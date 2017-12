کارنامه اعمال بازی ها! | برترین های سال ۲۰۱۷ از دید تیم گیمفا (بخش دوم)

یعنی واقعا هنوز حتی چشم هم به هم نزده ام که می بینم دارم برای برترین های سال ۲۰۱۷ می نویسم. وایسا دنیا! خواهشا وایسا من همین بغل پیاده می شم. هر چی کرایه بخوای میدم. نمیخوام دیگه بیشتر بیام جلو و هر سال کمتر بتونم بازی کنم. اما زندگی کاری به پول و دارایی […]

یعنی واقعا هنوز حتی چشم هم به هم نزده ام که می بینم دارم برای برترین های سال ۲۰۱۷ می نویسم. وایسا دنیا! خواهشا وایسا من همین بغل پیاده می شم. هر چی کرایه بخوای میدم. نمیخوام دیگه بیشتر بیام جلو و هر سال کمتر بتونم بازی کنم. اما زندگی کاری به پول و دارایی و خواسته من و شما ندارد و نمی ایستد که نمی ایستد. بله همین است… پس بیایید تا می توانیم لذت ببریم زیرا خیلی زود دیر می شود و به آنی، در حال انتخاب برترین های ۲۰۱۸ خواهیم بود. سال ۲۰۱۷ نیز نفس آخرش را می کشد و ۲۰۱۸ از راه می رسد. اما در این بین کلی اتفاقات در دنیای بازی های رایانه ای رخ داده است که حالا وقت بررسی آن ها و معرفی خوب های سال رسیده است. در طول این یک سال تعداد بسیار زیادی بازی های مختلف در سبک های گوناگون منتشر شدند که هر کدام به نوبه خود بازخوردهایی مثبت و منفی دریافت کردند و امتیازات مختلفی کسب کردند و حتی باعث ایجاد جار و جنجال هایی نیز شدند. حالا دوباره زمان بررسی کارنامه اعمال و روز جزا فرا رسیده است و این بازی ها باید در ترازویی به نام The Game Awards 2017 قرار بگیرند تا بهترین و جذاب ترین آن ها در بخش های مختلف به رسم هر ساله انتخاب شوند. ما نیز به مانند سال های قبل قصد داریم تا ترازوی خود را بسازیم! ترازوی گیمفا! تیم تحریریه و خبری گیمفا از دید خود برترین بازی ها را در هر بخش انتخاب کرده اند و هر یک در مورد بخش های مختلف این مراسم و کاندیداهای انتخاب شده در هر بخش به صحبت پرداخته اند. البته ما نیز به کاندیداهای انتخاب شده توسط The Game Awards 2017 احترام گذاشته ایم و همین بازی ها را بررسی نموده ایم، به غیر از دو بخش بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا و مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸ گیمفا که تنها بر اساس کاندیداهای جهانی عمل نکرده و آزادی بیشتری به اعضای گیمفا برای انتخاب و رای دادن دادیم که در قسمت بعدی تمام رای ها و نتیجه و .. را مشاهده خواهید کرد. البته برای شما عزیزان نیز رای گیری داریم هم در مورد بازی سال و هم در مورد مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸ که بعد از انتشار قسمت دوم این مطلب، این رای گیری اجرا خواهد شد تا رای کاربران گیمفا نیز مشخص گردد.

این مقاله در دو بخش تقدیم شما عزیزان می شود و در هر قسمت شاهد بررسی کلی یک بخش و کاندیداهای آن توسط اعضای مختلف تیم گیمفا هستیم یعنی هر شخصی یک بخش را به دست گرفته و در مورد آن بخش و کاندیداهای آن به طور کلی صحبت کرده و نهایتا بازی مورد علاقه خود در آن بخش را نیز انتخاب کرده است که آن بازی به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا در حوزه مورد نظر شناخته می شود. در این مقالات شاهد بررسی برترین بازی اکشن، اکشن ماجرایی، نقش آفرینی، ورزشی و ریسینگ، مبارزه ای، چند نفره، استراتژی، مستقل و نهایتا برترین بازی سال خواهید بود و همین طور به مواردی مانند برترین روایت داستان، برترین طراحی و کاگردانی هنری. برترین بازی موبایل و کنسول دستی و برترین موسیقی و صداگذاری در بازی های سال ۲۰۱۷ نیز خواهیم پرداخت. امید است که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد و در دو قسمت این مقاله با من و تیم گیمفا همراه باشید. لازم به ذکر است که بسته به نظر اعضای تیم گیمفا در این قسمت از مقاله، عنوانی که در هر بخش برنده شده است با رنگ قرمز در لیست کاندیداها برجسته شده است و آن بازی به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا در حوزه مورد نظر شناخته می شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین بازی اکشن ماجرایی سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

۲ – Assassin’s Creed: Origins (توسعه و نشر توسط: Ubisoft Montreal / Ubisoft)

۳ – Horizon Zero Dawn (توسعه و نشر توسط: Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

۴ – Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

۵ – Uncharted: The Lost Legacy (توسعه و نشر توسط: Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

سعید اقابابایی – سردبیر تحریریه گیمفا

اکشن ماجرایی ژانری است که در کنار شوتر اول شخص یکی از پرطرفدارترین سبک ها در بازی های رایانه ای از قدیم تا به امروز به شمار رفته و می رود و هر ساله تعداد بازی های زیادی را در این سبک البته در زیرژانرهای مختلف شاهد هستیم و بازی های باکیفیت و البته ضعیف زیادی را نیز در طول سال از سازنده های مختلف می بینیم. اما اینجا فقط جای برترین هاست. ویترین برترین های سال است و بنابراین ۵ کاندید عناوین این سبک که برترین های ژانر اکشن ماجرایی در سال ۲۰۱۷ بوده اند در اینجا جمع شده اند تا از بین آن ها بهترین را از نظر گیمفا انتخاب کنیم. البته اینجا برای من یک نکته عجیب وجود دارد و آن هم قرار گرفتن بازی هورایزن زیرو داون در لیست اکشن ماجرایی است در حالی که هر طور حساب می کنم می بینم المان های این بازی بیشتر به یک بازی اکشن نقش آفرینی یا اکشن نقش آفرینی ماجرایی بیشتر شبیه است تا یک اکشن ماجرایی و قرار گرفتن در کنار آنچارتد!! اما به هر شکل از آن جا که ما در این مطلب به غیر از بخش بازی سال و بازی مورد انتظار، در سایر بخش ها از همان کاندیداهای جهانی مراسم گیم اواردز تبعیت می کنیم، هورایزن را نیز در این بخش قبول می کنیم. اگر این بازی در بخش نقش آفرینی بود قطعا انتخاب من برای برترین نقش آفرینی سال هورایزن بود، و حالا هم که بر المان های ماجرایی آن بیشتر تاکید شده است و آن را در بخش ماجرایی قرار داده اند، باز هم در این زمینه هم هورایزن زیرو داون را شایسته تر از بقیه بازی ها می دانم، حتی از آنچارتد لاست لگسی. واقعا به هر کدام از ۵ بازی کاندید که نگاه می کنم می بینم واقعا بازی های ارزشمندی هستند و کاملا شایستگی قرار گرفتن به عنوان بازی سال اکشن ماجرایی گیمفا را دارا هستند، اما نهایتا باید یک بازی را انتخاب کرد و انتخاب من برای بخش برترین بازی اکشن ماجرایی سال ۲۰۱۷ گیمفا، عنوانی نیست جز Horizon Zero Dawn.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاثیرگذارترین بازی‌ سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Night in the Woods (توسعه و نشر توسط: Infinite Fall)

۲ – Bury Me, My Love (توسعه و نشر توسط: The Pixel Hunt / Figs / ARTE / Playdius)

۳ – Hellblade: Senua’s Sacrifice (توسعه و نشر توسط: Ninja Theory)

۴ – Life is Strange: Before the Storm (توسعه و نشر توسط: Deck Nine / Square Enix)

۵ – Please Knock on My Door (توسعه و نشر توسط: Levall Games AB)

۶ – What Remains of Edith Finch (توسعه و نشر توسط: Giant Sparrow / Annapurna Interactive)

امیرمهدی نامجو – تحریریه سایت

به طور کلی، جایزه تأثیرگذارترین بازی سال به عنوانی اهدا می‌شود که یک موضوع اجتماعی را توانسته باشد به خوبی در قالب بازی منتقل کند. در بین کاندیداهای امسال عناوینی به چشم می‌خورند که شاید هر یک اگر در سال دیگری عرضه می‌شدند، می‌توانستند این جایزه را کسب کنند ولی حال که عنوانی چون Hellblade: Senua’s Sacrifice در این لیست حضور دارد، به سختی می‌توان عنوان دیگری را شایسته این جایزه دانست. بازی Hellblade علاوه بر این که به گفته خود سازندگان یک AAA مستقل است و با بودجه کمتری نسبت به بازی‌های AAA ساخته شده کیفیتی بالاتر از بسیاری از عناوین AAA دارد. بازی هم از لحاظ گرافیکی خوب است و هم از نظر گیم پلی کیفیت مناسبی دارد. اما مهم‌ترین نکته، پرداخت خوب سازندگان به موضوعی بوده که سازندگان قصد پرداختن به آن را داشتند؛ بیماری روان‌پریشی. در این بیماری فرد امکان تفکیک واقعیت از خیال را تا حد زیادی از دست می‌دهد و در این بازی نیز شخصیت اصلی که بازیکن کنترل آن را برعهده دارد، با چنین وضعی رو به رو است. نشان دادن دردهای فیزیکی در فیلم و بازی کار راحتی است اما قطعاً نشان دادن دردهای روانی کاری نیست که هر کسی بتواند به راحتی از پس آن بربیاید ولی استودیو Ninja Theory به خوبی از پس این وظیفه برآمده است و توانست بسیاری از افراد را نسبت به این بیماری آگاه کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین بازی ورزشی و ریسینگ سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – FIFA 18 (توسعه و نشر توسط: EA Vancouver / EA)

۲ – Gran Turismo Sport (توسعه و نشر توسط: Polyphony Digital / Sony Interactive Entertainment)

۳ – Forza Motorsport ۷ (توسعه و نشر توسط: Turn 10 Studios / Microsoft Studios)

۴ – NBA 2K18 (توسعه و نشر توسط: Visual Concepts / 2K Sports)

۵ – Pro Evolution Soccer 2018 (توسعه و نشر توسط: PES Productions / Konami)

۶ – Project Cars 2 (توسعه و نشر توسط: Slightly Mad Studios / Bandai Namco Entertainment)

امیرحسین دهنوی (سردبیر بخش خبری)

خوشبختانه امسال شانس این را داشتم که اکثر عناوین لیست بازی‌های ورزشی و ریسینگ را تجربه کنم. نکته مهمی که درباره تمامی بازی‌های لیست وجود دارد این است که آن‌ها به هیچ‌عنوان ایجاد کننده یک انقلاب یا عرضه یک ویژگی فوق العاده نوین نیستند. این عناوین صرفا بهبود دهنده فرمول موفق خود بودند. در زمینه‌ بازی‌هایریسینگ عنوان GT Sport یک قدم رو به عقب برای سری بود، Project Cars 2و Forza 7 نیز فرمول موفق خود را ادامه می‌دهند و سعی به بهبود آن می‌کنند اما خبری از عرضه ویژگی‌های جدید بزرگ نیست. در سمت عناوین ورزشی نیز همین روند وجود دارد. FIFA که کاملا مشخص است فرمول نسخه ۱۷ خود را بار دیگر پیاده کرده و PES نیز با وجودی که ویژگی‌هایتازه‌تری نسبت به رقیب قدیمی‌اش عرضه کرده اما همچنان به‌صورت کلی از آن عقب است.

با این وجود وقتی به مرحله انتخاب می‌رسد باید یکی از این عناوین را به‌عنوان برترین سال انتخاب کنیم و به‌نظر من کامل‌ترین بازی سال در این بخشForza Motorsport 7 است. FM 7با عرضه یک بخش تک‌نفره کامل، بخش آنلاین جذاب (خصوصا پس از عرضه بخش لیگ‌ها) و کالکشنی کامل از اتومبیل‌های مختلف (بیش از ۷۰۰ اتومبیل) بی‌نقض‌ترین تجربه اتومبیل‌سواری را ارائه می‌کند؛ اما سوال این است که تا چه زمان صرفا بهبود فرمول قبلی موفقیت را ایجاد می‌کند؟ ترن ۱۰ باید ترس از ریسک را کنار بگذارد و ویژگی نوین و جذاب را به سری خارق العاده خود اضافه کند. به شخصه امیدوارم در نسخه بعدی Motorsport شاهد یک بخش داستانی جذاب باشیم!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین عنوان مبارزه ای سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – ARMS (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

۲ – Injustice 2 (توسعه و نشر توسط: NetherRealm Studios / Warner Bros. Interactive Ent)

۳ – Marvel vs. Capcom: Infinite (توسعه و نشر توسط: Capcom)

۴ – Nidhogg 2 (توسعه و نشر توسط: Messhof Games)

۵ – Tekken 7 (توسعه و نشر توسط: Bandai Namco Studios / Bandai Namco Entertainment)

حسین غزالی – سرپرست تحریریه

بازی‌های فایتینگ، این‌روزها علاوه بر اینکه طرفداران خاص و البته پرشمار خودشان را دارند، پیشرفت‌های زیادی را نیز در این چندساله دیده‌اند. از همان Mortal Kombat دوست‌داشتنی تا Street Fighter وTaken، همه و همه در نسل هشتم به جز پیشرفت چیزی به خود ندیدند. عناوینی که هرکدام، رسالت خاص خود را به دنیای بازی‌های ویدیویی می‌رسانند و البته عرض ادبی هم خدمت طرفدارانشان کردند. استودیو ندررلم، بازی‌های خوبی را در کارنامه‌اش دست و پا کرده، اما با یک جمله، همه آنها یک‌طرف، Injastice 2 نیز یک‌طرف! سنگ‌تمامی که ندررلم برای عنوان مبارزه‌ای جدیدش گذاشته بود، اختلاف فاحشی با دیگر بازی‌های این سبک در سال ۲۰۱۷ ایجاد کرده و دقیقاً همین موضوع، Injustice 2 را از رقبا کیلومترها جلوتر انداخته است. به مانند هرسال، گیمفا نیز علاوه بر تمامی منابع معتبر دنیای بازی‌ها، بهترین بازی مبارزه‌ای را معرفی می‌کند و صدالبته که این بازی، چیزی نیست به جز Injustice 2!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین بازی استراتژی سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Mario + Rabbids Kingdom Battle (توسعه و نشر توسط: Ubisoft Paris + Milan / Ubisoft)

۲ – Halo Wars 2 (توسعه و نشر توسط: Creative Assembly, 343 Industries / Microsoft Studios)

۳ – Total War: Warhammer II (توسعه و نشر توسط: Creative Assembly / Sega)

۴ – Tooth and Tail (توسعه و نشر توسط: Pocketwatch Games)

۵ – XCOM 2: War of the Chosen (توسعه و نشر توسط: Firaxis Games / 2K)

مهدی رحیمی – تحریریه سایت

سال ۲۰۱۷ را می‌توان سال خوبی برای صنعت بازی های ویدئویی دانست. به طوری که تقریبا هر ماه، یک کاندید برای بازی سال معرفی می‌شد. از حیث بازی‌های استراتژِی نیز، سال نسبتا خوبی را سپری کردیم. با اینکه امسال می‌توانست سال بهتری هم برای طرفداران سبک استراتژِی باشد، اما وجود عناوینی همچون XCOM 2: War of the Chosen و Total War: Warhammer II، دست آنها را برای امسال خالی نگذاشت و طرفداران این سبک موفق شدند امسال از عناوین خوبی بهره‌مند شوند. از بازی Halo Wars 2 شروع می‌کنیم. یک بازی خوب برای اکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی، که می‌توانست تجربه‌ی راضی کننده‌تری هم باشد. Tooth and Tail، که با آمدن خود همه را غافلگیر کرد و موفق شد یک تجربه‌ی عالی برای بازیبازان رقم بزند. XCOM 2: War of the Chosen ، که موفق شد قدرت مجموعه‌ی خود را حفظ کند و یک قدم به جلو ببرد. Total War: Warhammer II، که دومین نسخه از سه گانه ی توتال وار است، موفق شد در هر ویژگی و خصیصه‌ای، یک پیشرفت بر نسخه‌ی قبلی خود باشد و آن‌را در هر سطحی بهبود بخشد. در آخر، Mario + Rabbids Kingdom Battle که امسال به طور انحصاری برای پلتفرم سوییچ منتشر شد و موفق شد به واسطه‌ی گیم‌پلی جذاب، ایده‌ی نو و البته به چالش کشیدن بازیکنان، یک تجربه‌ی عالی را برای آنان رقم بزند. با این‌ که انتخاب برای این بخش به واسطه‌ی کاندیدهای بسیار قوی، سخت است، اما انتخاب من برای بهترین بازی استراتژی سال ۲۰۱۷، بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین بازی واقعیت مجازی سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Farpoint (توسعه و نشر توسط: Impulse Gear / Sony Interactive Entertainment)

