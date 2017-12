بازی مستقل دیگری توانسته برروی کنسول نینتندو سوئیچ عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد و در مدت زمان کوتاهی، فروش مناسبی را برای سازندگانش به ارمغان بیاورد. سازنده‌ی Enter the Gungeon یعنی دوج رول (Doge Roll)، به‌تازگی در توئیتر از فروش ۷۵ هزار نسخه‌ای عنوان در فروشگاه اینترنتی نینتندو سوئیچ طی دو هفته خبر داده است. بسیار […]

بازی مستقل دیگری توانسته برروی کنسول نینتندو سوئیچ عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد و در مدت زمان کوتاهی، فروش مناسبی را برای سازندگانش به ارمغان بیاورد.

سازنده‌ی Enter the Gungeon یعنی دوج رول (Doge Roll)، به‌تازگی در توئیتر از فروش ۷۵ هزار نسخه‌ای عنوان در فروشگاه اینترنتی نینتندو سوئیچ طی دو هفته خبر داده است.

بسیار خوشحال‌کننده است که خبر موفقیت عنوان مستقل دیگری برروی نینتندو سوئیچ را می‌شنویم، به‌خصوص عنوان بسیار خوب Enter the Gungeon. اگر آشنایی زیادی با این بازی ندارید، باید بگوییم با عنوانی Shoot’em Up طرف هستید که شامل چهار شخصیت مختلف با ویژگی‌های منحصر به فرد می‌شود. Enter the Gungeon مکانیک‌های زیادی را از عناوین دیگر قرض گرفته و در عین حال، ترکیب سلاح‌ها، باس‌ها و مناطق زیبا و لذت‌بخش مخصوص خود را ارائه می‌دهد. همچنین باید اشاره کنیم که این عنوان از مبارازت هیجان‌انگیز و موارد جمع‌کردنی زیادی بهره می‌برد که می‌تواند بازیکنان را بسیار سرگرم کند و به چالش بکشد.

Enter the Gungeon هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوئیچ قرار دارد.

منبع متن: gamefa