حالت Online Free Roam به Need for Speed Payback خواهد آمد

شرکت Electronic Arts و استودیو Ghosts Games طی اعلامیه‌ای مشترک از افزوده شدن ویژگی‌های جدیدی به بخش آنلاین بازی Need for Speed Payback خبر داد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، حالت پرطرفدار و محبوب Online Free Roam به بازیکنان اجازه گشت و گذاری گروهی در دنیای بزرگ Need for Speed Payback را می‌دهد.

خبر مذکور از طریق حساب توییتری سازندگان Need for Speed با مخاطبین به اشتراک گذاشته شده است؛ از این رو اطلاعات زیادی در خصوص جزئیات حالت Online Free Roam در دسترس نیست ولی با این حال می‌دانیم که در سال میلادی جاری میزبان بخش آنلاین نسخه Payback هستیم. در این توییت نوشته شده بود:

ضمن تبریک سال نو میلادی به همه علاقه‌مندان Need For Speed باید بگوییم که حالت Online Free Roam در سال 2018 در اختیار بازیکنان قرار خواهد گرفت.

باید اذعان داشت که 2017، سال خوبی برای EA محسوب نمی‌شود چرا که نقاط ضعف آن بیشتر از نقاط عطفش بوده است؛ بدین ترتیب چنین خبری در روزهای آغازین سال نو میلادی نوید تغییر و تحولی بزرگ در کسب و کار EA را می‌دهد.

لازم به‌ذکر بوده که Payback، بیست و سومین نسخه از سری Need for Speed بوده که در E3 2017 از سوی EA معرفی گردید. اگر تاکنون اقدام به خرید این عنوان نکردید، پیشنهاد می‌کنم قبل از هرچیز نقد و بررسی Need For Speed Payback به قلم "امیر اسلامی" را مطالعه نمایید.

منبع متن: pardisgame