۲ – Lone Echo (توسعه و نشر توسط: Ready at Dawn / Oculus Studios)

۳ – Star Trek: Bridge Crew (توسعه و نشر توسط: Red Storm Entertainment / Ubisoft)

۴ – Resident Evil 7: Biohazard (توسعه و نشر توسط: Capcom)

۵ – SUPERHOT VR (توسعه و نشر توسط: SUPERHOT Team)

دانیال دهقانی – سرپرست تیم خبری

امسال شاهد خیل عظیمی از بازی‌های واقعیت مجازی بودیم که شاید بتوان دلیل این شور و اشتیاق سازندگان برای ساخت عناوین واقعیت مجازی را به نوپا بودن این تکنولوژی نسبت داد. به هر حال، شاهد عرضه پورت بازی‌های بزرگی برای واقعیت مجازی بودیم که حتی برخی از آن‌ها می‌توانستند در بین نامزدها حضور داشته باشند. شاید اگر L.A Noire: THE VR Case Files زودتر عرضه می‌شد یک گزینه جدی بود ولی به هر حال، اگر Resident Evil 7: Biohazard را بازی کرده باشید قطعاً متوجه حال و هوای خاص این بازی با واقعیت مجازی خواهید شد و این نکته را هم در نظر بگیرید که این بازی از همان زمان عرضه از واقعیت مجازی پشتیبانی می‌کرد و حتی محتویات الحاقی آن هم با واقعیت مجازی سازگاری کامل دارند! پس Resident Evil 7: Biohazard انتخاب شایسته‌ایست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین بازی نقش آفرینی سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Divinity: Original Sin II (توسعه و نشر توسط: Larian Studios)

۲ – Final Fantasy XV (توسعه و نشر توسط: Square Enix Business Division 2 / Square Enix)

۳ – NieR: Automata (توسعه و نشر توسط: Platinum Games / Square Enix)

۴ – Persona 5 (توسعه و نشر توسط: Atlus)

۵ – South Park: The Fractured But Whole (توسعه و نشر توسط: Ubisoft San Francisco / Ubisoft)

سعید اقابابایی – سردبیر تحریریه گیمفا

راستش بعضی وقت ها چیزهای عجیبی در TGA می بینم. واقعا انتظار داشتم که بازی Horizon Zero Dawn در لیست کاندیداهای نقش آفرینی باشد اما همان طور که در بخش اکشن ماجرایی گفتم در این مراسم بازی Horizon Zero Dawn را اکشن ماجرایی حساب کرده اند و بنابراین برای بخش برترین نقش آفرینی بایستی از بین کاندیداهای این مراسم یک بازی را انتخاب کنیم. البته راستش را بخواهید خیلی هم بد نشد. زیرا که یک بازی خیلی شایسته در این بخش داریم که خوشحال می شوم برنده یکی از بخش ها شود و واقعا هم حقش بیشتر از این ها بود. امسال یک نقش آفرینی فوق العاده داشتیم به نام NieR: Automata که الحق و الانصاف، یک بازی همه چیز تمام بود و موفق شد تا ساعات بسیار لذتبخشی را برای بازیبازان رقم بزند. از بین ۵ کاندید بخش نقش افرینی انتخاب من برای برترین بازی سال، قطعا NieR: Automata است اما باید این را هم بگویم که بازی South Park: The Fractured But Whole حتی ذره ای هم ارزشش کمتر از NieR: Automata برای من نیست و اگر نقش آفرینی باز هستید از شما خواهش می کنم که بازی South Park: The Fractured But Whole را تجربه کنید زیرا یکی از عمیق ترین نقش آفرینی هایی است که تاکنون تجربه کرده اید و یک بازی فوق العاده را با طنز خاص این سری ترکیب کرده است تا یک محصول فوق العاده خلق شود. عناوین Divinity: Original Sin II و Final Fantasy XV و Persona 5 نیز هد کدام برای خود یک پا بازی سال نقش آفرینی هستند و قطعا اگر هر شخصی هر کدام از این ها را به عنوان برترین انتخاب کند هیچ گونه خرده ای نمی شود به وی گرفت. در هر صورت باید اعلام کنم که بازی نقش آفرینی سال ۲۰۱۷ از دید گیمفا عنوان NieR: Automata است که با شایستگی برنده این عنوان شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین بازی کنسول دستی سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Metroid: Samus Returns (توسعه و نشر توسط: MercurySteam / Nintendo)

۲ – Ever Oasis (توسعه و نشر توسط: Grezzo / Nintendo)

۳ – Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (توسعه و نشر توسط: Intelligent Systems / Nintendo)

