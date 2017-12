به‌تازگی گسترش دهنده‌ی آینده‌ی Destiny 2 در پلی‌استیشن استور آمریکا و ژاپن لو رفته و بعد از مدتی، صفحه‌ی مخصوص آن حذف شده است. طبق تصاویری که یکی از کاربران ردیت با نام GodsofMarsLeak از پلی‌استیشن استور آمریکا و ژاپن منتشر نموده، گسترش دهنده‌ی جدید Destiny 2 تحت عنوان Gods of Mars در مارس ۲۰۱۸ به انتشار […]

به‌تازگی گسترش دهنده‌ی آینده‌ی Destiny 2 در پلی‌استیشن استور آمریکا و ژاپن لو رفته و بعد از مدتی، صفحه‌ی مخصوص آن حذف شده است.

طبق تصاویری که یکی از کاربران ردیت با نام GodsofMarsLeak از پلی‌استیشن استور آمریکا و ژاپن منتشر نموده، گسترش دهنده‌ی جدید Destiny 2 تحت عنوان Gods of Mars در مارس ۲۰۱۸ به انتشار می‌رسد. با این گسترش دهنده به مکان تازه‌ای به نام Frigid Vale of Mars می‌روید و در کنار Ana Bray به مبارزه می‌پردازید، با بزرگ‌ترین دشمن Gods of Mars یعنی Charlemagne روبه‌رو می‌شوید، Rasputin را از مشکلاتش آزاد و رمز و رازهای Clovis Bray را کشف می‌کنید.

Gods of Mars مانند گسترش دهنده‌های قبلی از سلاح‌ها، زره‌ها، مراحل داستانی، نقشه‌های بخش چندنفره و دشمن‌های جدیدی بهره می‌برد. همچنین از آنجایی که این محتویات اضافی به بازی اصلی نیاز دارند، باید حداقل ۶۸ گیگابایت فضای خالی برروی کنسولتان جهت اجرای Gods of Mars داشته باشید.

اولین و جدیدترین گسترش دهنده‌ی Destiny 2 یعنی Curse of Osiris به‌تازگی در ماه جاری عرضه شد. در Curse of Osiris با گاردین یا همان محافظی به نام Osiris به ماجراجویی جدیدی برای متوقف ساختن موجود Vex می‌روید و با فعالیت تازه‌ای به نام Raid Lair نیز مواجه خواهید بود که البته مانند Raid اصلی بازی طولانی نیست اما به هر حال محتویات مخصوص خود را دارد.

Destiny 2 هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان است. اکنون می‌توانید تصاویر لو رفته از جزئیات گسترش دهنده‌ی جدید این بازی را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa