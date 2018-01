به‌نظر می‌رسد شایعات حقیقت دارند و The Last of Us Part II در سال 2019 برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

در مهر ماه امسال بود که گوستاوو سانتائولایا، آهنگ‌ساز The Last of Us Part II، با ارزیابی و تخمین خود گفت نسخه دوم این بازی اکشن ماجراجویی تا سال 2019 منتشر نمی‌شود البته همان‌طور که گفته شد، این فقط حدس او به حساب می‌آمد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از PSU، هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد چنین حدسی درست باشد و دلیل آن را در ادامه به شما می‌گوییم. در وبلاگ PlayStation، رای‌ گیری برای The Game Awards 2017 آغاز شده و بازیکنان می‌توانند در دسته‌بندی‌‌های مختلفی مثل بهترین بازی PS4 و بهترین تجربه PlayStation VR رای دهند.

با این حال، در دسته‌بندی مورد انتظارترین بازی‌ PS4، در میان عناوینی مثل Anthem ،Days Gone و Detroit Become Human، گزینه The Last of Us Part II وجود ندارد البته جاستین ماسونگیل، مدیر رسانه‌های اجتماعی PlayStation، طی بیانیه‌ای گفت:

"شاید متوجه یک تغییر جزئی در دسته‌بندی "مورد انتظارترین" بازی شده باشید. از آنجا که The Last of Us Part II سال گذشته پس از معرفی رسمی خود توانست جایزه Platinum Trophy را در همین دسته‌بندی به‌دست آورد، دیگر برای نامزدی آن دسته در سال جاری شرایط لازم را ندارد."

چرا وقتی The Last of Us Part II در میان بازیکنان یکی از مورد انتظارترین بازی‌های PS4 به حساب می‌آید، نباید واجد شرایط باشد؟ شاید به این دلیل که در سال 2018 شاهد عرضه آن نخواهیم بود. اینکه در سال گذشته چنین جایزه‌ای را برد بی‌ربط است. اگر در حال حاضر هم مورد انتظارترین بازی به حساب می‌آید، پس بگذارید دوباره برنده شود.

به‌طور کلی تمام این‌ موارد یک حدس هستند و قطعا در سال 2018 اخبار بیشتری از The Last of Us Part II می‌شنویم و مطمئن خواهیم شد که آیا در سال 2019 در دسترس قرار می‌گیرد یا خیر.

منبع متن: pardisgame