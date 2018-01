سرانجام با تمام‌شدن سال 2017، خرده‌فروشی Amazon لیست پرفروش‌ترین بازی‌های سال گذشته خود را منتشر کرده که طبق آن بازی های Nintendo با استقبال خوبی مواجه شده اند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech نتایج نشان می‌دهد گیفت‌کارت‌های PSN در مجموع پرفروش‌ترین محصولات مرتبط با بازی بوده‌اند و Nintendo Switch نیز با اختلاف محبوب‌ترین کنسول بوده است. در زمینه لوازم جانبی نیز کنترلر DualShock 4 شرکت Sony با اختلافی کم موفق به شکست کنترلر Xbox One شده است. اما در زمینه بازی‌ها Nintendo با داشتن 6 بازی در 10تای اول اکثریت لیست را به خود اختصاص داده است. در ادامه می‌توانید لیست 10 بازی پرفروش Amazon در سال 2017 را مشاهده نمایید.

لیست نهایی نشان می‌دهد Nintendo با عناوین محبوب خود نظیر Super Mario Odyssey، Mario Kart 8 Deluxe، The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Splatoon 2 (در کنار Pokémon Ultra Sun و Ultra Moon برروی Nintendo 3DS ) سالی شگفت‌انگیز را پشت سر گذاشته است. دو عنوان دیگر نیز عملکردی بسیار عالی داشته‌اند؛ بازی Horizon: Zero Dawn که می‌توان گفت بهترین انحصاری PS4 در سال گذشته بوده و Call of Duty: WWII که فروشی باورنکردنی داشته است. عنوان Destiny 2 نیز با گذشتن از مقدار فروش نسخه اول و هم‌چنین داشتن بهترین آمار عرضه برروی PC در بین بازی‌های Activision، سود خوبی را نصیب این شرکت کرده است.

شما کدام‌یک از بازی‌های این لیست را تجربه کرده‌اید؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame