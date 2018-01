الکترونیک‌آرتس و گوست گیمز برای آغاز سال ۲۰۱۸، قصد دارند که حالت جدید و پرتقاضای Online Free Roam را به Need for Speed Payback اضافه کنند که امکان گشت و گذار در جهان بزرگ بازی با دیگر بازیکنان به‌صورت آنلاین را فراهم می‌سازد. در حساب رسمی توئیتر Need For Speed ضمن تبریک سال نو، اعلام شده […]

الکترونیک‌آرتس و گوست گیمز برای آغاز سال ۲۰۱۸، قصد دارند که حالت جدید و پرتقاضای Online Free Roam را به Need for Speed Payback اضافه کنند که امکان گشت و گذار در جهان بزرگ بازی با دیگر بازیکنان به‌صورت آنلاین را فراهم می‌سازد.

در حساب رسمی توئیتر Need For Speed ضمن تبریک سال نو، اعلام شده که حالت Online Free Roam به Need for Speed Payback راه می‌یابد. سال گذشته سال بسیار خوبی برای الکترونیک‌آرتس بود و بسیار خوشحال‌کننده است که سال جدید را با این خبر آغاز کرده‌اند.

Online Free Roam در سال ۲۰۱۸ منتشر می‌شود. سال نو مبارک از سوی همگی در Need For Speed!

Payback در واقع بیست و سومین نسخه‌ی سری بسیار محبوب و طولانی Need for Speed که آغازش به ۱۹۹۴ برمی‌گردد، محسوب می‌شود. این عنوان که داستان چند دوست در حال تلاش برای مبارزه با یک کارتل شرور را روایت می‌کند، هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد.

منبع متن: gamefa