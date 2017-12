اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش چهارم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته ای. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو تا ۳ قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با چهارمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

زمان حرکت به سمت منطقه جدید است. منطقه High Wall of Luthric که تنها بخشی است که اکنون از بونفایر فایرلینک شربین به آن سفر کنید.

از High Wall of Lothric به سمت Tower on the Wall:

تنها یک مسیر به جلو وجود دارد. مستقیم بروید و درب ها را باز کنید. وقتی به منطقه بیرونی رسیدید کمی جلوتر سمت چپ بونفایر High Wall of Lothric bonfire را روشن کنید. از اینجا دو راه وجود دارد. یکی سمت چپ که می بینید بالای آن یک اژدها نشسته است و دیگری روبروی. یونفایر که پله هایی رو به پایین است. راه اصلی، مسیر سمت چپ که اژدها دارد است اما اگر ابتدا راه سمت راست را بروید می توانید یک آیتم خیلی مفید بردارید (خدا به راه راست هدایتتان کند!!). قبل از این که بونفایر به مسیر سمت راست از پله ها پایین بروید، در دیوار سمت راست یک خرابی کوچک می بینید که اگر نزدیک آن شوید می بینید که یک دشمن تیرکمان به دست روی آن وجود دارد که بهتر است او را اکنون بکشید. از لبه به سمت جلو پایین نپرید، زیرا دو سگ را با هم به سمت خود می کشید. به روی پله ها پریده و سپس ارام از پله ها پایین رفته و ابتدا یکی از سگ ها را بکشید و دیگری را نیز از پای در آورید. دشمنانی که در اینجا می بینید و انگار مشغول عبادت هستند، اکثر غیر فعالند و کاری به شما ندارند مگر آن که بهشان ضربه بزنید. البته بعدا می بینید که یک دشمن زنگ به دست وجود دارد که اگر آلارم بدهد همه این ها بلند شده و به شما حمله می کنند که در این بخش آن دشمن آلارم دهنده وجود ندارد و می توانید بی خیال این دشمنان بی ازار شوید زیرا روح خوبی هم نمی دهند و فقط ۳۶ عدد روح دارند!!

نگرانی اصلی این بخش دو دشمن قد بلند و بزرگی هستند که یکی از آن ها در مسیر روبروی شما است و دیگری در پایین پله هایی که سمت چپ این منطقه قرار دارد. این دشمنان قد بلند بسیار قوی تر از دشمنان معمولی که تا به حال دیده اید هستند و آسیب بیشتری می زنند در کنار دامنه حمله بالاتری که دارند. مراقب باشید که در هنگام گشت زنی این دشمنان در منطقه جوری حمله نکنید که هر دوی آن ها با هم نزدیک شما باشند و هر دو با هم حمله کنند. ابتدا به پایین پله های سمت چپ بروید و دشمنی را که در این بخش است از پای در آورید. البته یک دشمن معمولی هم اینجا هست که ابتدا نشسته است و سعی می کند شما را گول بزند ولی حمله خواهد کرد. سپس آیتم Soul of a Deserted Corpse را بردارید. دربی که اینجا می بینید از این سمت باز نمی شود. بالا برگردید و این بار مسیر مستقیم را بروید و دیگر دشمن قد بلند را از پای در آورید. سپس از پله هایی که می بینید بالا بروید. اینجا اوضاع می تواند خیلی خطرناک شود. بین دشمنانی که اینجا نشسته اند یکی از آنها با رسیدن شما قصد دارد تبدیل شود و باید سریعا و قطعا خیلی زود او را از پای در آورید وگرنه تبدیل به یک snake beast بسیار وحشی و قدرتمند می شود که دقیقا از لحاظ ظاهری مثل باس اول بازی یعنی Iudex Gundyr بعد از تبدیل شدن است. اگر بگذارید او تبدیل شود کار خیلی خیلی سختی در این بخش بازی برای کشتنش خواهید داشت. بعد از کشتن این دشمن به سراغ دشمنی که تیرکمان دارد بروید و او را از پای در آورید. وقتی همه را در این بخش کشتید می توانید تیرکمان Longbow و ۱۲ عدد تیر Standard Arrow را بردارید. جالا برگردید و در بونفایر استراحت کنید تا آیتم سلامتی دوباره پر شود. حالا نوبت رفتن به مسیر اژدهاست.

