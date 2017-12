با بازگشت موفقیت‌آمیز و چشمگیر نینتندو به رقابت‌ با کنسول نینتندو سوئیچ، نیویورک تایمز مصاحبه‌ای را با طراح و تهیه‌کننده‌ی بزرگ این شرکت یعنی شیگرو میاموتو (Shigeru Miyatomo) ترتیب داده است. میاموتو طی این مصاحبه نسبت به فروش ناامیدکنننده‌ی کنسول Wii U نظر خود را بیان نموده و گفته است: درک خاصیت این کنسول برای […]

با بازگشت موفقیت‌آمیز و چشمگیر نینتندو به رقابت‌ با کنسول نینتندو سوئیچ، نیویورک تایمز مصاحبه‌ای را با طراح و تهیه‌کننده‌ی بزرگ این شرکت یعنی شیگرو میاموتو (Shigeru Miyatomo) ترتیب داده است.

میاموتو طی این مصاحبه نسبت به فروش ناامیدکنننده‌ی کنسول Wii U نظر خود را بیان نموده و گفته است:

درک خاصیت این کنسول برای مصرف‌کنندگان کمی سخت بود.

درحالی که درخصوص نینتندو سوئیچ چنین اظهار داشته است:

در این کنسول ما تمامی سبک­‌های مختلف بازی که به وسیله‌ی محصولات گذشته‌ی خود بررسی کرده‌ایم را با هم ترکیب نموده‌ایم.

میاموتوی ۶۵ ساله دیگر به نسل جوان طراحان اجازه داده که سکان نینتندو را در دست بگیرند و در عناوین انحصاری بزرگ سوئیچ مانند ARMS ،Mario Kart 8 Deluxe و The Legend of Zelda: Breath of the Wild نقش تهیه‌کننده‌ی کل را داشته و به‌عنوان مدیر اجرایی تولید روی Super Mario Odyssey و ناظر روی Mario + Rabbids Kingdom Battle کار کرده است. وی طی مصاحبه با نیویورک تایمز درمورد رویکرد مخصوصش برای انتخاب طراحان جدید گفته:

من همیشه به دنبال طراحانی هستم که طرفداران فوق‌العاده پرشور و اشتیاق بازی‌ها نیستند. من از این رویکرد استفاده می‌کنم تا اطمینان یابم که آن‌ها فقط گیمر نیستند، بلکه علاقه و توانایی و مهارت‌های زیادی دارند.

قطعاً این روند کاری حداقل برای اولین عناوین انحصاری نینتندو سوئیچ موثر بوده است. باید منتظر ماند و دید این کنسول که تاکنون عملکردی عالی داشته و موفق به فروش بیش از ۱۰ میلیون نسخه شده، در سال آینده چه بازی‌های انحصاری و مهیج دیگری را با خود به ارمغان می‌آورد.

منبع متن: gamefa