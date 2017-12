بازیهای رایگان ماه ژانویه برای دارندگان PS Plus معرفی شد

سلام پردیسی‌ها. امیدواریم که حالتان خوب باشد.

بلاخره انتظارات به پایان رسید و شرکت Sony عناوین رایگان ماه ژانویه PlayStation Plus را به صورت رسمی اعلام کرد. راستش اگر بخواهیم کمی با دید مقایسه‌ای به بازی‌های رایگان این ماه و ماه قبل نگاه کنیم، باید گفت که بازی‌های این ماه از کیفیت بسیار بهتری برخوردار است چرا که شما دوستان می‌توانید عناوینی با ارزشی همچون Batman: The TellTale Series و Deus Ex Mankind Divided را به لیست خود اضافه کنید. گفتی است که Sony دوستداران PS VR را نیز فراموش نکرده و عنوان Starblood Arena را برایشان در نظر گرفته است که خود می‌تواند تجربه خوبی را رقم بزند.

در ادامه، خوشحال می‌شویم که با لیست کامل بازی‌های رایگان (PS4، PS3 و PS Vita) ماه ژانویه همراه ما باشید و نظرتان را درباره شروع سال 2018 و مسیری که Sony طی خواهد کرد به اشتراک بگذارید.

PS4

Batman: The TellTale Series

Deus Ex Mankind Divided

StarBlood Arena

Uncanny Valley

!That’s You

PS3

Sacred 3

Book of Unwritten Tales 2

PS Vita

Psycho-Pass: Mandatory Happiness

Uncanny Valley

منبع متن: pardisgame