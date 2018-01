کارگردان Uncharted: The Lost Legacy استودیوی ناتی داگ را ترک کرد

شاون اسکایگ، نویسنده و کارگردان اجرایی عنوان Uncharted: The Lost Legacy که دوران فعالیت وی در استودیوی ناتی داگ به پایان رسیده و حال وی پس از هفت سال از آن جدا شده و به زودی به استودیوی دیگری خواهد پیوست. آقای شاون اسکایگ هفت سال پیش به استودیوی ناتی داگ پیوست. اولین پرژه وی عنوان […]

شاون اسکایگ، نویسنده و کارگردان اجرایی عنوان Uncharted: The Lost Legacy که دوران فعالیت وی در استودیوی ناتی داگ به پایان رسیده و حال وی پس از هفت سال از آن جدا شده و به زودی به استودیوی دیگری خواهد پیوست.

آقای شاون اسکایگ هفت سال پیش به استودیوی ناتی داگ پیوست. اولین پرژه وی عنوان The Last of us بود. سپس در سال‌های بعد و با گسترش فعالیت های استودیوی ناتی داگ در ساخت عنوان Left Behind، بسته الحاقی The Last of us، عنوان Uncharted 4: A Thief’s End با استودیوی ناتی داگ همکاری داشته است. آخرین پروژه ایشان در استودیوی ناتی داگ نیز عنوان Uncharted: The Lost Legacy بود که نویسندگی و کارگردانی اجرایی این عنوان را به عهده داشته اند. حال وی پس از هفت سال فعالیت در این استودیو به تازگی در پیامی در شبکه مجازی توییتر اعلام کرده است که دوران فعالیت وی در استودیوی ناتی داگ به پایان رسیده و به زودی به استودیوی دیگری خواهد پیوست.

هفت سال پیش من به استودیوی ناتی داگ پیوسته و کار خود را بر روی پروژه ای آغاز کرده ام که هنوز پس از گذشت این همه سال در ابتدای راه قرار دارد. سایر پروژه‌ها نیز بسیار شناخته شده بوده و نیازی به یادآوری دوباره آن‌ها نیست. بازی Left Behind، عنوان Uncharted 4 و Uncharted The Lost Legacy که باعث رشد خلاقانه من شد. دلم برای همه همکارانم در استودیوی ناتی داگ تنگ می شود.

بار‌ها مشاهده کرده ایم که برخی از عوامل تیم سازنده یک عنوان پس از انتشار آن از استودیو‌های سازنده مورد نظر جدا شده اند و این موضوع عجیبی نیست اما آن چیزی که باعث می شود کمی این موضوع را عجیب و تا حدودی مشکوک بدانیم، جدایی دوتن از عوامل اصلی سازنده استودیوی ناتی داگ آن هم کمتر از شش ماه می باشد. اگر به خاطر داشته باشید، بروس استریلی، طراح و کارگردان بازی‌های استودیوی ناتی داگ نیز در ماه سپتامبر سال گذشته این استودیو را ترک کرد.

هنوز مشخص نیست آقای اسکایگ به کدام استودیو خواهد پیوست اما احتمالا طولی نمی کشد تا در ارتباط با این موضوع و ماجراجویی جدید وی اطلاعات بیشتری به دست آوریم.