۴ – Monster Hunter Stories (توسعه و نشر توسط: Marvelous / Capcom / Nintendo)

۵ – Poochy and Yoshi’s Woolly World (توسعه و نشر توسط: Good-Feel / Nintendo)

حسین صدری – تحریریه سابق

۲۰۱۷ سال عجیب و غریبی بود. نینتندو با کنسولش توانست همه‌ی فرمول‌ها و حساب و کتاب‌ها و پیش‌بینی‌ها را بر هم بزند. سویچ را هم می‌توان یک کنسول دستی به حساب آورد و هم یک کنسول خانگی. باورش سخت است اما اکنون با سویچ می‌شود به جای بازی‌های بعضا کوچک و ضعیفی که روی کنسول‌های دستی عرضه می‌شوند، بازی‌های عظیمی مانند زلدا، اسکایرم و یا زنوبلید را در کنسول دستی همراهتان بازی کنید. بازار کنسول‌های دستی که پیش از این نیز اوضاع رو به سامانی نداشت، حالا با عرضه‌ی سویچ در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته. آنقدر که حتی منتقدان و داوران هم مانده‌اند که بازی‌های سویچ را خانگی بخوانند یا دستی! اگر بخواهیم واقعا بهترین بازی‌ای که می‌شد در سال ۲۰۱۷ روی یک پلتفرم دستی بازی‌اش کرد را انتخاب کنیم بی‌شک باید به The Legend of Zelda اشاره کرد. اما از آن‌جا که احتمالا کار سویچ بیش از اندازه درست است، داوران و برگذار کننده‌گان رویدادهای انتخاب بهترین بازی‌ها، تصمیم گرفته‌اند کلا سویچ را در این بخش به حساب نیاورند! ما هم تصمیم گرفتیم از همین روند پیروی کنیم و به سراغ بازی‌های غیر سویچی برویم. در میان بازی‌های کنسول‌های دستی سال ۲۰۱۷ هم بعید می‌دانم گزینه‌ای بتواند به پای متروید برسد. Metroid: Samus Returns بازسازی یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ است. بازی‌ای که به افتخار نوآوری‌اش یکی از مهم‌تری سبک‌های بازی‌ها را با نام آن می‌شناسیم. عبارت «مترویدوانیا» در واقع از چسباندن «متروید» و «کسلوانیا» حاصل شده و همین کافی است تا عظمت متروید را درک کنید. درست به همین خاطر است که هیچ بازی‌ دستی‌ای در ۲۰۱۷ به پای خانم ساموس و بازگشت افتخار آمیزش نمی‌رسد. اگرچه ممکن است خیلی‌هایتان مانند من از تجربه‌ی این بازی روی ۳DS محروم باشید اما پیشنهاد می‌کنم بازی‌های کلاسیک متروید را حتما حتما با شبیه‌ساز روی پی سی بازی کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین بازی خانوادگی سال ۲۰۱۷ گیمفا

۱ – Mario Kart 8 Deluxe (توسعه و نشر توسط: Nintendo EAD / Nintendo)

۲ – Mario + Rabbids Kingdom Battle (توسعه و نشر توسط: Ubisoft Paris + Milan / Ubisoft)

۳ – Sonic Mania (توسعه و نشر توسط: PagodaWest Games, Headcannon / Sega)

۴ – Splatoon 2 (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

۵ – Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EAD / Nintendo)

محمدحسین باجلان – تحریریه سایت

باز هم مثل هر سال، بهترین بازی های خانوادگی را ناشرین ژاپنی عرضه می کنند و نکته جالب حضور نصفه و نیمه یک ناشر غربی به اسم یوبی سافت بود که البته باز هم به تنهایی موفق نشد که خود را به این دسته برساند و مجبور شد که نینتندو همکاری داشته باشد. در سمت دیگر سونیک نیز پس از سال ها عرضه عناوین مختلف و البته ضعیف بالاخره توانست نسخه ای در خور عرضه کند که باز هم باید گفت دیگر نیازی به عرضه نسخه های جدید نیست و فقط با هر نسخه جدید فقط طرفداران قدیمی را نا امید می کند. البته باز هم با وجود عرضه یک عنوان کارتینگ، به یاد قدیم ها و دوره کرش کارت بدون شک بدون بازی خانوادگی فقط و فقط باید به Mario Kart 8 Deluxe جدید برسد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خب… می رسیم به دو بخش نهایی و هیجان انگیز این مطلب یعنی بازی مورد انتظار سال ۲۰۱۸ گیمفا و از همه مهم تر هم که “بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا” که بد نیست در ابتدا برای شما در مورد این دو بخش توضیحاتی را ارئه دهم. امسال به روش جذاب تر و همگانی تری تصمیم گرفتیم تا دو بخش برترین بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا و همین طور مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ گیمفا را انتخاب نماییم. اجازه دهید تا روش کار را برای شما عزیزان مقداری توضیح دهم. در خصوص برترین بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا و همین طور در مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ برای اعضای گیمفا یک رای گیری از بین تمامی اعضای مختلف و زحمتکش کادر گیمفا انجام شد و هر شخص رای خود را در مورد این دو بخش اعلام کرد تا نهایتا با شمارش آرا هر عنوانی که بیشترین رای را آورد به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا و بازی مورد انتظار سال ۲۰۱۸ گیمفا انتخاب شود.

اما نکته اینجاست که با وجود آن که در تمامی بخش ها در این دو مقاله، ما هم همان کاندیداهای جهانی را برای انتخاب بازی سال در حوزه های مختلف لحاظ کردیم، اما برای دو بخش برترین بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا و همین طور مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ گیمفا، به تمامی اعضا آزادی داده شد تا رای و نظر خود را فارغ از قرار داشتن یا نداشتن در بین کاندیداهای جهانی اعلام نموده تا به این شکل این دو بخش جذاب تر گردد و آزادی بیشتری در آن برای این که هر کس نظر و علاقه خود را مطرح کند وجود داشته باشد. در ادامه رای و نظرات تک تک کادر گیمفا را مشاهده می کنید و در انتها رای ها همگی حساب شده و به این ترتیب بازی سال و مورد انتظارترین بازی آینده برای اعضای کادر گیمفا مشخص و اعلام می شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ گیمفا

کاندیداهای مراسم جهانی:

۱ – God of War (توسعه و نشر توسط: Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

۲ – The Last of Us Part II (توسعه و نشر توسط: Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

۳ – Marvel’s Spider-Man (توسعه و نشر توسط: Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

۴ – Monster Hunter World (توسعه و نشر توسط: Capcom)

۵ – Red Dead Redemption II (توسعه و نشر توسط: Rockstar Games)



در بخش مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ گیمفا بعد از رای گیری از تمامی کادر گیمفا، همان طور که انتظار هم می رفت بازی Red Dead Redemption II با اختصاص دادن ۹ رای به خود توانست خود را به عنوان “مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ گیمفا” معرفی نماید. نکته جالب تنوع نظرات در این دبخش بود که انواع و اقسام بازی های مختلف را در بین رای ها مشاهده می کنیم و این نشان از دامنه بسیار بسیار گسترده تنوع و تفاوت سلایق و علایق دارد که باعث می شود در بین این نام ها بازی هایی مثل Anthem و Ori and the will of the wisps و Sea of Thieves و Monster Hunter World و Days Gone را هم ببینیم. در انتهای این مطلب شما می توانید رای تک تک کادر گیمفا در بخش های بازی مورد انتار و بازی سال را مشاهده نمایید و بیشتر با نظرات این عزیزان آشنا شوید. پس به این ترتیب بار دیگر اعلام میکنیم که مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ گیمفاعنوانی نیست جز Red Dead Redemption II که امیدواریم مانند بازی اول، یکی از برترین های تاریخ باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برترین بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا

کاندیداهای مراسم جهانی:

۱ – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

۲ – Horizon Zero Dawn (توسعه و نشر توسط: Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

۳ – Persona 5 (توسعه و نشر توسط: Atlus)

۴ – PlayerUnknown’s Battlegrounds (توسعه و نشر توسط: PUBG Corp.)

۵ – Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا با رای ۲۴ نفر از کادر زحمتکش گیمفا تعیین گردید و نهایتا پس از رقابتی سخت، شاهکار گوریلا گیمز یعنی Horizon Zero Dawn توانست در رقابت شانه به شانه با شاهکار نینتدو یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild، عنوان بازی سال را از سوی گیمفا به خود اختصاص دهد که راستش را بخواهید باعث خوشحالی من هم بود چرا که همان طور که در ادامه مطلب خواهید دید، رای من نیز همین بازی بوده است و البته سال گذشته هم رای من برای مورد انتظارترین بازی سال، همین Horizon Zero Dawn بود که خوشحالم اکنون مورد انتنظار ترین بازی سال گذشته من، برنده بازی سال گیمفا شد و انتخاب سال گذشته و امسال من را روسفید کرد!!

اولین نکته جالب در مورد بخش بازی سال این است که چقدر تفاوت نظرات با کاندیداهای جهانی بالاست. یعنی از ۲۴ رای در مجموع، ۸ رای که می شود یک سوم کل آرا، بازی هایی بودند که اصلا جزو کاندیداهای بازی سال نبوده اند و عناوینی مثل هل بلید و کاپ هد و ایکس کام ۲ و حتی کال آو دیوتی به عنوان رای بازی سال برای برخی از اعضای گیمفا ثبت شده است که این موضوع بسیار جالب است. در واقع اگر ما هم فقط کاندیداهای جهانی را قرار می دادیم قطعا تعداد آرای بازی های برنده بیشتر از الان می شد و آن ۸ نفر هم مجبور بودند به یکی از همین عناوین رای دهند اما دادن آزادی بسیار جذاب تر است و این که نظرات همه را ببینیم خیلی هیجان انگیز است.

در بخش آرای کادر گیمفا، بدون شک دو رای و نظر خاص، متعلق به اقای امیرحسین دهنوی سردبیر بخش خبری (XCOM 2: War of the Chosen و Anthem) و اقای مهیار امیدی خبرنگار (Fifa 18 و Days Gone) هستند که هر دو عدد بازی منتخب و مورد انتظارشان جدا از کاندیداهای جهانی هستند و بقیه افرادی که بازی های جدا از کاندیدای جهانی را انتخاب کرده اند فقط در یک بخش این طور بوده اند و در بخش دیگر یکی از نامزدهای جهانی را برگزیده اند.

