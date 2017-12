کارنامه اعمال بازی ها! | برترین های سال ۲۰۱۷ از دید تیم گیمفا (بخش اول)

وایسا دنیا! خواهشا وایسا من همین بغل پیاده می شم. هر چی کرایه بخوای میدم. نمیخوام دیگه بیشتر بیام جلو و هر سال کمتر بتونم بازی کنم. اما زندگی کاری به دارایی و خواسته من و شما ندارد و نمی ایستد که نمی ایستد. یعنی واقعا هنوز حتی چشم هم به هم نزده ام که می […]

وایسا دنیا! خواهشا وایسا من همین بغل پیاده می شم. هر چی کرایه بخوای میدم. نمیخوام دیگه بیشتر بیام جلو و هر سال کمتر بتونم بازی کنم. اما زندگی کاری به دارایی و خواسته من و شما ندارد و نمی ایستد که نمی ایستد. یعنی واقعا هنوز حتی چشم هم به هم نزده ام که می بینم دارم برای برترین های سال ۲۰۱۷ می نویسم. بله همین است… پس بیایید تا می توانیم لذت ببریم زیرا خیلی زود دیر می شود و به آنی، در حال انتخاب برترین های ۲۰۱۸ خواهیم بود. سال ۲۰۱۷ نیز نفس آخرش را می کشد و ۲۰۱۸ از راه می رسد. اما در این بین کلی اتفاقات در دنیای بازی های رایانه ای رخ داده است که حالا وقت بررسی آن ها و معرفی خوب های سال رسیده است. در طول این یک سال تعداد بسیار زیادی بازی های مختلف در سبک های گوناگون منتشر شدند که هر کدام به نوبه خود بازخوردهایی مثبت و منفی دریافت کردند و امتیازات مختلفی کسب کردند و حتی باعث ایجاد جار و جنجال هایی نیز شدند. حالا دوباره زمان بررسی کارنامه اعمال و روز جزا فرا رسیده است و این بازی ها باید در ترازویی به نام The Game Awards 2017 قرار بگیرند تا بهترین و جذاب ترین آن ها در بخش های مختلف به رسم هر ساله انتخاب شوند. ما نیز به مانند سال های قبل قصد داریم تا ترازوی خود را بسازیم! ترازوی گیمفا! تیم تحریریه و خبری گیمفا از دید خود برترین بازی ها را در هر بخش انتخاب کرده اند و هر یک در مورد بخش های مختلف این مراسم و کاندیداهای انتخاب شده در هر بخش به صحبت پرداخته اند. البته ما نیز به کاندیداهای انتخاب شده توسط The Game Awards 2017 احترام گذاشته ایم و همین بازی ها را بررسی نموده ایم، به غیر از دو بخش بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا و مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸ گیمفا که تنها بر اساس کاندیداهای جهانی عمل نکرده و آزادی بیشتری به اعضای گیمفا برای انتخاب و رای دادن دادیم که در قسمت بعدی تمام رای ها و نتیجه و .. را مشاهده خواهید کرد. البته برای شما عزیزان نیز رای گیری داریم هم در مورد بازی سال و هم در مورد مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸ که بعد از انتشار قسمت دوم این مطلب، این رای گیری اجرا خواهد شد تا رای کاربران گیمفا نیز مشخص گردد.

این مقاله در دو بخش تقدیم شما عزیزان می شود و در هر قسمت شاهد بررسی کلی یک بخش و کاندیداهای آن توسط اعضای مختلف تیم گیمفا هستیم یعنی هر شخصی یک بخش را به دست گرفته و در مورد آن بخش و کاندیداهای آن به طور کلی صحبت کرده و نهایتا بازی مورد علاقه خود در آن بخش را نیز انتخاب کرده است که آن بازی به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا در حوزه مورد نظر شناخته می شود. در این مقالات شاهد بررسی برترین بازی اکشن، اکشن ماجرایی، نقش آفرینی، ورزشی و ریسینگ، مبارزه ای، چند نفره، استراتژی، مستقل و نهایتا برترین بازی سال خواهید بود و همین طور به مواردی مانند برترین روایت داستان، برترین طراحی و کاگردانی هنری. برترین بازی موبایل و کنسول دستی و برترین موسیقی و صداگذاری در بازی های سال ۲۰۱۷ نیز خواهیم پرداخت. امید است که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد و در دو قسمت این مقاله با من و تیم گیمفا همراه باشید. لازم به ذکر است که بسته به نظر اعضای تیم گیمفا در این قسمت از مقاله، عنوانی که در هر بخش برنده شده است با رنگ قرمز در لیست کاندیداها برجسته شده است و آن بازی به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا در حوزه مورد نظر شناخته می شود. در ابتدای قسمت اول این مطلب به سراغ نفر اول تیم مدیریتی گیمفا یعنی اقای کسری نراقی رفته ایم و به عنوان مدیر سایت از ایشان خواسته ایم تا نظر خود را به عنوان اولین نفر در گیمفا، در مورد بازی منتخبشان در سال ۲۰۱۷ بیان نماییند.

