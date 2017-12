پربازدیدترین ویدیوهای عناوین PlayStation در سال 2017: تریلر داستانی Horizon Zero Dawn در صدر

در حالی که آخرین روزهای سال 2017 در حال سپری شدن است، خیلی از گیمرها احتمالا در حال تجربه عناوین فوق‌العاده‌ای هستند که طی سال از دست داده‌اند و در همین حال در انتظار عناوین مهمی‌اند که برای عرضه در سال آینده برامه ریزی شده‌اند.

امروز شرکت Sony طی یک پست جدید در PlayStation Blog پربازدیدترین ویدیوهای عناوین PlayStation در سال 2017 را اعلام کرد. در این لیست در کنار مجموعه‌ای از عناوین منحصر به فرد که در سال جاری عرضه شدند شاهد حضور تعدادی از مورد انتظارترین عناوین PS4 در سال آینده نیز هستیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، لیستی که در ادامه می‌بینید بر اساس استقبال مخاطب‌ها در کانال یوتیوب رسمی PlayStation رتبه‌بندی شده‌ است و آماری از بازدید کلی آنها در فضای مجازی یا حتی در یوتیوب در دسترس نیست. به هر حال در این لیست که توسط Sony منتشر شده، تریلر داستانی Horizon Zero Dawn در جایگاه اول و تریلر عناوین مهمی چون God of War و The Last of Us: Part II نیز به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

در ادامه با لیست کامل پر بازدیدترین تریلرهای کانال یوتیوب رسمی PlayStation در سال 2017 همراه باشید.

10. Ghost of Tsushima – PGW 2017 Announce Trailer PS4

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت FULL HD

9. Uncharted: The Lost Legacy – PS4 Story Trailer I E3 2017

کیفیت SD | کیفیت HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

8. Marvel’s Spider-Man – PGW 2017 Teaser Trailer I PS4

کیفیت SD | کیفیت HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

7. Uncharted: The Lost Legacy – Accolades Trailer I PS4

کیفیت SD | کیفیت HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

6. Detroit: Become Human – PS4 Trailer I E3 2017

کیفیت SD | کیفیت HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

5. Shadow of the Colossus – PS4 Trailer I E3 2017

کیفیت SD | کیفیت HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

4. Gran Turismo Sport – Join The Human Race PS4 Trailer I E3 2017

کیفیت SD | کیفیت HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

3. The Last of Us: Part II Teaser Trailer #2 I PS4

کیفیت SD | کیفیت Full HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

2. God of War – Be A Warrior: PS4 Gameplay Trailer I E3 2017

کیفیت SD | کیفیت Full HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

1. Horizon Zero Dawn – Story Trailer I PS4

کیفیت SD | کیفیت HD

تماشا بصورت فول‌اسکرین

منبع متن: pardisgame