در بخش آرای مربوط به بازی سال گیمفا، رقابت شدیدی بین هورایزن و زلدا وجود داشت و هر دو موفق شدند تا ۶ رای را به خود اختصاص دهند اما با توجه به مساوی بودن آرا، به سراغ دیگر بخش های مطلب برترین بازی های سال رفتیم و در اینجا بود که مشاهده شد بازی Horizon Zero Dawn برنده شدن در ۲ بخش برترین اکشن ماجرایی و برترین طراحی هنری، دو جایزه اضافی را نسبت به زلدا کسب کرده است و این عنوان در هیچ بخشی برنده نشده است. بنابراین و با توجه به کل آرای دست اندرکاران گیمفا و با در نظر گرفتن برندگان بخش های مختلف این مطلب، عنوان زیبای Horizon Zero Dawn موفق شد تا جایزه برترین بازی سال ۲۰۱۷ از نظر گیمفا را به خود اختصاص دهد. تبریک به آن هایی که بهترین بازی سالشان و رایشان این بازی بود و تبریک به گوریلا گیمز برای خلق چنین شاهکاری.

در ادامه این مطلب می توانید آرای اخذ شده از تیم گیمفا و ۳ رتبه برتر بازی مورد انتظار و بازی سال و همچنین برندگان تک تک بخش های کل این دو مطلب که در واقع برندگان گیمفا در سال ۲۰۱۷ هستند را مشاهده نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آراء اخذ شده از کادر گیمفا برای بخش های مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ و برترین بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا که بر اساس آن ها بازی سال و بازی مورد انتظار انتخاب گردید.

کسری نراقی (مدیریت سایت) :

بازی سال ۲۱۰۷: Call of Duty World War 2 – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red Dead Redemption 2

سعید اقابابایی (سردبیر تحریریه):

بازی سال ۲۰۱۷: Horizon Zero Dawn – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Anthem

امیرحسین دهنوی (سردبیر بخش خبری):

بازی سال ۲۰۱۷: XCOM 2: War of the Chosen – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Anthem

حسین غزالی (سرپرست تحریریه):

بازی سال ۲۰۱۷: Horizon Zero Dawn – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: The Last of Us Part II

میثم عبداللی پور (سرپرست سابق تحریریه):

بازی سال ۲۰۱۷: Persona 5 – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red Dead Redemption 2

اشکان عالیخانی (سرپرست بخش خبری):

بازی سال ۲۰۱۷: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red dead redemption 2

دانیال دهقانی (سرپرست بخش خبری):

بازی سال ۲۰۱۷: The Evil Within 2 – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red Dead Redemption 2

محمد زمانی (سردبیر سینما گیمفا):

بازی سال ۲۰۱۷: Horizon Zero Dawn – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: God of War

فرهاد یزدان دوست (مدیر کانال تلگرام و اینستاگرام):

بازی سال ۲۰۱۷: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red Dead Redemption 2

فرزین سلیمی (گرافیست):

بازی سال ۲۰۱۷: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Ori and the will of the wisps

امیرمهدی نامجو (تحریریه گیمفا):

بازی سال ۲۰۱۷: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: The Last of Us Part II

محمد آریامقدم (تحریریه گیمفا):

بازی سال ۲۰۱۷: Horizon Zero Dawn – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red Dead Redemption 2

محمدحسین باجلان (تحریریه گیمفا):

بازی سال ۲۰۱۷: PlayerUnknown’s Battlegrounds – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Sea of Thieves

رضا توکلی (تحریریه گیمفا):

بازی سال ۲۰۱۷: Cuphead – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red Dead Redemption 2

مهدی رحیمی (تحریریه گیمفا):

بازی سال ۲۰۱۷: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Monster Hunter World

هامون معتقدی (تحریریه گیمفا):

بازی سال ۲۰۱۷: Persona 5 – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Detroit: Become Human

حسین صدری (تحریریه سابق گیمفا):

بازی سال ۲۰۱۷: Persona 5 – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: God of War

سعید حلاجیان (خبرنگار):

بازی سال ۲۰۱۷: Hellblade: Senua’s Sacrifice – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: The Last of Us Part II

نیما رضایی (خبرنگار):

بازی سال ۲۰۱۷: Hellblade: Senua’s Sacrifice – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: The Last of Us Part II

محمود کاوش (خبرنگار):

بازی سال ۲۰۱۷: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: God of War

آرش دهقان (خبرنگار):

بازی سال ۲۰۱۷: Horizon Zero Dawn – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Detroit: Become Human

مهیار امیدی (خبرنگار):

بازی سال ۲۰۱۷: Fifa 18 – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Days Gone

عرفان رحیمی (خبرنگار):

بازی سال ۲۰۱۷: Horizon Zero Dawn – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red dead redemption 2

علیرضا معجری (خبرنگار):

بازی سال ۲۰۱۷: Fifa 18 – مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸: Red Dead Redemption 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهایتا و بعد از رای گیری از تمامی اعضای کادر گیمفا بازی سال ۲۰۱۷ و مورد انتظارترین بازی ۲۰۱۸ برای اعضای گیمفا مشخص گردید که در ادامه آن ها را مشاهده خواهید کرد و البته تا رتبه سوم را می توانید مشاهده نمایید. عنوان Horizon Zero Dawn موفق شد تا با داشتن ۶ رای بازی سال به اضافه برنده شدن در دو بخش دیگر، به عنوان بازی سال ۲۰۱۷ از نظر گیمفا انتخاب گردد و بازی Red Dead Redemption 2 نیز لقب مورد انتظارترین بازی سال ۲۰۱۸ برای اعضای گیمفا را به خود اختصاص داد که بدون شک نیز شایسته چنین عنوانی است.