کسری نراقی – مدیریت گیمفا

به شخصه یکی از طرفداران ژانر جنگ جهانی هستم و علاقه زیادی به این سبک از بازی ها و فیلم ها دارم، از نجات سرباز رایان گرفته تا Inglourious Basterds تارانتینو در فیلم های سینمایی و سری کال آف دیوتی و مدال افتخار در دنیای بازی های کامپیوتری. بدون شک یکی از بهترین خبر ها برای من بازگشت سری بازی کال آف دیوتی به این ژانر بود. شاید از نظر فنی و تکنیکی، Call of Duty: World War 2 جزو پنج بازی برتر امسال نباشد ولی ترجیح میدم انتخابم بر اساس احساسات باشد تا منطق گزاره ای ! بازی سال ۲۰۱۷ برای من بدون شک Call of Duty: World War 2 است و مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ نیز برای بنده Red Dead Redemption 2 می باشد.

برترین صداگذاری سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Hellblade: Senua’s Sacrifice (توسعه و نشر توسط: Ninja Theory)

۲ – Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie)

۳ – Resident Evil 7: Biohazard (توسعه و نشر توسط: Capcom)

۴ – Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

۵ -The Legend of Zelda: Breath of the Wild (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

سعید اقابابایی – سردبیر تحریریه

هر سال که در بازی های رایانه ای به جلوتر می رویم، مدام کیفیت فنی بازی ها بالاتر می رود و تکنولوژی های پیشرفته تر سبب می شوند تا شاهد خلق بازی با کیفیت تری در زمینه های فنی و بصری و … باشیم. صداگذاری نیز از این قائده مستثنی نیست و هر سال شاهد هستیم که بازی هایی با کیفیت بالاتر صداگذاری عرضه می شوند و لذت ما را از بازی کردن چند برابر می کنند مخصوصا اگر به یک هدفون خوب هم دسترسی داشته باشیم. ۵ کاندیدایی که امسال برای برترین صداگذاری انتخاب شده اند هر کدام واقعا توانایی برنده شده برای برترین صداگذاری را دارا هستند اما در این میان یک بازی با بقیه فرق دارد. بازی که صداگذاری در آن فقط برای بالاتر بردن کیفیت بازی نیست بلکه صداگذاری بخشی حیاتی و کلیدی از گیم پلی و داستان آن است. عنوان Hellblade: Senua’s Sacrifice بازی است که در آن شما در قالب شخصیت اصلی بازی، کاملا بیماری روانی را درک می کنید و وقتی کسی بگوید صداهایی را در سرم می شنوم، شما با تجربه این عنوان کاملا می توانید بفهمید که چه می گوید. وقتی هدفون داشته باشید و این بازی را تجربه نمایید دقیقا انگار که صداهایی در مغز شما هستند و مدام با شما حرف می زنند و شما را ازار می دهند و تشویق می کنند و کنایه می زنند و بد و بیراه می گویند و … این هنر سازندگان بازی است که این گونه به زیبایی هرچه تمام تر موفق شده اند تا بازیباز را با بیماری روانی و جنون آشنا کنند و داستان و گیم پلی را در ارتباط مستقیم با صداگذاری قرار دهند. بنابراین قطعا بازی Hellblade: Senua’s Sacrifice در زمینه صداگذاری چیزی بیشتر از دیگر کاندیداها دارد و انتخاب بنده برای برترین صداگذاری سال ۲۰۱۷ بدون هیچ تردیدی عنوان زیبای Hellblade: Senua’s Sacrifice است.

برترین موسیقی سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Cuphead (موسیقی توسط:‌ Kristofer Maddigan)

۲ – NieR: Automata (موسیقی توسط:‌Keiichi Okabe, Keigo Hoashi)

۳ – Destiny 2 (موسیقی توسط: Mike Salvatori, Skye Lewin, C Paul Johnson)

۴ – Persona 5 (موسیقی توسط:‌Shoji Meguro)

۵ – Super Mario Odyssey (موسیقی توسط:‌ Naoto Kubo, Shiho Fujii, Koji Kondo)

۶ – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (موسیقی توسط:‌ Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata)

حسین غزالی – سرپرست تحریریه

موسیقی و صداگذاری در بازی‌ها، نقشی شبیه به هافبک دفاعی را در فوتبال بازی می‌کنند! درست است که این دو در طول بازی دیده نمی‌شوند، اما اگر آنها را از جریان حذف کنیم، همه‌چیز به هم می‌خورد و به هیچ‌عنوان بازی‌هایی نمی‌شوند که سالها پس از انتشار، بازهم یادشان کنیم و از زیبایی‌هایشان بگوییم. شاید، اغلب بازی‌هایی که دوستشان داریم، به کمک موسیقی دلنشین و بیاد‌ماندنی‌شان بود که در ذهن ما جای گرفتند. در این لیست، بازی‌هایی دیده می‌شوند که هرکدام از لحاظ موسیقی و صداگذاری، در سطح بالایی قرار دارند و خب برای انتخاب یکی از میان این کاندیداها، باید با دقت زیادی به هرکدام نگاه کرده باشیم. به‌خصوص برای خودِ من، که واقعاً انتخاب میان Destiny و NieR: Aoutomata را سخت می‌دیدم. اما درنهایت برای نوازش کردن گوش هایم، NieR: Aoutomata، حداقل در موسیقی، حرف اول را می‌زد.

برترین کارگردانی سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ -Wolfenstein II: The New Colossus (توسعه و نشر توسط: MachineGames / Bethesda)

۲ – Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD)

۳ – Resident Evil 7: Biohazard (توسعه و نشر توسط: Capcom)

۴ – Horizon Zero Dawn (توسعه و نشر توسط: Guerrilla Games)

۵ -The Legend of Zelda: Breath of the Wild (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD)

دانیال دهقانی – سرپرست تیم خبری

باید اعتراف کرد که از لحاظ کارگردانی، هر پنج نامزد یاد شده خارق‌العاده عمل کرده‌اند. از Resident Evil 7: Biohazard گرفته که با کارگردانی درست، توانست پس از مدت‌ها یک بازی ترسناک در این سری را تحویل مخاطبان دهد تا Horizon Zero Dawn که به واسطه کارگردانی و روایت داستانی درست، به شخصه در طول حدوداً ۴۲ ساعتی که مشغول به بازی بودم هیچ گاه خسته نشدم و نتوانستم ایراد خاصی از آن (حداقل در مقوله کارگردانی) بگیرم. The Legend of Zelda: Breath of the Wild هم وضعیتی مشابه هورایزن دارد و با توجه به وسعت و مدت زمان گیم پلی، از لحاظ کارگردانی عالی عمل کرده است. Super Mario Odyssey هم به واسطه کارگردانی خوب، توانسته آن سمت و سوی نو و جالبی را که اتخاذ کرده بود به خوبی پیش ببرد ولی در این میان، به شخصه بیش از هر بازی دیگر تحت تاثیر کارگردانی عالی Wolfenstein II: The New Colossus قرار گرفتم. فقط همان سکانس‌های فلش بک به گذشته ترور بیلی دوست داشتنی، کافی است تا از نظر نگارنده جایزه بهترین کارگردانی به Wolfenstein II: The New Colossus برسد.

برترین بازی اکشن سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie / Activision)

۲ – Wolfenstein II: The New Colossus (توسعه و نشر توسط: MachineGames / Bethesda)

۳ – Nioh (توسعه و نشر توسط: Team Ninja / Sony Interactive Entertainment)

۴ – Prey (توسعه و نشر توسط: Arkane Studios / Bethesda)

۵ – Cuphead (توسعه و نشر توسط: Studio MDHR Entertainment)



محمدحسین باجلان – تحریریه سایت

اما در بخش عناوین اکشن شاهد بازگشت Prey، Destiny و Wolfenstein بودیم که دو بازی Prey و Destiny با وجود تمام لذت بخش بودنشان باز هم چیز جدیدی برای نمایش نداشتند. در سوی دیگر عناوین جدید، حتی Cuphead و Nioh هم آن قدر بزرگ نبودند که در برابر عناوین بی نقصی همچون نسخه دوم Wolfenstein بخواهند قد علم کنند. Wolfenstein II: The New Colossus نشان داد که هنوز هم اولا بتزدا سلطان بلامنازع ساخت بازی های داستان محور است و در ثانی نشان داد که سری جدید این مجموعه به طور قطع در حال پیشرفت است و این عنوان بدون شک لایق ترین بازی این لیست است.

برترین طراحی هنری سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie / Activision)

۲ – Horizon Zero Dawn (توسعه و نشر توسط: Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

۳ – Persona 5 (توسعه و نشر توسط: Atlus)

۴ – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

۵ – Cuphead (توسعه و نشر توسط: Studio MDHR Entertainment)

سعید اقابابایی – سردبیر تحریریه

هر ساله جایزه طراحی هنری یا کارگردانی هنری برای من یکی از مهم ترین و هیجان انگیز ترین بخش ها و جوایز در مراسم گیم اواردز است زیرا اعتقاد دارم بعد از گیم پلی یک بازی، این داستان و طراحی هنری هستند که موفقیت یا شکست یک اثر را رقم می زنند و واقعا کمتر پیش می آید که یک بازی با طراحی هنری شاهکار، شکست را تجربه نماید. با کاندیداهای امسال در بخش طراحی هنری آشنایی کامل دارم و ۳ تای آن ها را ساعت ها و ساعت ها تجربه کرده ام که شامل Destiny 2 و Horizon Zero Dawn و Persona 5 هستند (البته پرسونا را خیلی کمتر از دو بازی دیگر) و ۲ کاندیدای دیگر یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Cuphead را نیز به خاطر زیبایی بی نظیر زلدا و درجه سختی مرگبار کاپ هد، تعداد خیلی زیادی ویدئوی گیم پلی و تریلر و … از آن ها مشاهده کرده ام و کاملا با طراحی هنری آن ها آشنایی دارم. در واقع طراحی هنری بخشی است که شما با دیدن چند ساعت از گیم پلی یک بازی می توانید در مورد آن نظر دهید و حتما لازم نیست خودتان آن را بازی کرده باشید زیرا با دیدن گیم پلی بازی به مدت چند ساعت، کلیت طراحی هنری و کیفیت آن دستتان می آید. بین این ۵ بازی عنوان Horizon Zero Dawn برای من یک چیز دیگر است و البته کلا امسال این بازی برای من چیز دیگری بود و از تمامی بازی ها برای من برتر بود. شبیه به طراحی هنری همه کاندیداهای این بخش را در بازی های دیگر دیده بودم ولی عنوانی را با طراحی هنری Horizon Zero Dawn هرگز مشاهده نکرده ام و طراحی دنیای وحشی و آخرالزمانی که با دنیای عصر حجر و انسان های اولیه ترکیب شده و حیات وحش آن دایناسورهای رباتیک هستند، را هرگز و هرگز در هیچ عنوان دیگری ندیده ام زیرا که ایده این بازی هرگز در هیچ بازی دیگری تاکنون وجود نداشته و پیاده کردن بسیار عالی این ایده در قالب دنیای بازی و طراحی هنری شگفت انگیز آن، سبب شد تا شاهکاری به نام Horizon Zero Dawn خلق شود که بدون شک انتخاب من برای برترین طراحی هنری سال ۲۰۱۷ می باشد.

برترین بازی چند نفره سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Call of Duty: WWII (توسعه و نشر توسط: Sledgehammer Games / Activision)

۲ – Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie / Activision)

۳ – Fortnite (توسعه و نشر توسط: Epic Games)

۴ – Mario Kart 8 Deluxe (توسعه و نشر توسط: Nintendo EAD / Nintendo)

۵ – PlayerUnknown’s Battlegrounds (توسعه و نشر توسط: PUBG Corp.)

۶ – Splatoon 2 (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

امیرحسین دهنوی (سردبیر بخش خبری)

امسال سالی حقیقتا شلوغ در عرضه بازی‌های چند نفره بود و مطمئنا این روند نه‌تنها کاهش بلکه با افزایش ویژه‌ای در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد بود. من این شانس را داشتم تا پنج بازی موجود در این لیست را ساعت‌ها تجربه کنم و بتوانم دیدگاهی نسبت به آن‌ها داشته باشم. تجربه CoD و بخش‌های جدیدش حقیقتا دوست داشتنی و خارق العاده است، از بخش گسترش یافته شخصی سازی شخصیت‌تان تا مود War که حقیقتا به یکی از تجربه‌های فوق العاده من تبدیل شده. امسال شاهد عرضه عنوان بزرگ Destiny 2 هم بودیم، اگرچه تجربه این بازی لذت بخش بود اما ویژگی‌های تازه در آن بسیار کم دیده میشد و بیشتر شبیه به نسخه نهایی بازی اول بود. Splatoon 2 نیز تجربه‌ای هیجان انگیز را ارائه کرد و حقیقتا بازی نیازمند به استراتژی کاملی از طرف بازی‌باز بود. امسال موفق به تجربه چندین ساعته PUBG به لطف برنامه پیش‌نمایش ایکس‌باکس نیز بودم، این عنوان یک تجربه عالی بتل‌رویال را به بازی‌باز ارائه می‌کند و صد البته تجربه بازی با دوستان لذت آن را چند برابر می‌کند اما بهترین بازی سال در این بخش از نظر من Fortnite است. با اینکه کاملا موضوع شبیه بودن این بازی به PUBG را قبول دارم اما این عنوان شبیه به درسی عبرتی از مشکلات PUBG است و با عرضه یک بازی بالانس و بدون مشکلات عجیب فنی، تجربه‌ای مستمر و با ثبات را برای بازی‌باز به ارمغان میاورد. هردو بخش Co-Op و بتل رویال Fortnite تجربه خوبی در اختیارتان قرار می‌ٔدهند اما بخش بتل رویال بازی حقیقتا جذاب‌ترین بخش این عنوان است و تجربه چندین ساعته آن با دوستان نه تنها شما را زده یا خسته نمی‌کند بلکه هربار با پیاده کردن استراتژی‌های جدید، تجربه‌ای بهتر و بهتر در اختیارتان می‌گذارد. مطمئنا اگر PUBG مشکلات فنی کنونی خود را نداشت در دیدگاه خود تجدید نظر می‌کردم اما درحال حاضر Fortnite بهترین تجربه بتل رویال را (لااقل برروی کنسول‌ها) در اختیار بازی‌بازان قرار می‌دهد.

