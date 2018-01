Super Mario Odyssey پرفروش ترین بازی آمازون در سال ۲۰۱۷ شد

سال ۲۰۱۷ پشت سر گذاشته شد و اکنون وقت آن رسیده است که لیست فروش بازی های ویدئویی و محصولات مرتبط به آن که خریداران بیشتر به آن ها تمایل داشتند را، که بعضی از فروشگاه ها و شرکت های تجزیه و تحلیل برای تبلیغات منتشر کردند، مشاهده کنید .اولین فروشگاهی که لیست فروشش را […]

سال ۲۰۱۷ پشت سر گذاشته شد و اکنون وقت آن رسیده است که لیست فروش بازی های ویدئویی و محصولات مرتبط به آن که خریداران بیشتر به آن ها تمایل داشتند را، که بعضی از فروشگاه ها و شرکت های تجزیه و تحلیل برای تبلیغ منتشر کردند، مشاهده کنید . اولین فروشگاهی که لیست فروشش را منتشر کرد آمازون است، که نشان می دهد پرفروش ترین بازی ویدیویی در سال ۲۰۱۷ در فروشگاه آمازون، بازی Super Mario Odyssey برای کنسول نینتندو سوئیچ است.

دیروز، آمازون آمار خود را مربوط به پرفروش ترین محصولات بازی های ویدئویی در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد و همانطور که انتظار می‌رفت در این سال موفقیت آمیز برای بازی های ویدیویی، نینتندو حضور قوی‌ای داشت و در این لیست به وضوح می‌توان تمیال مشتریان آمازون به سمت محصولات ژاپنی را مشاهده کرد.

بر اساس این آمار، بازی Super Mario Odyssey پرفروش ترین بازی سال ۲۰۱۷ در فروشگاه آمازون است، هرچند به طور کلی، با وجود گیف کارت های پلی استیشن استور به جایگاه سوم لیست تنزل پیدا می‌کند. از لحاظ نرم افزاری، تمایل مشتریان فروشگاه آمازون بیشتر به سمت نینتندو بوده است ، زیرا Super Mario Odyssey در جایگاه سوم، و بعد از آن Mario Cart Deluxe 8 در جایگاه ششم و The Legend of Zelda: Breath of the Wildدر جایگاه هفتم قرار دارند .

با توجه به دیگر پلتفرم ها در اولین صفحه لیست، که شامل ۲۰ محصول پرفروش است، Horizon: Zero Dawn برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در جایگاه ۱۵ ام و Call of Duty: WWII برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان در جایگاه ۱۶ و ۱۷ قرار دارد.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از نظر سخت افزاری، مدل خاکستری نینتندو سوئیچ، پرفروش ترین کنسول سال ۲۰۱۷ در فروشگاه آمازون است که در رتبه هشتم لیست پرفروش ترین محصولات مربوط به بازی های ویدیویی قرار دارد. در ادامه لیست نسخه دیگری از نینتندو سوئیچ وجود دارد که جایگاه ۱۴ ام لیست را از آن خود کرده است، به طوری که نینتندو سوئیچ تنها کنسولی است که در ۲۰ رتبه اول لیست پرفروش ترین محصولات مربوط به بازی های ویدیویی قرار دارد.

به طور کلی از نظر سخت افزاری، بعد از کنسول نینتندو سوئیچ نسخه ۵۰۰ گیگی باندل Uncharted 4 کنسول پلی‌استیشن ۴ در رتبه ۲۲، نسخه ۱ ترابایتی پلی‌استیشن ۴ اسلیم در رتبه ۳۷ و در نهایت نسخه پرو پلی‌استیشن ۴ درجایگاه ۶۴ ام قرار دارد. در آخر، مدل ۵۰۰ گیگابایتی کنسول ایکس باکس وان اس در رتبه ۵۰ قرار گرفته است، در حالیکه کنسول ایکس باکس وان ایکس در رتبه ۷۳ قرار دارد.

شما در مورد عملکرد و فروش نینتندو و سایر شرکت ها در سال ۲۰۱۷ چه فکر می کنید؟ نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

منبع متن: gamefa