در سال ۲۰۱۷ به لطف بازی‌هایی مثل Star Wars: Battlefront II و Destiny 2 در کنار نمونه‌هایی چون Middle-earth: Shadow of War و Need For Speed Payback تنور بحث در مورد مقوله لوت باکس‌ها به شدت داغ بود.

کریستوفر ویور (Christopher Weaver) یکی از موسسان شرکت محبوب بتزدا است که البته اکنون در این شرکت مشغول به کار نیست و بنیاد علمی – پژوهشی Smithsonian و بخش مربوط به آرشیو بازی‌های کامپیوتری آن را برای فعالیت برگزیده است ولی به هر حال فعالیت‌های ارزشمند او در زمینه به راه اندازی برخی از محبوب‌ترین فرنچایزهای بتزدا مثل The Elder Scrolls و Fallout هیچ گاه از یاد طرفداران پاک نخواهد شد.

در یک مصاحبه تازه که کریس ویور با پایگاه Glixel انجام داده، او در مورد مقوله لوت باکس‌ها که در برخی از مهم‌ترین بازی‌های امسال حضور پررنگی داشته‌اند لب به سخن گشوده است. شاید بزرگ‌ترین جهت‌گیری او را بتوان این مسئله دانست که تلاش شرکت‌ها برای خالی کردن جیب خریداران شاید در نهایت موجب دلسرد شدن آن‌ها خواهد شد و شاید شرکت‌ها در آینده برای جبران هزینه‌های بالای ساخت بازی مجبور به بالا بردن قیمت بازی‌ها شوند. ویور توضیح داده است:

“این روش صد من یه غاز برای پول درآوردن شاید نتیجه عکس دهد و باعث شود که خریدار فکر کند که نمی‌تواند آن طور که باید و شاید [و بدون نیاز به پرداخت پولی بیشتر] خود را درون دنیای بازی غرق کند. شاید بازیکنان باید مجبور شوند که قبول کنند هزینه ساخت بازی‌ها بالا رفته و ناشران هم باید سود خود را داشته باشند.”

به هر حال این طور که پیداست، ویور هم به سازندگان به خاطر قرار دادن لوت باکس‌ها و پرداخت‌های درون برنامه‌ای، با توجه به بالا رفتن هزینه‌های مورد نیاز برای ساخت بازی حق داده ولی به عقیده او، راه‌های بهتری هم برای جبران این هزینه‌های بالا وجود دارد و حتماً نیازی نیست به سراغ لوت باکس‌ها رفت.

منبع متن: gamefa