بهترین بازی سال از دید وبسایت معتبر ویدئوگیمر مشخص شد: Super Mario Odyssey

با نزدیک شدن به پایان سال 2017، اکثریت مراجع بازی‌محور جهان برترین بازی‌های سال را انتخاب کرده‌اند اما سایت‌های محدودی نظیر VideoGamer و Eurogamer هنوز انتخاب‌های خود را مشخص نکرده‌اند که خوشبختانه VideoGamer با انتشار پادکستی، به طور رسمی از بهترین بازی سال 2017 از دید نویسندگانش پرده برداشت: Super Mario Odyssey

به گزارش پردیس‌گیم، طی این پادکست، نویسندگان VideoGamer دیدگاه خود در مورد برترین‌های سال 2017 را به اشتراک گذاشتند و در نهایت Super Mario Odyssey به عنوان برترین بازی‌ سال 2017 برگزیده شد. این در حالی است که اکثریت مراجع معتبر دنیای بازی برخلاف Videogamer بر روی بهترین بودن بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild اتفاق نظر داشتند اما VideoGamer به یک بازی مطرح و بزرگ دیگر رای داده است.

بازی Super Mario Odyssey از دید پردیس‌گیم نیز "بهترین بازی پلتفرم" سال بوده است و محمد تقوی در نقد بازی و توصیف زیبایی‌های آن گفت:

"ادیسه‌ی ماریو، فستیوالی است از بهترین‌ها که در یک جا گردآوری شده‌اند. تک تک اجزایی که بازی را تشکیل می‌دهند به مانند قطعات پازل، تصویری حماسی و به یاد ماندنی را از جدیدترین ماجراهای ماریو شکل می‌دهند. قبول دارم که هیچ بازی‌ نمی‌تواند بی‌اشکال باشد اما ادیسه از دید کیفی چندین پله بالاتر از بهترین بازی‌های روزگار ماست و اشکالات بسیار کمش در میان انبوه نکات مثبت گم می‌شوند. ادیسه (در کنار زلدا) بازی‌هایی هستند که بخاطر آن‌ها ارزش خریدن یک دستگاه تقریبا گران وجود دارد پس اگر فکر می‌کنید آماده‌ی خرج کردن برای تجربه‌ی بهترین‌ها هستید، لحظه‌ای در خریدن Super Mario Odyssey درنگ نکنید."

در همین رابطه:

با 8 بازی برتر سال از دید مجله مشهور فامیتسو آشنا شوید

لیست 10 بازی برتر سال 2017 از دید سایت Metro

با نامزد‌های برترین بازی‌های سال 2017 از دید پردیس‌گیم همراه باشید

با بهترین‌های سال 2017 از دید سایت معتبر IGN آشنا شوید

10 بازی برتر سال 2017 از دید وب‌سایت GAMESRADAR

The Legend of Zelda: Breath of the Wild با پشت سر گذاشتن Persona 5 بهترین بازی سال از دید GameSpot شد

Divnity: Original Sin 2 ،‌ بهترین بازی سال 2017 از دید PCGAMER

با 10 بازی برتر سال 2017 از دید POLYGON آشنا شوید

منبع متن: pardisgame