چند هفته پیش بخش خبریِ Valve اعلام کرد که عنوان تیراندازی آنلاین Counter-Strike: Global Offensive احتمالا در زمانی در آینده یک مود Battle Royale دریافت می‌کند. ولی طراح مود یعنی Kinsi علاقه‌ای به صبر کردن برای این مورد نداشت پس خودشان دست به کار شده و مود خود را طراحی کردند.

این مود که Go 4 The Kill نام دارد، شامل نقشه‌ای 4 برابر بزرگ‌تر از Overpass و 3 یا 4 برابر بزرگ‌تر از مقداری که معمولا موتور Source اجازه می‌دهد است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PCGamer بنابر وبسایت Kotaku این نقشه این محیط بزرگ را با شکستن محیطش به بخش‌هایی که توسط کوه‌های یکپارچه از هم جدا شده‌اند، انجام می‌دهد: گذشتن از کوه‌ها تقریبا شما را در نقشه‌ای دیگر قرار می‌دهد ولی همه چیز به یکدیگر متصل است پس می‌توانید به راحتی و به صورت یکنواخت میان بخش‌های مختلف نقشه جابجا شوید. علیرغم اندازه زمین بازی، عملکرد آن تقریبا همانند نقشه‌های معمول CS: GO است چرا که به استثنای چیزهایی برای پوشش‌گیری و کاوِر بازیکنان "جزئیات غیرلازم" بسیار کمی در نقشه وجود دارد.

در حالی که PUBG به عنوان نماد battle royale شناخته می‌شود، Kinsi وی از بازی دیگری برای Go 4 The Kill الهام گرفته است. "هدف من با Go 4 The Kill ترکیب‌کردن دو بازی مورد علاقه‌ام با یکدیگر بود: King of the Kill (همان H1Z1) و CS: GO. این کار برای من به منزله یک چالش بود چرا که می‌خواستم مرزهای چیزهایی که در مود‌های CS: GO ممکن بود را جابجا کنم. من از همان ابتدا با دقت همه چیز را تغییر دادم و برای اطمینان از بهترین ادغام ممکن، از پلاگین‌های خود بازی بیشترین استفاده را بردم. "

تفاوت‌های گیم‌پلی میان Go 4 The Kill و Counter-Strike: Global Offensive بسیار زیاد است. مدل‌های گلوله شبیه‌سازی شده‌اند، دویدن از دقت تیراندازی کم نخواهد کرد، دقت اسلحه‌ها به صورت شانسی متفاوت بوده ولی هیچ الگویی برای لگدزدن آن‌ها وجود ندارد. و اگر تیر بخورید، خون‌ریزی خواهید کرد و اگر کاری برای جلوگیری از آن انجام ندهید، خب خواهید مرد. هم‌چنین علیرغم بزرگ‌تر بودن از تجربه‌های CS: GO، این تجربه‌ای کوچک‌تر نسبت به PUBG خواهد بود. براساس گفته وبسایت Kotaku حداکثر مقدار بازیکنان 20 نفر است؛ در حالی که بنابر وبسایت Go 4 The Kill هدف آن‌ها در هر بازی 49 بازیکن است .

Go 4 The Kill در اصل در ماه آگوست عرضه شد و از آن زمان کار برروی آن ادامه یافته است. مطمئنا شکست‌هایی در آن نیز وجود داشته مخصوصا تعطیل‌شدن سرور‌های آمریکای‌شمالیِ بازی به علت عدم علاقه و استقبال. در آن زمان Kinsi در توییتر اعلام کرد که احتمالا به زودی دوباره آنلاین می‌شوند؛ اگرچه مقدار سرپا بودن آن‌ها بستگی به این دارد که تا چه مدت از بازی استقبال شود.

