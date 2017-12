معرفی بازی‌های موبایل- هفته‌ی دوم اسفند

"به قلم عرفان بدری"

در آخرین ساعات سال 2017 به سر می‌بریم و شاید بد نباشد سری به بازی‌های موبایل بزنیم و از هیاهوی بازی‌های AAA کمی دور شویم. این هفته قرار است به شما چهار بازی جالب و جذاب موبایل را معرفی کنیم. این هفته قرار است در The Vikings، رهبر یک سرباز وایکینگی باشیم و به جنگ با دشمنان برویم، در Father and Son به یک ماجراجویی عالی همراه با یک داستان عالی برویم، در South Park: Phone Destroyer از خنده روده بر شویم و در Game Dev Tycoon استدیوی بازیسازی خود را بنا کنیم و بازی‌های خود را عرضه کنیم. با ما همراه باشید...

The Vikings

پلتفرم‌ها: اندروید

The Vikings یک تجربه‌ی عالی و لذت بخش است و شما در نقش یک سرباز وایکینگی هستید که باید به جنگ با دشمنان خود برود. عنصر اصلی گیم پلی در این بازی پرتاب است به طوری که شما باید به دشمنان خود تبر پرت کنید تا بتوانید نابودشان کنید. رفته رفته سطح دشمنان بالاتر طرفته و قوی‌تر می‌شوند و سرعت و دقتشان بیشتر می‌شود، پس شما هم باید سرعت و دقت خود را بالاتر ببرید تا پیروز از میدان نبرد بیرون بیایید. شما می‌توانید در طول بازی از سپر هم استفاده کنید اما زیاد به آن اعتماد نکنید، زیرا که زود می‌شکند. شما می‌توانید در طول بازی از گزینه‌ی Aiming Tip استفاده کنید و سمتی که تبر را به آن پرتاب می‌کنید ببینید، اما پیشنهاد من این است برای افزایش هیجان در طول بازی این گزینه را غیر فعال کنید تا از بازی لذت بیشتری ببرید. در کل The Vikings یک تجربه‌ی عالی و سرگرم کننده را به شما ارائه می‌دهد که شما می‌توانید در ساعت‌های بیکاری و یا استراحت‌های بین شلوغی‌های کار از آن بهره‌مند شوید. این بازی اکنون برای اندروید در دسترس است و شما می‌توانید آن را از Google Play دانلود کنید.

Father and Son

پلتفرم‌ها: اندروید، آی او اس

بازی‌های موبایل معمولا بسیار سرگرم کننده هستند و معتاد کننده! اما بازی‌های کمی در این پلتفرم هستند که هم سرگرم کننده هستند و هم یک داستان قابل تامل داشته باشند. Father and Son یک تجربه‌ی سرگرم کننده با یک داستان عالی است و می‌تواند تقریبا یک ساعت شما را سرگرم کند. داستان بازی در مورد فردی به نام مایکل است که فرزند یک باستان شناس می‌باشد. پدر او تازه فوت شده و مایکل نامه‌ای از پدرش دریافت می‌کند که در ان پدر از مایکل خواسته به موزه‌ی باستان شناسی ناپل واقع در ایتالیا برود و حاصل یک عمر دست رنج این پدر را که به خاطر اولویت قرار دادن شغل خود، همیشه به دور از خانواده بوده و با آن‌ها رابطه‌ی بسیار سردی داشته، تماشا کند. البته در طول گیم پلی بازه‌ی زمانی بازی تغییر می‌کند و به سراغ مصر باستان نیز می‌رویم. از نظر بصری و هنری هم Father and Son زیباست و گیم پلی آن تقریبا یک عنوان Walking Simulator است. بازی با اینکه کوتاه است اما داستان زیبایی دارد و بسیار عالی و درست به آن پرداخته می‌شود و به تمام سوالاتی که در ذهنمان ایجاد می‌شود بسیار درست پاسخ می‌دهد. شما می‌توانید برای تجربه ی این بازی Google Play و App store مراجعه کنید و از آن لذت ببرید.

