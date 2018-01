جدول فروش هفتگی بریتانیا | پایان سال ۲۰۱۷ با چاشنی جنگ جهانی دوم

در هفته منتهی به سی ام دسامبر، عنوان Call of Duty: WWII موفق شد برای یک هفته دیگر در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا قرار بگیرد تا با نه هفته صدر نشینی پی در پی رکوردار این زمینه در میان بازی های سال ۲۰۱۷ باشد. همانطور که اشاره ای کوتاه شد، عنوان بسیار موفق Call […]

در هفته منتهی به سی ام دسامبر، عنوان Call of Duty: WWII موفق شد برای یک هفته دیگر در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا قرار بگیرد تا با نه هفته صدر نشینی پی در پی رکوردار این زمینه در میان بازی های سال ۲۰۱۷ باشد.

همانطور که اشاره ای کوتاه شد، عنوان بسیار موفق Call of Duty: WWII سال ۲۰۱۷ را با صدر نشینی در جدول فروش هفتگی بریتانیا به اتمام رساند. در نتیجه این صدر نشینی در هفته گذشته، این بازی توانست تعداد صدرنشینی های عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در سال ۲۰۰۹ را بار دیگر تکرار کند که نشان از محبوبیت این سری در میان بازی بازان بریتانیایی است. عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 نیز در سال ۲۰۰۹ با نه هفته صدر نشینی در جدول فروش هفتگی بریتانیا، توانست رکورد بیشترین صدر نشینی متوالی در سال ۲۰۰۹ را به نام خودش ثبت کند. این رکورد در سال ۲۰۱۷ تا قبل از این به دست عنوان CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY بود که با هفت هفته صدر نشینی متوالی این رکورد را در اختیار داشت اما نسخه جدید سری بازی های Call of Duty پس از چندین ماه توانست با انتشار خود به رتبه نخست این جدول چنگ بزند و تا پایان سال آن را برای خودش محفوظ نگه دارد. این بازی با ثبت این رکورد نشان داد که برای بازگشت به ریشه های خود زمان بسیار مناسبی را انتخاب کرده و دقیقا در زمانی که کمبود چنین شوتری احساس می شد، سری Call of Duty با یک انتخاب دقیق به سراغ آن رفت و حال و هوای جنگ جهانی دوم را این بار در نسل هشتم تداعی کرد.

عنوان شوتر اول شخص WWII در حال حاضر فقط نیاز به دو بار تکرار صدر نشینی دارد تا به رکورد عنوان Black Ops III برسد. این بازی در مجموع با یازده هفته صدر نشینی در جدول فروش هفتگی بریتانیا، رکورد دار این سری است که از این یازده صدر نشینی، هفت هفته آن به صورت متوالی بوده است. البته پیش بینی می شود عنوان WWII بتواند به این رکورد دست یابد چرا که این بازی محبوبیت بسیار زیادی در میان بازی بازان بریتانیایی پیدا کرده و احتمالا به روند صدر نشینی خود در هفته های آینده نیز ادامه خواهد داد.

در هفته منتهی به سی ام دسامبر، نیمه بالای ۱۰ بازی پر فروش هفته در بریتانیا هیچ تغییری نسبت به هفته گذشته نداشته است و تمامی رتبه ها تکرار شده اند که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. الکترونیک آرتس سال ۲۰۱۷ را با خاطره ای خوش به پایان رساند. عنوان FIFA 18 که از ساخته های این استودیو است، این هفته را با قرار گرفتن در رتبه دوم جدول فروش هفتگی بریتاینا به پایان رساند. همچنین عنوان Star Wars Battlefront II که از دیگر ساخته های الکترونیک آرتز به شمار می رود، این هفته در رتبه سوم قرار گرفت. پایین تر از آن عنوان Assassin’s Creed Origins در جایگاه چهارم نشست و عنوان موفق و همیشه در صحنه Grand Theft Auto V نیز سال ۲۰۱۷ را با قرار گرفتن در رتبه پنجم به اتمام رساند.

در نیمه پایین ۱۰ بازی پر فروش این هفته یعنی از رتبه پنجم به بعد نیز، چینش بازی ها بدین شکل است که عنوان Super Mario Odyssey با یک پله صعود نسبت به هفته گذشته در رتبه ششم، عنوان The Sims 4 با دو پله صعود نسبت به هفته قبل در رتبه هفتم، و همینطور عنوان انحصاری پلی استیشن ۴ یعنی Gran Turismo Sport نیز با صعودی پنج پله ای، در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی بریتانیا قرار گرفتند. عنوان Mario Kart 8 Deluxe نیز با جهشی دو پله ای نسبت به هفته گذشته، بار دیگر به جمع ۱۰ بازی پر فروش هفته بازگشت و در رتبه نهم جای گرفت. همچنین عنوان بسیار موفق The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز که چند هفته ای نام آن را کم شنیدیم، با صعود ده پله ای عملکرد فوق العاده ای در این هفته داشت و سال ۲۰۱۷ را نیز با قرار گرفتن در جایگاه دهم جدول فروش هفتگی بریتانیا به پایان برد. بدین ترتیب سرنوشت ۱۰ بازی پر فروش هفته در آخرین هفته سال ۲۰۱۷ نیز مشخص شد و هر بازی جایگاه خود را در این جدول پیدا کرد.

اما اگر بخواهیم جایگاه یکی از پر سر و صدا ترین بازی های اواخر سال را بررسی کنیم، باید جایگاه عنوان PlayerUnknown’s Battlegrounds را بسنجیم. این عنوان در آخرین هفته از سال ۲۰۱۷ از جمع ۱۰ بازی پر فروش هفته خارج شد و به رتبه یازدهم رسید تا با وجود تمام جنجال هایی که داشت، نتواند سال ۲۰۱۷ را میان ۱۰ بازی پر فروش بریتانیا دوام بیاورد. اگرچه این در حالی است که هیچ چیز از محبوبیت این بازی کم نشده و این بازی به تازگی موفق به ثبت رکورد ۳ میلیون کاربرد همزمان بر روی رایانه های شخصی شده است که در نوع خود بی نظیر و بی سابقه به حساب می آید.

شما در ادامه می توانید لیست ۱۰ بازی پر فروش هفته بریتانیا را در کنار پر فروش ترین بازی های هفته آخر سال ۲۰۱۷ در بریتانیا، برای هر پلتفرم مشاهده کنید. لازم به یادآوری است که اعلام کنم نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی ها است و میزان فروش دیجیتالی آن ها محسابه نشده است. بنابراین نتایج ذکر شده با آمار نهایی ممکن است متفاوت باشد.

لیست ۱۰ بازی پر فروش آخرین هفته سال ۲۰۱۷ در بریتانیا:

Call of Duty: WWII FIFA 18 Star Wars Battlefront II Assassin’s Creed Origins Grand Theft Auto V Super Mario Odyssey The Sims 4 Gran Turismo Sport Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Breath of the Wild

لیست ۴۰ بازی پر فروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پر فروش این هفته پلی استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پر فروش این هفته ایکس باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پر فروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پر فروش این هفته رایانه های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa