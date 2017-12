با رسیدن به پایان سال ۲۰۱۷، آمار ها و رده بندی‌ها برای بهترین عناوین سال بیش از پیش به چشم می‌خورند. حال، نوبت به آن رسیده که سازندگان و توسعه دهندگان ژاپنی نیز بازی‌ محبوب خود در سالی که گذشت را انتخاب نمایند. نشریه مشهور ژاپنی، یعنی نشریه‌ی فامیتسو به تازگی یک نظرسنجی بزرگ و […]

با رسیدن به پایان سال ۲۰۱۷، آمار ها و رده بندی‌ها برای بهترین عناوین سال بیش از پیش به چشم می‌خورند. حال، نوبت به آن رسیده که سازندگان و توسعه دهندگان ژاپنی نیز بازی‌ محبوب خود در سالی که گذشت را انتخاب نمایند.



نشریه مشهور ژاپنی، یعنی نشریه‌ی فامیتسو به تازگی یک نظرسنجی بزرگ و جالب را برپا کرده و نتایج آن را منتشر ساخته است. این نشریه از ۱۰۰ توسعه دهنده و بازی‌ساز ژاپنی در صنعت بازی‌های ویدیویی، در مورد محبوب‌ترین بازی سال ۲۰۱۷ نظرخواهی کرده است. شما می‌توانید در زیر، فهرست کامل عناوین منتخب به رای بازی‌سازان و توسعه دهندگان ژاپنی را مشاهده کنید:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dragon Quest XI NieR: Automata Splatoon 2 Super Mario Odyssey Resident Evil 7: Biohazard Playerunkown’s Battlegrounds Monster Hunter XX Animal Crossing Pocket Camp SNES Classic Mini Undertale Overcooked Fate/Grand Order Granblue Fantasy The Great Ace Attorney 2 Azur Lane ARMS Assassin’s Creed Origins Tekken 7 Yakuza Kiwami 2 NiOh Earth Defense Force 5 The Idolmaster Million Live!: Theater Days Horion Zero Dawn Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Dissidia Final Fantasy Minecraft Call of Duty: WWII Mario Kart 8 Deluxe Nobunaga’s Ambition: Taishi Middle-earth: Shadow of War Gravity Rush 2 A3! Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Friday the 13th: the Game Danganronpa V3: Killing Harmony City Shrouded in Shadows ARK: Survival Evolved LINE Pokopoko Gran Turismo Sport Seiken Densetsu Collection Dragon Quest X Online Farpoint Overwatch Sonic Forces Xenoblade Chronicles 2 World of Tanks (for consoles) For Honor Galaga Wars Super Mario Run Final Fantasy XIV Seventh Rebirth Million Onion Hotel Puzzles & Dragons Fire Emblem Warriors Fantasy Earth Zero Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey Redux Cuphead The Idolmaster: Cinderella Girls Starlight Stage Superhot VR Arcade Archives Super Mario Brothers Clash of Clans Bundle! Girls band party! The Last of Us Remastered Fallout 4 Pokémon Sun and Moon Lineage 2 Revolution The Last Guardian Everwing War Thunder What Remains of Edith Finch Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary INSIDE Destiny’s Child One Piece: Treasure Cruise Stand My Heroes Uncharted 4: A Thief’s End Threes! Pro Evolution Soccer 2018 Clash Royale Super Bomberman R KINGDOM HEARTS Union χ Resident Evil 4 ACA NeoGeo Fatal Fury Legend: Fight of Fate Battle Garegga Rev. 2016 .hack//G.U. Last Recode Boku no Neko Dragon Quest of the Stars ۷ Days to Die Dobutsu Tower Battle Dragon’s Dogma Online Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy Get Even Pictologica Final Fantasy Hey! Pikmin Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls Mobius Final Fantasy SINoALICE Forza Motorsport 7 Until Dawn: Rush of Blood

مانند هر سال، ممکن است برخی از عناوین ستایش شده و محبوب را که در سالی که گذشت منتشر شدند، نبینیم و نام آن ها به چشم نخورد. سازندگان و توسعه دهندگان ژاپنی ممکن است در هنگام انتخاب بازی مورد نظر خود حضور ذهن کافی نداشته باشند یا حتی بسیاری از عناوین عرضه شده در سال ۲۰۱۷ را تجربه نکرده باشند بنابراین خیلی نمی‌توان روی جزئیات این فهرست حساس شد. به هر حال، دیدن نام The Legend of Zelda: Breath of the Wild در صدر این فهرست موضوعی کاملا قابل پیش بینی محسوب می‌شود. بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که همه آرا از طرف توسعه دهندگان اصلی بازی‌های ویدیویی نیست و برخی از صداگذاران نیز در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند.

این نظرسنجی جالب نشریه‌ی فامیتسو هر سال برقرار می‌شود و بازی‌سازان ژاپنی از این طریق نظر خود را اعلام می‌کنند. اگر می‌خواهید نظرسنجی سال ۲۰۱۶ این نشریه را دنبال کنید، می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

منبع متن: gamefa