از پله ها پایین بروید. اژدهای خاکستری که بالای ساختمان می بینید حمله نمی کند ولی معنیش این است که اینجا در امان هستید. زیرا یک overseer یا دشمن آلارم دهنده در اینجا گشت زنی می کند و اگر زود او را نکشید و آلارم دهد، حدود ۱۰ دشمنی که غیر فعال هستند در اینجا به شما حمله می کنند. بعد از کشتن دشمنان آیتم Soul of a Deserted Corpse را در اینجا بردارید. معمولا یک دشمن دیگر نیز دز این بخش وقتی به اژدها نزدیک می شوید به شما حمله می کند که او را نیز از بین ببرید. از پله هایی که به سمت یک اتاق پایین در تاریکی می روند عبور کرده و به محض ورود به اتاق به سمت چپ بروید و دشمنی که روی زمین نشسته است را بکشید. به صورت حرکت عقربه های ساعت در اتاق حرکت کنید تا دو عدد firebomb را بردارید و یک دشمن سپردار که پشت جعبه ها برایتان کمین کرده است را نیز ببینید و وی را از پای در آورید. فعلا از نردبانی که می بینید در این بخش وجود دارد به پایین نروید. برگردید بیرون و در سمت چپ پله هایی که از آن ها وارد اتاق تاریک شدید یک راه باریک می بینید که به سمت منطقه اژدها می رود. از آنجا وارد شوید و خیلی سریع overseer را اینجا در حال حرکت است بکشید. یک سری پله دیگر می بینید که بالا می روند. بالای این پله ها یک دشمن دیگر قرار دارد که او را نیز از بین برید. یک دشمن دیگر نیز که دراز کشیده است و می خواهد شما را فریب دهد به شما حمله می کند که کارش را بسازید. اینجا آیتم Binoculars را بردارید که مثل یک دوربین به شما اجازه می دهد مناطق اطراف را به صورت اول شخص بررسی و نگاه کنید.

حالا برگردید و این بار اژدها را دور بزنید و در سمت دیگر آن، از یک بخش کوچک که وجود دارد به پایین بپرید و از پنجره وارد شوید تا ایتم Gold Pine Resin را بردارید. حالا از نردبانی که قبلا دیده بودیم پایین بروید. در مسیر آیتم Soul of a Deserted Corpse را بردارید. وقتی به بخش بیرون رسیدید یک دشمن سپردار می بینید. کمی بعد او هم یک دشمن تیرکمان دار قرار دارد که مراقب حملاتش باشید. نگران دیگر دشمنانی که می بینید در این جا مشغول گشت زدن هستند نباشید. چرا؟ خواهید دید. از پله هایی که می بینید خیلی ارام و با دقت بالا بروید و مطمئن شوید که خط سلامتیتان پر است. زود به بالای پله ها نرسید زیرا که می بینید ناگهان اژدها از روی ساختمان شروع به آتش زدن منطقه می کند (مگر می شود دارک سولز باشد و یک اژدها آتش نزند!!). دو راه برای گذر از اژدها وجود دارد. راه بالایی و راه پایینی. پیشنهاد میکنم ابتدا راه پایین را بروید و بعد برگردید تا مسیر بالا را پاکسازی کنید. پایین پله ها بایستید تا اژدها یک بار آتش بزند و سپس سریعا بدوید تا به انتهای این بخش برسید و از آتش در امان باشید. اینجا قبل از این که از چند پله بالا بروید صبر کنید تا یک شوالیه که دشمنی قدرتمند است (قدرتمندترین تا اینجا) به سمت شما بیاید و با او با دقت مبارزه کنید.

اگر این منطقه برای مبارزه با او کوچک است از چند پله بالا بروید اما در این بخش نه به سمت دهانه ای که باز است و به یک اتاق می رسد بروید و نه به سمت ساختمانی که اژدها رویش نشسته است و یک درب در انهایش می بینید. سعی کنید در همین بخش بالای پله ها شوالبه را بکشید. بعد از شکست وی حالا به سمت ساختمانی که اژدها روی آن است بروید و می بینید که دو دشمن بر می خیزند و به شما حمله می کنند که یاید آن ها را شکست دهید و آیتم Soul of a Deserted Corpse را بردارید. (می توانید اگر خوش شانس باشید وقتی از آتش اژدها فرار کردید خیلی زود به این بخش بیایید و بگذارید تا شوالیه رد شود و اصلا با او مبارزه نکنید ولی این به شانستان بستگی دارد که وقتی به منطقه امن اتش رسیدید شوالبه کجا باشد). حالا به سمت دهانه ای که به اتاق می رسد بروید. اینجا یک thief در سمت چپ قرار دارد که او را بکشید. این دشمنان سریع هستند و می توانند چاقو پرت کنند و با خنجبر چندین ضربه پشت سر هم بزنند. روی یک ستون باریک چوبی در اینجا ۳ firebomb قرار دارند ولی فعلا بی خیال آن ها شوید و به جای آن، به دهانه ای که دقیقا در سمت راست بخشی که از آنجا وارد این اتاق شدید قرار دارد بروید و از پله ها بالا رفته تا به بونفایر برسید و Tower on the Wall bonfire را روشن کنید. در گوشه این منطقه هم می توانید Titanite Shard را بردارید. اگر اکنون مقدار تقریبا زیادی روح دراید به فایرلینک شراین سفر کنید و شخصیت خود را ارتقا دهید. یادتان باشد که هیچ وقت مقدار خیلی زیادی روح با خود حمل نکنید. حالا می توانید از این بونفایر به یک بخش انتخابی برای شکار چند ایتم بروید.