برترین بازی مستقل سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Hellblade: Senua’s Sacrifice (توسعه و نشر توسط: Ninja Theory)

۲ – Night in the Woods (توسعه و نشر توسط: Infinite Fall)

۳ – Pyre (توسعه و نشر توسط: Supergiant Games)

۴ – Cuphead (توسعه و نشر توسط: Studio MDHR Entertainment)

۵ – What Remains of Edith Finch (توسعه و نشر توسط: Giant Sparrow / Annapurna Interactive)

محمد آریامقدم – تحریریه سایت

سال ۲۰۱۷ سالی فوق‌العاده برای طرفداران بازی‌های ویدئویی بود. خوشبختانه امسال بازی‌های زیادی توانستند نظر مثبت کاربران را جلب کنند و به کمک هم سالی به یاد ماندنی را برای گیمرها رقم زدند. در سال ۲۰۱۷ بازی‌های AAA زیادی منتشر شدند و طبق آمار بازی‌های امسال پربودجه‌ترین بازی‌های چند سال اخیر بوده‌اند. خوشبختانه محصول نهایی در اکثر موارد توانست دلیل هزینه زیادی که صرف ساخت بازی شده را توجیه کند. اما گذشته از بازی‌هایی که همه با آن‌ها به خوبی آشنایی داریم و قبل از انتشارشان هم به اندازه کافی هایپ شده‌ایم، بازی‌های مستقلی هم به بازار عرضه شدند که بعضا بالاتر از سطح توقعات ظاهر شدند. به طور کلی در چند سال اخیر شاهد بازی‌های مستقل موفق زیادی بوده‌ایم. بازی‌هایی که علی‌رغم عدم صرف هزینه‌های هنگفت برای ساخت آن‌ها، بازی‌هایی جذاب، موفق و پرطرفدار از آب درمی‌آیند. گاه اینگونه بازی‌ها می‌توانند ایده‌هایی نو را وارد صنعت بازیسازی کنند، ایده‌هایی که تا سال‌ها بعد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. به شخصه برایم لذت بخش است وقتی می‌بینم یک سازنده‌ی نه چندان مشهور محصولی را تولید می‌کند که حتی توان رقابت با غول‌های دنیای گیم را دارد.

