مطابق روال هر هفته، گروه تحقیقاتی Media Create از لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها و کنسول‌های این هفته ژاپن رونمایی کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، بازی محبوب و پرطرفدار Super Mario Odyssey با فروش 209 هزار و 630 نسخه توانست صدر جدول پرفروش‌ترین‌ها را به خود اختصاص بدهد.

طبق گفته Media Create، عناوین جدیدی که در اولین هفته عرضه خود توانستند جزو 20 بازی برتر قلمداد شوند عبارتند از Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings برای کنسول PS4 با فروش 21 هزار و 129 نسخه در رتبه سیزدهم و بازی Okami HD برای کنسول PS4 با فروش 16 هزار و 536 نسخه در رتبه هیجدهم و One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition با فروش 16 هزار و 11 نسخه در رتبه نوزدهم اشاره داشت.

شما در زیر می‌توانید لیست 10 بازی پرفروش برتر این هفته ژاپن را مشاهده کنید.

1- بازی Super Mario Odyssey با فروش 209 هزار و 630 نسخه

2- بازی Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya – Sword / Magnmum با فروش 184 هزار و 739 نسخه

3- بازی Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon با فروش 176 هزار و 789 نسخه

4- بازی Splatoon 2 با فروش 137 هزار و 607 نسخه

5- بازی Mario Kart 8 Deluxe با فروش 100 هزار و 205 نسخه

6- بازی Kirby: Battle Royale با فروش 42 هزار و 769 نسخه

7- بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild با فروش 35 هزار و 565 نسخه

8- بازی Pokken Tournament DX با فروش 27 هزار و 53 نسخه

9- بازی Arms با فروش 25 هزار و 285 نسخه

10- بازی The Idolmaster: Stella Stage با فروش 23 هزار و 772 نسخه

در بخش پرفروش‌ترین کنسول‌ها همچنان شاهد صدرنشینی مقتدرانه Switch هستیم. به دنبال آن کنسول PS4 و 2DS LL با اختلاف 150 دستگاهی قرار دارد.

لیست پرفروش‌ترین کنسول‌های این هفته ژاپن

Switch – 269,684

PlayStation 4 – 50,662

New 2DS LL – 45,387

New 3DS LL – 27,947

PlayStation 4 Pro – 16,595

PlayStation Vita – 14,041

2DS – 6,992

Xbox One – 687

New 3DS – 311

Wii U – 98

PlayStation 3 – 40

Xbox One X – 32

نظر شما در مورد آمار فروش این هفته ژاپن چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

