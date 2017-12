حضور بازیگر جدیدی در بازی The Last of Us: Part II تائید شد

نیل دراکمن (Neil Druckmann)، با انتشار پستی در صفحه اختصاصی خود در شبکه اجتماعی توییتر، از هنرپیشه زن جدیدی که برای هنرنمایی به تیم سازنده The Last of Us: Part II پیوسته است، رونمایی به عمل آورد. بازیگر مورد بحث، شانون وودوارد (Shannon Woodward) نام دارد که اخیراً در سریال‌های تلویزیونی نظیر Westworld و Raising […]

نیل دراکمن (Neil Druckmann)، با انتشار پستی در صفحه اختصاصی خود در شبکه اجتماعی توییتر، از هنرپیشه زن جدیدی که برای هنرنمایی به تیم سازنده The Last of Us: Part II پیوسته است، رونمایی به عمل آورد. بازیگر مورد بحث، شانون وودوارد (Shannon Woodward) نام دارد که اخیراً در سریال‌های تلویزیونی نظیر Westworld و Raising Hope حضور داشته و به هنرنمایی پرداخته است.

همانطور که در ادامه بیشتر بررسی خواهد شد، شانون وودوارد به تیم موشن کپچر (Motion Capture) بازی The Last of Us: Part II، دنباله مورد انتظار عنوان موفق The Last of Us که برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت قرار دارد، پیوسته است.

نیل دراکمن، یکی از نویسندگان بازی The Last of Us: Part II، با انتشار توییتی با اشاره به شانون وودوارد و این مضمون: «در انتظار برای معرفی شخصیت تو»، خبر از معرفی شخصیت جدیدی در این بازی داد که قرار است حرکات او توسط این هنرپیشه ضبط گردد.

در ادامه، لورا بیلی (Laura Bailey)، با پاسخ دادن به این توییت نوشت: «من درد او را احساس می‌کنم». در حقیقت، در آخرین و جدیدترین تریلری که از بازی The Last of Us: Part II در جریان رویداد Paris Game Week 2017 منتشر گردید، بیلی ایفای نقش شخصیت اصلی این تریلر که هنوز نامش مشخص نشده را بر عهده داشت. به عقیده عده‌ای، شخصیتی که او ایفای نقشش را بر عهده دارد، در حقیقت مادر الی (Ellie) است.

در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، چندی پیش شاهد انتشار جزئیات و اطلاعات بسیاری درباره داستان و گیم‌پلی این بازی بودیم. همچنین، کارگردان این بازی در سخنانی اظهار داشت که بازی The Last of Us: Part II فعلاً در حد تکه‌هایی ناقص است که از این نشانی می‌توانید به اطلاعات بیشتری در این زمینه دست یابید.

بازی مورد انتظار The Last of Us: Part II برای عرضه به صورت انحصاری بر روی کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه قرار دارد.

منبع متن: gamefa