جدید منتشر شده در هفته گذشته می‌رسیم. بازی های Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon و Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe و The Legend of Zelda: Breath of the Wild و حتی Arms از محبوب ترین عناوین سال ۲۰۱۷ در بازار ژاپن بودند و قطعا بازی‌بازان و مردم عادی نیز برای تعطیلات آخر سال خود بیشتر به سراغ این عناوین سرگرم کننده و فوق‌العاده می‌روند. در جایگاه دهم، اولین بازی جدید هفته گذشته را مشاهده می‌کنیم که The Idolmaster: Stella Stage نام دارد؛ این بازی دخترانه شرکت باندای نامکو توانسته به فروش نسبتا خوبی دست یابد. در رده سیزدهم بازی Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings دیده می‌شود که شباهت زیادی به عنوان قبلی دارد. اما در رده های آخر جدول، دو بازی نام آشنا به چشم می‌خورند که Okami HD و One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition هستند. عنوان Okami HD هیچگاه در زمینه فروش و بازاریابی موفق نبوده و نباید میزان فروشی بیش از این را نیز برایش در نظر گرفت. از طرفی نسخه دیلاکس One Piece: Pirate Warriors 3 برای کنسول نینتندو سوییچ، عنوانی بود که طرفداران سری روی این کنسول ترکیبی منتظر آن بودند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) – ۲۰۹,۶۳۰ (۱,۲۹۲,۲۸۱)

[۳DS] Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya – Sword / Magnmum (Level-5, 12/16/17) – ۱۸۴,۷۳۹ (۳۹۳,۲۷۹)

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Nintendo, 11/17/17) – ۱۷۶,۷۸۹ (۱,۳۴۵,۹۶۲)

[NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – ۱۳۷,۶۰۷ (۱,۶۶۸,۴۶۶)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۱۰۰,۲۰۵ (۱,۰۴۵,۴۳۸)

[۳DS] Kirby: Battle Royale (Nintendo, 11/30/17) – ۴۲,۷۹۶ (۱۱۵,۳۲۴)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۳۵,۵۶۵ (۷۳۸,۰۲۶)

[NSW] Pokken Tournament DX (Nintendo, 09/22/17) – ۲۷,۰۵۳ (۲۹۷,۴۹۱)

[NSW] Arms (Nintendo, 06/16/17) – ۲۵,۲۸۵ (۲۹۷,۴۹۱)

[PS4] The Idolmaster: Stella Stage (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 12/21/17) – ۲۳,۷۷۲ (New)

[NSW] ۱-۲-Switch (Nintendo, 03/03/17) – ۲۳,۱۵۶ (۳۲۸,۶۹۴)

[۳DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo, 11/03/17) – ۲۱,۳۲۱ (۱۰۵,۵۵۷)

[PS4] Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (Gust, 12/21/17) – ۲۱,۱۲۹ (New)

[PS4] Earth Defense Force 5 (D3 Publisher, 12/07/17) – ۲۰,۵۳۶ (۱۶۴,۹۴۴)

[۳DS] Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – ۱۸,۰۱۹ (۳۳۶,۵۴۳)

[NSW] Sumikko Gurashi: Sumikko Park he Youkoso (Nippon Columbia, 12/07/17) – ۱۷,۷۶۹ (۱۱۰,۳۵۵)

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon Double Pack (Nintendo, 11/17/17) – ۱۷,۶۷۹ (۳۱۹,۹۴۵)

[PS4] Okami HD (Limited Edition Included) (Capcom, 12/21/17) – ۱۶,۵۳۶ (New)

[NSW] One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition (Bandai Namco, 12/21/17) – ۱۶,۰۱۱ (New)

[NSW] Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch (Bandai Namco, 09/07/17) – ۱۵,۹۱۶ (۸۹,۱۶۱)

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch – ۲۶۹,۶۸۴ (۲۲۱,۲۱۰)

PlayStation 4 – ۵۰,۶۶۲ (۴۵,۱۶۱)

New 2DS LL – ۴۵,۳۸۷ (۳۱,۶۵۳)

New 3DS LL – ۲۷,۹۴۷ (۱۹,۱۱۵)

PlayStation 4 Pro – ۱۶,۵۹۵ (۱۷,۸۰۴)

PlayStation Vita – ۱۴,۰۴۱ (۹,۰۴۹)

۲DS – ۶,۹۹۲ (۴,۳۲۴)

Xbox One – ۶۸۷ (۲,۱۷۵)

New 3DS – ۳۱۱ (۴۲۱)

Wii U – ۹۸ (۷۵)

PlayStation 3 – ۴۰ (۴۴)

Xbox One X – ۳۲ (۱۳۲)

در ابتدای مطلب توضیح داده شد که بازی‌بازان و مردم معمولی در این موقع از سال بیشتر از هر زمان دیگر نسبت به خرید کنسول ها و بازی‌های مختلف اقدام می‌کنند تا تعطیلات آخر سال خوبی را برای خود رقم بزنند. در فهرست فروش سخت افزارها مشاهده می‌کنیم که تقریبا بیشتر کنسول های موجود در بازار ژاپن با رشد فروش مواجه بوده اند و این قطعا خبر خوبی برای شرکت های ناشر است. کنسول نینتندو سوییچ باری دیگر رقم فروش فوق‌العاده خود را بهتر و دست نیافتنی تر کرد و به در هفته گذشته ۲۶۹,۶۸۴ واحد از این کنسول ترکیبی به فروش رسید. در طرف دیگر کنسول پلی‌استیشن ۴ نیز با رشد فروش مواجه بوده و فروش ۵۰,۶۶۲ واحدی آن شاید فاصله زیادی با فروش سوییچ داشته باشد، اما قطعا رقم بسیار خوبی تلقی می شود. کنسول های خانواده ۳DS مانند New 2DS LL و New 3DS LL نیز همگی افزایش فروش داشته‌اند. در کنسول های بالای جدول، تنها کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو است که با افت فروش نامحسوس مواجه بوده و پلی‌استیشن ویتا را در یک قدمی خود می‌بیند. کنسول ایکس‌باکس وان مایکروسافت با فروش نسبتا خوب هفته گذشته، در این هفته نتوانسته خوب عمل کند اما همچنان امیدها را به خود زنده نگه داشته است. در آخر می‌توان به فروش نا امید کننده کنسول میان نسلی ایکس‌باکس وان ایکس اشاره کرد که تنها ۳۲ عدد از آن به فروش رفته است.

منبع متن: gamefa