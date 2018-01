عنوان مبارزه‌ای Brawlout که پیش‌تر برای رایانه‌های شخصی منتشر شده بود، در ۱۹ دسامبر به نینتندو سوئیچ راه یافت و در عرض این دو هفته توانسته است بیش از ۵۰٫۰۰۰ نسخه در فروشگاه الکترونیکی نینتندو به فروش برساند. در حساب رسمی توئیتر Brawlout این خبر اعلام شده و ضمن تشکر، نوید محتویات جدیدی در سال […]

عنوان مبارزه‌ای Brawlout که پیش‌تر برای رایانه‌های شخصی منتشر شده بود، در ۱۹ دسامبر به نینتندو سوئیچ راه یافت و در عرض این دو هفته توانسته است بیش از ۵۰٫۰۰۰ نسخه در فروشگاه الکترونیکی نینتندو به فروش برساند.

در حساب رسمی توئیتر Brawlout این خبر اعلام شده و ضمن تشکر، نوید محتویات جدیدی در سال ۲۰۱۸ به طرفداران شده است:

Brawlout به بیش از ۵۰ هزار بازیکن برروی سوئیچ تنها در دو هفته‌ی اول عرضه‌اش دست یافته است! نینتندو و مخصوصاً شما طرفداران، شگفت‌انگیز هستید و ما تک تک شما را دوست داریم! از شما متشکریم و منتظر اکشن بیشتر از Brawlout را در سال ۲۰۱۸ باشید!

Brawlout نیز به جمع عناوین مستقل موفق نینتندو سوئیچ مانند Wonder Boy: The Dragon’s Trap و forma.8 پیوسته و با فروش خوبش، پتانسیل این کنسول در این زمینه را باری دیگر به نمایش گذاشته است. همین چند روز قبل هم بازی مستقل Enter the Gungeon از Dodge Roll توانسته بود به فروش ۷۵ هزار نسخه‌ای روی این دستگاه دست پیدا کند.

Brawlout، ساخته‌ی Angry Mob Games، عنوان مبارزه‌ای الهام گرفته‌ای از Super Smash Bros. است که از شخصیت‌های مهمانی نظیر Juan از Guacamelee! نیز بهره می‌برد. قطعاً این بازی جالب برای نینتندو سوئیچ گزینه‌ی مناسبی محسوب می‌شود، مخصوصاً از آنجایی که Super Smash Bros. هنوز به این کنسول راه پیدا نکرده است.

Brawlout هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و نینتندو سوئیچ قرار دارد و اواخر ۲۰۱۸ برای کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد.

منبع متن: gamefa