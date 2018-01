تری آرک بر روی یک عنوان AAA کار می کند که ممکن است Call of Duty 2018 باشد

عرضه سالانه فرانچایز Call of Duty دیگر به موضوع عادی مبدل شده و احتمالا در سال ۲۰۱۸ نیز شاهد نسخه جدیدی از این عنوان خواهیم بود. اما موضوع عجیب این جا است که تا به حال شاهد هیچ اطلاعیه و بیانیه رسمی در ارتباط با معرفی نسخه جدید آن نبوده ایم ولی آن جایی که […]

عرضه سالانه فرانچایز Call of Duty دیگر به موضوع عادی مبدل شده و احتمالا در سال ۲۰۱۸ نیز شاهد نسخه جدیدی از این عنوان خواهیم بود. اما موضوع عجیب این جا است که تا به حال شاهد هیچ اطلاعیه و بیانیه رسمی در ارتباط با معرفی نسخه جدید آن نبوده ایم ولی آن جایی که به تازگی آگهی استخدام جدیدی بر روی وب سایت شرکت اکتیویژن منتشر شده است، به نظر می رسد تری آرک کار ساخت این عنوان را آغاز کرده و برای توسعه آن به دنبال استخدام افراد مستعد مورد نظر خود می باشد.

به تازگی اکتیویژن در وب سایت رسمی خود آگهی استخدام جدیدی را منتشر کرده که در این آگهی استودیوی تری آرک به دنبال استخدام یک همکار بخش هنری است که در طراحی بافت‌ها و مدل سازی سه بعدی عنوان AAA جدید این استودیو با آن‌ها همکاری کند. اگرچه آن‌ها مشخصا به عنوان خاصی اشاره نکرده اند، اما به نظر می رسد عنوان AAA جدید استودیوی تری آرک همان Call of duty 2018 باشد.

آخرین نسخه فرانچایز Call of Duty با نام Call of Duty: WW2 در ماه نوامبر عرضه شد. این عنوان توانست نمرات خوبی را سوی منتقدین دریافت کرده و در جدول فروش هفتگی بریتانیا نیز همچنان پیشتاز باشد. آخرین نسخه ای که استودیوی تری آرک از این فرانچایز ساخته است، به سال ۲۰۱۵ و عرضه عنوان Black Ops III باز می گردد. در سال ۲۰۱۶ نیز عنوان Infinite warfare عرضه شد که استودیوی اینفینیتی وارد وظیفه ساخت آن را به عهده داشته است. حال با در نظر گرفتن چرخه سالانه انتشار فرانچایز Call of Duty، احتمالا نسخه بعدی این فرانچایز در سال ۲۰۱۸ توسط استودیوی تری آرک ساخته شده و اینفینیتی وارد نیز Call of Duty 2019 را خواهد ساخت. البته این موضوع فعلا در حد شایعه بوده و هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرده است بنابراین نمی توان آن را قطعی دانست.

منبع متن: gamefa