۳ بازی مورد انتظار سال ۲۰۱۸ گیمفا:

۱- Red Dead Redemption 2 با ۹ رای

۲- The Last of Us Part II با ۴ رای

۳- God of War با ۳ رای

۳ بازی برتر سال ۲۰۱۷ گیمفا:

۱- Horizon Zero Dawn با ۶ رای و برنده شدن در ۲ بخش برترین اکشن ماجرایی و برترین طراحی هنری

۲- The Legend of Zelda: Breath of the Wild با ۶ رای

۳- Persona 5 با ۳ رای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلب مربوط به بازی سال گیمفا در بخش های مختلف در سال ۲۰۱۷ نیز به پایان رسید. سال گذشته و در همین بخش مقاله خدمتتان گفتم “باور کنید که چشم بر هم نزده ایم، در حال خواندن مقاله مربوط یه سال ۲۰۱۷ خواهیم بود. همانطور که به سرعت از ویچر ۳ به آنچارتد ۴ رسیدیم به سرعت نیز از این بازی به بازی سال ۲۰۱۷ خواهیم رسید.” حالا می بینید که چقدر همه چیز سریع بود؟ واقعا باور می کنید که یک سال پیش بود داشتیم مطلب بازی های ۲۰۱۶ را می خواندیم؟ اما همان طور که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کردم آنچه که در این بین اتفاق افتاده است مهم است و امیدوارم که همگی شما از اتفاقاتی که در زندگی خود و همچنین زندگی گیمری خود برایتان رخ داده است راضی و خشنود بوده باشید و در آینده نیز همینطور باشد. کاش به جای ناراحت کردن و ازردن دیگران و خودمان به خاطر بازی، بدانیم که بازی برای دوستی ماست و لذت بردنمان نه کینه و ناراحتی. کاش روزی باشد که دوباره فقط از بازی ها لذت ببریم و به خاطر کیفیت پایین فلان تکسچر در فلان گوشه بازی، عنوانی که که ساخته شده تا از آن لذت ببریم را بیهوده نکوبیم و بر سر یکدیگر نزنیم. به هر حال بد یا خوب بازی های سال گیمفا در سال ۲۰۱۷ نیز مشخص گردید که البته بر اساس کاندیداهای مراسم تی جی ای ۲۰۱۷ این انتخاب ها انجام شده بود و نه کاندیداهای منتخب تیم گیمفا. چه بسا که اگر اینطور بود برخی بازی ها متفاوت بودند. به طور مشخص عناوین Hellblade: Senua’s Sacrifice و Horizon Zero Dawn بیشترین جوایز گیمفا را به خود اختصاص دادند.

بازی Horizon Zero Dawn موفق شد تا توسط تیم گیمفا به عنوان برنده ۳ بخش انتخاب شود که شامل مهمترین جایزه سال نیز بود و به عنوان “بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا” یا به خارجی “Gamefa 2017 Goty” انتخاب گردید!!!

جالب است که بازی زیبای Hellblade: Senua’s Sacrifice نیز موفق شد تا از نظر تیم گیمفا در ۴ بخش جایزه برترین را کسب نماید که (بیشترین تعداد انتخاب در بین کل بخش ها) افتخار بسیار بزرگی برای این عنوان مستقل و نینجا تئوری محسوب می شود. بازی زیبای NieR: Automata و همچنین Wolfenstein II: The New Colossus نیز در دو بخش موفق به کسب جایزه شدند.

در سایر بخش ها هر عنوانی تنها موفق به کسب یک جایزه گردید و دیگر شاهد بازی نبودیم که مثلا در دو بخش یا بیشتر موفق به کسب جایزه شود. برای یک مرور کلی از دو قسمت مقاله جا دارد تا در اینجا تمامی برندگان را به طور تیتروار برای شما عزیزان قرار دهیم تا راحت تر بتوانبد تمام آن ها را مشاهده نمایید.

برترین کارگردانی سال ۲۰۱۷ : Wolfenstein II: The New Colossus

برترین صداگذاری سال ۲۰۱۷ : Hellblade: Senua’s Sacrifice

برترین موسیقی سال ۲۰۱۷ : NieR: Automata

برترین طراحی هنری سال ۲۰۱۷ : Horizon Zero Dawn

برترین بازی اکشن ماجرایی سال ۲۰۱۷ : Horizon Zero Dawn

برترین بازی ورزشی و ریسینگ سال ۲۰۱۷ : Forza 7

برترین عنوان مبارزه ای سال ۲۰۱۷ : Injustice 2

برترین بازی استراتژی سال ۲۰۱۷ : Mario + Rabbids Kingdom Battle

برترین بازی اکشن سال ۲۰۱۷ : Wolfenstein II: The New Colossus

برترین بازی نقش آفرینی سال ۲۰۱۷ : NieR: Automata

برترین بازی مستقل سال ۲۰۱۷ : Hellblade: Senua’s Sacrifice

برترین بازی چند نفره سال ۲۰۱۷ : Fortnite

برترین بازی واقعیت مجازی سال ۲۰۱۷ : Resident Evil 7: Biohazard

تاثیرگذار ترین بازی سال ۲۰۱۷: Hellblade: Senua’s Sacrifice

برترین بازی در حال پیشرفت ۲۰۱۷: Overwatch

برترین روایت داستان سال ۲۰۱۷ : Hellblade: Senua’s Sacrifice

برترین بازی موبایل سال ۲۰۱۷ : Hidden Folks

برترین بازی کنسول دستی سال ۲۰۱۷ : Metroid: Samus Returns

برترین بازی خانوادگی سال ۲۰۱۷: Mario Kart 8 Deluxe

مورد انتظارترین بازی سال آینده : Red dead redemption 2

برترین بازی سال ۲۰۱۷ گیمفا : Horizon Zero Dawn

منبع متن: gamefa