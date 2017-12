انتظار فروش ۲۰ میلیون واحدی نینتندو از نینتندو سوییچ در سال مالی آینده این شرکت

تاتسومی کیمیشیما (Tatsumi Kimishima)، رئیس شرکت نینتندو، اعلام کرد که آن‌ها می‌خواهند در سال مالی آینده بیش از ۲۰ میلیون واحد از کنسول نینتندو سوییچ را به فروش برسانند و نقطه عطف تازه‌ای در میزان فروش کلی این کنسول هیبریدی پدید آورند. کنسول نینتندو سوییچ از ماه مارس سال جاری میلادی به صورت جهانی عرضه […]

تاتسومی کیمیشیما (Tatsumi Kimishima)، رئیس شرکت نینتندو، اعلام کرد که آن‌ها می‌خواهند در سال مالی آینده بیش از ۲۰ میلیون واحد از کنسول نینتندو سوییچ را به فروش برسانند و نقطه عطف تازه‌ای در میزان فروش کلی این کنسول هیبریدی پدید آورند.

کنسول نینتندو سوییچ از ماه مارس سال جاری میلادی به صورت جهانی عرضه شد و تاکنون با استقبال بالایی در بازار روبرو شده است. تاتسومی کیمیشیما، رئیس فعلی شرکت ژاپنی نینتندو در مصاحبه‌اش با Kyoto Shimbun درباره برنامه‌های آینده این شرکت صحبت کرد و اعلام کرد که آن‌ها می‌خواهند فروش این کنسول از ۲۰ میلیون واحد عبور کند.

بدیهی است که این رقم در سال مالی جاری شرکت نینتندو محقق نخواهد شد چراکه این سال تا روز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ (۳۱ مارس ۲۰۱۸ میلادی) به اتمام خواهد رسید. اما آنچه که کیمیشیما ابراز داشته، مربوط به سال مالی آینده نینتندو است. در حال حاضر، نینتندو در نظر دارد تا به فروش ۱۴ میلیون واحدی در سال مالی جاری خود برسد که این امر دور از ذهن نیست. از روز جمعه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ (۳ مارس) الی یکشنبه ۱۹ آذر ماه (۱۰ دسامبر) امسال، حدود ۱۰ میلیون واحد از این کنسول به دست مشتریان رسیده است.

روزهای منتهی به سال ۲۰۱۷ و سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی، زمان باقی مانده برای رسیدن فروش کلی نینتندو سوییچ به ۱۴ میلیون واحد است که نینتندو خواهان محقق شدن این هدف است. کیمیشیما همچنین بیان کرد که آن‌ها می‌خواهند با انتشار نرم‌افزارهایی که راه‌های جدیدی برای بازی کردن پدید می‌آورد، محبوبیت این کنسول ترکیبی را افزایش دهند. گرچه منظور دقیق او مشخص نیست، اما می‌توان اینطور پنداشت که نینتندو در نظر دارد تا بازی‌های بیشتری در سبک بازی ۱-۲-Switch منتشر کند. گرچه این عنوان فروش قابل انتظاری نداشت، اما طرح اصلی آن جذاب به نظر می‌رسد و می‌تواند در ادامه موجب افزایش موفقیت‌های کنسول مورد بحث گردد.

تاتسومی کیمیشیما در ادامه اظهارات خود به عرضه بسته‌های الحاقی برای بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ نیز اشاره داشت. به گفته وی، شرکت نینتندو در نظر دارد تا از این مزیت در بازی‌های خود بهره برد تا بازیکنان برای مدت بیشتری از ساخته‌های این شرکت لذت ببرند. این برنامه را پیش از این نیز دیده بودیم و به طور خاص می‌توان به عرضه بسته‌های الحاقی مختلف برای دو بازی محبوب The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Splatoon 2 اشاره داشت. امید می‌رود که این برنامه بر روی بازی Super Smash Bros. نیز پیاده‌سازی شود و بر خلاف نسخه‌های Wii U و نینتندو ۳Ds آن، شاهد انتشار بسته‌ الحاقی برای این عنوان هم باشیم.

عرضه محتوای دانلودی برای بازی‌های ویدئویی در چند سال اخیر روند فزاینده‌ای داشته و طبیعی است که نینتندو نیز از همین رویه برای کسب درآمد بیشتر استفاده کند. باید دید که آیا این شرکت می‌تواند به هدف فروش ۲۰ میلیون واحدی کنسول نینتندو سوییچ تا سال مالی ۲۰۱۹ میلادی خود برسد یا خیر.