وقتی به نامزدهای بهترین بازی مستقل سال نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که ۲۰۱۷ برای بازی‌های مستقل هم سال خوبی بود. بازی‌های مستقل امسال حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند و برای خود طرفداران زیادی جمع کردند. شاید وقتی چشمتان به واژه “بازی مستقل” ذهنتان به سمت بازی‌های معمایی و خسته کننده منحرف شود ولی واقعا این‌طور نیست. یکی از بازی‌های مستقل امسال What Remains of Edith Finch بود که اگر آنرا تجربه کرده باشید قطعا پشیمان نشده‌اید. روایت داستانی فوق العاده بازی به همراه طراحی محیط و صداگذاری و موسیقی شنیدنی، شما را به ادامه بازی تا پایان تشویق می‎‌کنند. Cuphead یکی دیگر از بازی‌های مستقل امسال بود که عملکردش جای هیچ بحثی باقی نمی‌گذارد. اثر StudioMDHR یک اثر هنری فوق العاده با قیمت مناسب بود که می‌توانست برای مدتی سرگرمتان کند. کاربران گیمفا هم نظر مثبتی به این بازی داشتند و عده‌ای هم Cuphead را یک شاهکار می‌دانند. Night In The Woods از دیگر نامزدهای بهترین بازی مستقل امسال است. اگرچه به شخصه این عنوان را نسبت به بقیه نامزدها کمی ضعیف‌تر می‌دانم ولی فراموش نکنید که این بازی یکی از مورد انتظارترین بازی‌های مستقل سال ۲۰۱۷ بود. محتوای داستانی بازی از مهمترین عوامل موفقیت این عنوان به شمار می‌رفت که در کنار موسیقی عالی، گیم پلی و گرافیک قابل قبول توانست انتظارات را برآورده کند. Supergiant Games هم که استودیو خوش‌نامی است Pyre را تحویل بازی‌بازان داد. اما در میان همه این بازی‌های موفق، جذاب و دوست‌داشتنی، یک بازی بنده را بیش از بقیه شگفت زده کرد و آن‌هم Hellblade بود. Hellblade: Senua’s Sacrifice یک تجربه بی‌نظیر بود که هنوز هم در خاطر افرادی که آن‌را بازی کرده‌اند مانده است. با احترام به تمامی بازی‌های مستقل سال ۲۰۱۷، انتخاب من Hellblade: Senua’s Sacrifice است.

بهترین بازی درحال پیشرفت سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Overwatch (توسعه و نشر توسط: Blizzard)

۲ – Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie / Activision)

۳ – Grand Theft Auto Online (توسعه و نشر توسط: Rockstar Games)

۴ – PlayerUnknown’s Battlegrounds (توسعه و نشر توسط: PUBG. Corp)

۵ – Rainbow Six: Siege (توسعه و نشر توسط: Ubisoft Montreal / Ubisoft)

۶ – Warframe (توسعه و نشر توسط: Digital Extremes)

میثم عبداللهی پور – سرپرست سابق تحریریه

بنده در این بخش به طور جدا در مورد هر کاندید صحبت کرده و نهایتا برنده را اعلام می کنم.

PlayerUnknown’s Battlegrounds بیش تر از اینکه یک بازی خوب باشد، شبیه پدیده‌ای است که با خوبی موفق شده یک خلاء بزرگ، یعنی وجود نداشتن یک عنوان عالی در سبکِ Battle Royale را پر کند.

تعداد بسیار زیاد بازی کننده‌ها و پشتیبانی خوب PUBG.Corp از بازی، مثل انتشار نقشه‌های جدید، آن‌هم در شرایطی که بازی هنوز در حالت Early Access قرار دارد، نشان دهنده وسعتی است که روز به روز به آن افزوده خواهد شد.

GTA Online از آن دست بازی‌هایی است که به واسطه پیشرفت‌های مداوم و چشم گیرشان، هنوز هم به شدت پرطرفدار هستند. راک‌استار به عنوان یکی از کمال‌گرا ترین استدیو‌های بازی سازی، موفق شده تا در طول چهار سال گذشته، با ارائه محتواهای جدیدی که بازی را در زمینه گیم‌پلی و داستان گسترش داده‌اند، ‌وسعتی بسیار زیاد به بازی ببخشد، این وسعت و جزئیات سرسام آور چیزی است که GTA Online را به یکی از بهترین بازی‌های درحال پیشرفت در چند سال گذشته بدل می‌کند.

Destiny 2 عنوانی خوش ساخت و بسیار دوست داشتنی است که به علت به روز رسانی‌های سریع، ایجاد تغییرات ساده در چالش‌های گیم‌پلی و رویداد‌های زمانی مختلف، به یکی از پرطرفدارترین عناوین شوتر آنلاین تبدیل شده است. انتشار یک بسته گسترش دهنده وسیع و البته گران قیمت و برنامه ریزی یک بسته گسترش دهنده ]گران قیمت[ دیگر برای سال آینده، در کنار رویدادهای فصلی و زمانمند،‌ چیزی است که آخرین ساخته Bungieرا همچنان زنده و سرحال نگه داشته است. البته به لطف خالی کردن چندباره جیبتان!

WarFrame تنها بازی Free 2 Play حاضر در لیست است، یک بازی رایگان که به علت پیشرفت مداوم مورد تحسین قرار گرفته. پشتیبانی خوب و پیشرفت دادن به یک بازی F2P که طرفداران بسیاری زیادی هم دارد، در شرایط کنونی، کاری نیست که سازندگان بسیاری به آن دست بزنند. اما بسته‌های گسترش دهنده ساخته Digital Extremes و به روز رسانی‌های بزرگ، در کنار گیم‌پلی زیبا و امکان بازی به صورت رایگان،‌ نشان دهنده سازندگانی قابل احترام است که WarFrame را با تلاش و کوشش تبدیل به عنوانی ارزشمند و البته بزرگ کرده‌اند.

این روزها یوبی‌سافت خودش را حسابی وقف بازی‌های آنلاین کرده و گاهی هم موفق بوده است. یکی از موفقیت‌های بزرگ این ناشر بی‌شک Rainbow Six: Siege است. یک شوتر تاکتیکی و تیمی که توانست به سرعت دل طرفداران سبک را به دست بیاورد و بازی‌کننده‌های ثابتی را برای خودش دست و پا کند. گیم‌پلی عالی و نیاز به همکاری تیمی از مهمترین نقاط قوت بازی به شمار می‌روند. اما وجود رویدادهای فصلی، انتشار نقشه‌ها و ابزار‌های جدید و پشتیبانی خوب سازندگان، ‌باعث شده که R6:Siege هروز در حال بزرگتر و شناخته تر شدن باشد و به یکی از بهترین عناوین شوتر تاکتیکی چندنفره تبدیل شود.

Blizzard از آن دست ناشرانی است که با آمدن نامش، نفس‌ها در سینه حبس خواهد شد، بازی‌های بزرگ این ناشر و پشتیبانی حیرت‌آورش از آن‌ها حتی برای مدتی بیش از یک دهه، موضوعی نیست که به سادگی از کنار آن بگذریم و فراموشش کنیم. .Overwatch به عنوان یکی از بهترین ساخته‌های بلیزارد و همچنین بازی سالِ ۲۰۱۶، یکی از پرطرفدارترین، جذاب ترین و دقیق ترین شوترهای اول شخص موجود است که با دریافت منظم شخصیت‌های جدید، نقشه‌های تازه و پرجزئیات و همچنین حالت‌ها و ماد‌هایی که حتی به صورت روزانه هم تغییر می‌کنند، با سرعتی سرسام آور درحال رشد است و با توجه به سابقه blizzard، احتمال می‌رود که این رشد برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. بی‌شک گیم‌پلی استثنایی و سطح حیرت آور جزئیات، در کنار رعایت حق مخاطبان و احترام گذاشتن به آن‌ها،‌ Overwatch را تبدیل به عنوانی قابل تحسین می‌کند.

به این ترتیب، بهترین بازی درحال پیشرفت سال ۲۰۱۷ از نظر گیمفا، بدون شک و با قاطعیت به ساخته جذاب و دوست داشتنی blizzard، یعنی عنوان Overwatch تعلق می‌گیرد.

برترین بازی موبایل سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Fire Emblem Heroes (توسعه و نشر توسط: Intelligent Systems / Nintendo)

۲ – Hidden Folks (توسعه و نشر توسط: Adriaan de Jongh / Sylvain Tegroeg)

۳ – Old Man’s Journey (توسعه و نشر توسط: Broken Rules)

۴ – Monument Valley 2 (توسعه و نشر توسط: ustwo games)

۵ -Super Mario Run (توسعه و نشر توسط: Nintendo)

رضا توکلی – تحریریه سایت

همانند رشد بازی های موبایل در سال گذشته، سال ۲۰۱۷ هم بازی های بسیار زیادی برای این پلتفرم همراه منتشر شدند. سیستم پرداخت درون برنامه‌ای و ایده های تجاری بسیاری از بازی‌ها باعث شده که کمی از موبایل نا‌امید شویم اما هر ساله درکنار عناوین معمولی و یا حتی ضعیف، این بازیسازان و توسعه دهندگان مستقل هستند که بهترین های خود را به نمایش می‌گذراند. به غیر از نینتندو که سازنده سوپرماریو ران بود و اینتلجنت سیستمز سازنده بازی Fire Emblem Heroesبقیه بازی ها مربوط به بازیسازان مستقل بودند.Old Man’s Journey یک داستان زیبا را در قالب تصویر خیره کننده به نمایش می‌گذاشت. بازی Hidden Folks هم از آن دسته بازی های خلاقانه و بسیار دوست داشتنی مانند Mini Metro است. Monument Valley 2 هم همانند نسخه اول با بهبود کیفیت طراحی هنری و مراحل دوباره موفق ظاهر شد. در بین همه بازی ها Super Mario Run اشکالات بسیاری داشت، Fire Emblem Heroes هم ارایه دهنده یک سبک تکراری بود، Monument Valley 2 هم مشابه نسخه اول خود بود، Old Man’s Journey هم گیم‌پلی بسیار کم و کوتاهی داشت اما Hidden Folks آن ایده جدید و جذاب برای من بود و از نظر من Hidden Folks شایسته عنوان بهترین بازی موبایل در سال ۲۰۱۷ است.

