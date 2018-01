آزادی عمل نسخه بعدی The Legend of Zelda به مانند Breath of the Wild خواهد بود

The Legend of Zelda نامی است که دیگر نمی توان به آسانی از کنار آن عبور کرد. پس از سال‌ها تلاش برای کسب جایگاه واقعی خود در صنعت بزرگ بازی‌های ویدیویی، سرانجام عنوان Breath of the Wild توانست در سال ۲۰۱۷ به موفقیت چشم گیری دست یابد و به عنوان بهترین بازی سال انتخاب شود. […]

The Legend of Zelda نامی است که دیگر نمی توان به آسانی از کنار آن عبور کرد. پس از سال‌ها تلاش برای کسب جایگاه واقعی خود در صنعت بزرگ بازی‌های ویدیویی، سرانجام عنوان Breath of the Wild توانست در سال ۲۰۱۷ به موفقیت چشم گیری دست یابد و به عنوان بهترین بازی سال انتخاب شود. یکی از عوامل موفقیت این عنوان گیم پلی جهان باز و آزادی عمل شگفت انگیز آن بوده است، ویژگی مهمی که به نظر آقای ایجی آنوما، تهیه کننده فرانچایز افسانه های زلدا باید در نسخه های آتی نیز حفظ شود.

بدون شک Breath of the Wild را می توان یکی از برترین عناوین صنعت بازی‌های ویدیویی دانست، عنوانی که پله های ترقی را طی کرده و در راه دست یافتتن به جوایز بی شماری است که آن را از این حیث رکورد دار کرده و به پرفروش ترین نسخه از فرانچایز The Legend of Zelda تبدیل می کند. یکی از ویژگی‌های مهم هر عنوان جهان باز، آزادی عملی است که به کاربران خود ارائه می دهد که اگر Breath of the Wild را تجربه کرده باشید، حتما به این موضوع آگاه هستید که این عنوان در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است. آقای ایجی آنوما(Eiji Aonuma)، تهیه کننده عنوان Breath of the Wild، در مصاحبه ای با سایت IGN در رابطه با این سوال که آیا نسخه بعدی این مجموعه نیز به مانند Breath of the Wild آزادی عمل بالایی خواهد داشت این گونه پاسخ داد:

بله. ببینید من نمی توانم در ارتباط با اینکه شرکت‌ها یا سایر افراد در بازی‌های خود چه کار هایی انجام داده و آن ها را چگونه توسعه خواهند داد صحبت کنم ولی از دیدگاه من به خصوص در ارتباط با مجموعه The Legen Of zelda، آزادی عمل شگفت انگیزی است که این بازی در اختیار شما قرار می دهد و این که چقدر این ویژگی مورد قبول و رضایت کاربران واقع شده است. به بیان ساده تر این سطح از آزادی عمل چیزی است که باید در بازی ها زلدا حفظ شود و من به خوبی متوجه اهمیت این مسئله هستم.

وی ادامه می دهد:

بنابراین یکی از مواردی که ما قطعا آن در نظر خواهیم گرفت این است که مطمئن شویم بازیکنان به خوبی درک می کنند که اولا بازی دارای چه چالش‌هایی بوده و آن‌ها برای غلبه بر این چالش‌ها چه موانعی را پیش رو دارند. ما همیشه به این نکته دقت داشته ایم که چالش‌ها واقعا چالش برانگیز، سخت و دشوار باشند و به همین منظور سعی ما بر این بوده تا برای مقابله بر چالش‌های بازی راه‌های خطی وجود دشته باشد. به طور مثال اگر به این صورت بود که ” نه شما نمی توانید این کار را انجام دهید زیرا تجهیزات مناسبی در اختیار ندارید ” یا ” شما شرایط لازم را ندارید” بازیکنان از انجام آن صرف نظر می کردند. بنابراین ما می خواستیم ترکیبی از این دو را در بازی اعمال کنیم تا گیم پلی بازی خطی نباشد. حال که رو به جلو می رویم گمان می کنم در آینده هنگام ساخت بازی جدید از این مجموعه، باید چنین تفکری را قطعا در نظر داشته باشیم.

کم و بیش همه ما بر این باور هستیم که Breath of the Wild بازی شگفت انگیز و پیش درآمدی فوق العاده برای ساخت نسخه‌های آینده The Legend of Zelda است؛ عناوینی که امیدواریم دقیقا به مانند Breath of the Wild، تجربه ای شگفت انگیز و بی نظیر را ارائه دهند.

منبع متن: gamefa