بخش های انتخابی

بین بونفایرهای High Wall of Lothric و Tower on the Wall دو فعالیت انتخابی وجود دارد که می توانید انجام دهید. یکی کشتن Mimic و دیگری ضربه زدن به اژدها. ابتدا از کشتن Mimic شروع کنید وگرنه هر بار که به اینجا بیایید باید دشمنانی که ازدها می سوزاند را خودتان شکست دهید.

کشتن Mimic

برای رفتن به این مسیر باید وارد دربی که دقیقا زیر اژدها قرار دارد و اژدها روی آن برج نشسته است شوید. صبر کنید تا اژدها آتش بزند و سپس سریعا از پله ها بالا بروید و خیلی زود خود را به درب زیر اژدها برسایند که البته مراقب باشید خط سلامتیتان پر باشد زیرا مقداری آسیب خواهید دید. (اگر خط سلامتی شما در این بخش بازی آنقدر کوتاه است که نمی توانید از یک بار آتش اژدها جان سالم به در ببرید مجبورید که اول بخش زدن اژدها را به جای کشتن Mimic انجام دهید). از پله هایی که می بینید پایین بروید و یک صندوق می بینید. صدای نفس هایش را می شنوید؟ این یک Mimic لعنتی است. اگر بخواهید صندوق را باز کنید کارتان تمام است و قورت داده خواهید شد البته بعد از گاز زده شدن!! به صندوق ضربه بزنید تا Mimic بلند شده و شکل واقعی اش را نشان دهد و باور نمی کنید که این لعنتی چقدر سریع حمله می کند و چقدر قدرتمند است. آن قدر قدرتمند که باعث می شود حتی به آن راه رفتن و لگد زدن خنده دارش هم نتوانید بخندید. خیلی مراقب باشید که اسیر ضربات او نشوید و با دقت بالا او را شکست دهید. می توانید او را به دنبال خود بکشید و از نردبان بالا بروید و از بالا او را با تیر بزنید و یا آن را به سمت آتش اژدها ببرید و … نهایتا وقتی او را شکست دهید آیتم عالی Deep Battle Axe را به دست می آورید.

ضربه زدن به اژدها و فراری دادن آن:

این مورد تنها اگر تیرکمان داشته باشید قابل انجام است. در متن بالا روش گرفتن تیرکمان را برایتان گفتم. از پله هایی که به منطقه اژدها می رسد تا نیمه بالا بروید و سپس از روی پله ها به بخش کناری سمت راست پله ها، روی بخش چوبی بپرید. پشت این قسمت ستون مانند می توانید مخفی شوید تا اتش اژدها به شما نخورد. بین هر آتش کمی بیرون بیایید و با تیرکمان به نزدیکترین بخش بال اژدها که می بینید شلیک کنید. شما نمی توانید اژدها را بکشید ولی نهایتا وی را فراری می دهید و برای زحمتتان هم یک Large Titanite Shard دریافت می کنید. با dexterity 19 و تیرهای چوبی که ارزان ترین تیرها هستند، با هر شلیک حدود ۴۵ تا ۵۰ ضربه به اژدها وارد می کنید و با شلیک حدود ۶۰ تیر او را فراری خواهید داد. وقتی او پرواز کرد و رفت، حالا می توانید پلی که اژدها روی آن آتش می زد را جست و جو کنید و آیتم های عالی Large Soul of a Deserted Corpse, Claymore و Ember را به دست آورید در کنار هر آیتمی که از کشته شدن دشمنان روی پل توسط اژدها افتاده است.

حالا وقت ادامه مسیر اصلی بازی است. در بخش بعدی مسیر Tower on the Wall به سمت Vordt of the Boreal را شرح خواهیم داد.

