فروش کنسول نینتندو سوییچ در ژاپن از مرز ۳ میلیون واحد عبور کرد

امروز آمار فروش هفتگی نرم افزارها و سخت افزارهای کشور ژاپن مانند همیشه به وسیله وب‌سایت آماری Media Create منتشر شد و باری دیگر آن را برای شما تحلیل کردیم. از آن جایی که این آخرین آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۷ میلادی است و بازی‌بازان و افراد عادی در تعطیلات آخر سال خود به سر می‌برند، فروش بازی ها و کنسول ها با رشد بسیار خوبی همراه بوده است که کنسول فوق‌العده موفق و محبوب نینتندو سوییچ نیز از این قاعده جدا نیست.



طبق اطلاعات منتشر شده از منبع آماری Media Create، کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ در هفته گذشته موفق به فروش ۲۶۹,۶۸۴ واحد شده است؛ به این معنی که این کنسول از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، به این تعداد فروش دست پیدا کرده است. با جمع کردن فروش فوق‌العاده هفته گذشته و البته فروش هفته های پیشین، به این نتیجه می‌رسیم که فروش کنسول نینتندو سوییچ به ۳,۱۷۸,۱۰۰ واحد رسیده است و در واقع فروش این کنسول از مرز ۳ میلیون واحد عبور کرد.

بدون شک سال ۲۰۱۷ سالی بسیار عالی و موفقیت آمیز برای کنسول ترکیبی شرکت نینتندو بوده است و میزان موفقیت‌های آن در این سال قابل شمارش نیست. نینتندو سوییچ در تاریخ ۳ ماه مارچ سال ۲۰۱۷ منتشر شد و توانست در عرض ۲۹۶ روز، به فروش بیش از ۳ میلیون واحد تنها در ژاپن دست پیدا کند. این موفقیت در حالی به دست آمده که طبق گزارش‌های مختلف، مشخص شد در ماه های اولیه، عرضه‌ی نینتندو در بازار، پاسخ تقاضای بسیار کنسول را نمی‌داد و در واقع نینتندو سوییچ در مواقعی از سال، به سختی در خرده فروشی‌ها یافت می‌شد.

با فروش شگفت انگیز و بسیار عالی عناوین انحصاری محبوبی مانند Splatoon 2 (با فروش ۱,۶۶۸,۴۶۶ نسخه)، Super Mario Odyssey (با فروش ۱,۲۹۲,۲۸۱ نسخه)، Mario Kart 8 Deluxe (با فروش ۱,۰۴۵,۴۳۸ نسخه) و The Legend of Zelda: Breath of the Wild (با فروش ۷۳۸,۰۲۶ نسخه) برروی کنسول نینتندو سوییچ، جای تعجبی نیز وجود ندارد که این کنسول ترکیبی به چنین موفقیت‌های جهانی و فوق‌العاده‌ای می‌رسد.

با وجود موفقیت همه جانبه کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ در سال ۲۰۱۷، باید ببینیم آیا سال ۲۰۱۸ نیز سالی موفقیت آمیز برای این کنسول خواهد شد یا خیر. نظر شما چیست؟

منبع متن: gamefa