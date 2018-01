مایکل پکتر: Red Dead Redemption 2 احتمالا متای بالای ۹۰ را کسب خواهد کرد

آقای مایکل پکتر یکی از مشهور ترین تحلیل گران صنعت بازی‌های ویدیویی می باشد که پیش بینی‌ها و نظرات وی در ارتباط با بازی‌ها و همچنین اتفاقات پیش روی این صنعت بسیار خواندنی است. حال وی در جدیدترین مصاحبه خود به تمجید از عنوان Red Dead Redemption 2 و شرکت راک استار پرداخته و به این […]

آقای مایکل پکتر یکی از مشهور ترین تحلیل گران صنعت بازی‌های ویدیویی می باشد که پیش بینی‌ها و نظرات وی در ارتباط با بازی‌ها و همچنین اتفاقات پیش روی این صنعت بسیار خواندنی است. حال وی در جدیدترین مصاحبه خود به تمجید از عنوان Red Dead Redemption 2 و شرکت راک استار پرداخته و به این نکته اشاره کرده است که دلیلی وجود ندارد این عنوان نتواند متای بالای ۹۰ را کسب کند.

بدون شک عنوان Red Dead Redemption 2 یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ است و مطمئنا اگر لیستی از مورد انتظار ترین بازی سال از دیدگاه کاربران را تهیه کنید، Red Dead Redemption 2 در صدر لیست قرار خواهد داشت. آقای مایکل پکتر در مصاحبه ای با سایت GamingBolt در پاسخ به این سوال که مورد انتظار ترین بازی از دیدگاه وی چه عنوانی است، نام‌های زیادی را مطرح کرد اما وی نیز به این نکته اشاره داشت که شخصا برای عنوان Red Dead Redemption 2 بسیار هیجان زده است و به نظر وی دلیلی وجود ندارد که این عنوان نتواند از منتقدان نمرات بدی دریافت کند و احتمالا متای آن بالای ۹۰ خواهد بود.

وی در ادامه گفت:

من عناوینی به مانند Destiny 2 و Battlefield را تجربه نمی کنم و در بازی‌هایی مثل Anthem نیز بازیکن بزرگی نیستم. همچنین به عنوان Black Ops از سری Call Of duty نیز علاقه ای ندارم. صادقانه بگویم اولین بازی که در سال ۲۰۱۸ آن را تجربه می کنم Far Cry است. من به این فرانچایز بسیار علاقه داشته و نسخه جدید آن نیز بسیار ویژه و منحصربفرد است. بنابراین Far Cry اولین بازی است اما من قطعا Red Dead Redemption 2 را نیز تجربه خواهم کرد.