South Park: Phone Destroyer

پلتفرم‌ها: اندروید، آی او اس

South Park جزو جالب‌ترین و جذاب ترین انیمیشن‌ها و سریال‌های جهان است و طرفداران بی‌شماری دارد. این طنز بزرگ سالانه روزی به مسخره کردن کمپانی‌های بزرگ می‌پردازد، روزی مسائل اجتماعی و روزی هم به مسائل جوانان. اما مهم‌ترین چیز در آن این است که همیشه به بهترین شیوه به آن پرداخته می‌شود و حسابی شما را از خنده روده بر می‌کند. حال بعد از تجربه‌ی عنوان South Park: The Fractured but Whole که بسیار تجربه‌ی لذت بخشی برایمان بود، South Park: Phone Destroyer هم یک تجربه‌ی بسیار عالی دیگر است تا باز هم آن حس و حال شیرین را تجربه کنیم. شما در نقش یک پسر که به دنیای South Park وارد می‌شود، قرار می‌گیرید که به تیم کارتمن وارد می شود و با استفاده از تلفن‌های همراه خود دیگر گروه‌ها را شکست داده تا به یک نابود کننده‌ی موبایل استثنائی تبدیل شوید. یکی از بخش‌های جالب و جذاب South Park: Phone Destroyer بخش چت‌ها و بحث‌های آن است که شما در آن می‌توانید با دیگر شخصیت‌ها در مورد اتفاقات درون بازی صحبت کنید و به بحث و کل کل بپردازید. دیالوگ‌های بسیار خنده داری که بین شخصیت‌ها رد و بدل می‌شود، در مجموع این بازی را به یک تجربه‌ی کم‌نظیر در سبک خود تبدیل می‌کند. شما می‌توانید برای تجربه‌ی South Park: Phone Destroyer به Google Play و یا App Store مراجعه کنید. این بازی رایگان اما شامل پرداخت‌های درون برنامه‌ای می‌شود که می‌تواند تاثیر بسزایی در روند گیم پلی و بازی بگذارد.

Game Dev Tycoon

پلتفرم‌ها: ویندوز، لینوکس، مک، آی او اس، اندروید

Game Dev Tycoon که ساخته‌ی استدیو Greenheart Games است، در سال‌های پیش به فراموشی سپرده شد. این عنوان یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های بازی‌ها را به شما ارائه می‌دهد و می‌توانید شما را تقریبا به آرزوی گیمرها برساند، یعنی قرار گرفتن در حس و حال بازیسازی و مدیریت یک استدیو بازیسازی. در ابتدا شما در یک گاراژ استدیو بازیسازی خود را تاسیس می‌کنید و به توسعه‌ی بازی‌های خود می‌پردازید. وقتی اولین بازی موفق خود را عرضه کردید شما به یک شرکت انتقال داده می‌شوید و رسما می‌توانید به کار در استدیوی خود بپردازید. می‌توانید کارمند استخدام کنید، در نمایشگاه های مختلف مانند E3 بازی خود را نمایش دهید، کتاب‌های مرتبط با بازیسازی بخوانید تا به تجربه‌ی خود بیافزایید. Game Dev Tycoon در زمینه‌ی گیم پلی آن چنان غنی نیست و شما باید به انتخاب کردن ژانر بازی و تنظیم اینکه به طور مثال چه مقدار به گیم پلی توجه شود و یا چقدر به صدا بپردازید. شما با بودجه‌ی خود باید اجاره محل کار خود را بدهید، به توسعه‌ی موتور بازیسازی خود بپردازید، بازی خود را تبلیغ کنید مانند نمایش در نمایشگاه، عرضه‌ی دمو، مطالب اختصاصی در مجله و کارهایی از این قبیل. بعد از ساخت بازی خود آن را برای منتقدان ارسال می‌کنید و با عرضه کردن آن به فروشگاه ها از سود آن بهره مند شده تا از آن در ساخت بازی های بعدی و پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنید. شما با دریافت کیت‌های توسعه‌ی کنسول‌های جدید می‌توانید به نسل‌های جدید کوچ کنید و برای آن‌ها بازی بسازید و یا می‌توانید به دنبال ناشر برای ساخت بازی بگردید. در مجموع Game Dev Tycoon یک تجربه‌ی بسیار عالی است و همچنین یک راه برای آنکه با بازیسازی و مراحل و سختی‌های آن آشنا شوید. Game Dev Tycoon اکنون برای ویندوز، مک، لینوکس و آی او اس در دسترس است و برای تجربه‌ی آن در موبایل‌های اندروید باید تا سال بعد صبر کنید.

منبع متن: pardisgame