برترین روایت داستان سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – What Remains of Edith Finch (توسعه/نویسندگی توسط: Ian Dallas / Giant Sparrow)

۲ – Hellblade: Senua’s Sacrifice (توسعه/نویسندگی توسط: Tameem Antoniades, Elizabeth Ashman-Rowe / Ninja Theory)

۳ – Horizon Zero Dawn (توسعه/نویسندگی توسط: John Gonzalez / Ninja Theory)

۴ – NieR: Automata (توسعه/نویسندگی توسط: Yoko Taro, Hana Kikuchi, Yoshiho Akabane / Platinum Games)

۵ – Wolfenstein II: The New Colossus (توسعه/نویسندگی توسط: Jen Matthies, Tommy Tordsson Bjork / MachineGames)

سعید آقابابایی – سردبیر تحریریه

داستان… هر چقدر هم که بازی ها مدام آنلاین و آنلاین تر شوند و بازی تماما آنلاین بازی سال شود و تعداد بازی های تماما آنلاین بیشتر و بیشتر شود، هنوز هم برای من بازی یعنی “بخش تک نفره داستانی” و بس. تجربه آنلاین و چند نفره فقط یک تفریح گاها جذاب برای من بوده و هست و خواهد بود و اساس و اصل “بازی کردن” برای من از قدیم، تجربه ای همراه داستان بوده است. حتی در بازی چند نفره و آنلاین هم باز انتخاب اول من بازی هایی هستند که بخش داستانی همکاری یا Cooperative دارند و نه PvP. داستان همیشه عظمت و محبوبیت و قدرت خود را دارد و خواهد داشت و برای تعداد خیلی زیادی از بازیبازان در دنیا ارزش خود را همواره حفظ خواهد کرد. همان طور که در مراسم پلی استیشن امسال مدیر سونی از اهمیت بخش تک نفره و کاری که آن ها در استودیوهای جهانی سونی در جهت احترام به داستان و بازی های تک نفره انجام می دهند سخن گفت و دیدیم که تمامی سالن، برای این موضوع واکنش نشان دادند و از داستانو بخش داستانی حمایت کردند. امسال هم بازی های خیلی عالی زیادی با داستان های جذاب داشتیم که ۵ تای آن ها به عنوان کاندیدای برترین روایت داستان سال ۲۰۱۷ انتخاب شدند و انصافا هم همگی شایسته هستند. Horizon Zero Dawn که امسال در هر لیست و هر بخشی که می شد، قرار گرفت و کلا بین کاندیداهای تمام بخش های ممکن، نام Horizon Zero Dawn یک نام ثابت بود. NieR: Automata داستان و روایتی بی نظیر را با گیم پلی فوق العاده ترکیب کرده بود ویک شاهکار را پدید آورد. Wolfenstein II: The New Colossus به نوعی روایت داستان در بازی تمام اکشن را به یک سطح بالاتر ارتقا داد و نشان داد یک شوتر تمام اکشن و خشن و .. هم می تواند داستان و روایتی شگفت انگیز داشته باشد. What Remains of Edith Finch نیز که با تکیه بر داستان گویی و روایت فوق العاده ای که داشت توانست در بین کاندیداهای این بخش قرار بگیرد. اما یک بازی در این بین هست که نوع خاص و جدیدی از روایت داستان و تاثیرگذاری آن را به دنیای بازی های رایانه ای آورد و یک داستان و روایت شاهکار را در ارتباط بسیار بسیار مستقیم و تنگاتنگ و غیر قابل جدا شدن از گیم پلی و صداگذاری، به بازیبازان هدیه داد و در کنار این، یک نوع جدید از برخورد و تعامل با بیماری های روانی را نیز به صنعت بازی آورده و با شکلی داستانی و در قالب یک روایت بی نظیر، ما را هر چه بیشتر با دنیای مخوف و غم انگیز یک بیمار روانی آشنا کرد و همین موضوع هم آن را از تمامی باز های دیگر متمایز می کند. بله… عنوان Hellblade: Senua’s Sacrifice بدون هیچ شکی برای من و خیلی های دیگر در دنیا، لقب برترین داستان و روایت را در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داد.

ادامه بخش ها و برندگان و معرفی بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا در بخش بعدی این مطلب تقدیمتان خواهد شد

علاقمند هستیم تا همین بخش ها را شما نیز در نظرات نوشته و بازی های سال خود را در هر یک بنویسید تا ما هم از نظرات شما آگاه شویم.

